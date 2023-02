L’Ukraine se prépare à utiliser des missiles BRITANNIQUES pour frapper la Crimée malgré la menace effrayante de représailles de Poutine

L’UKRAINE pourrait utiliser des missiles britanniques pour frapper la Crimée malgré la menace effrayante de représailles de Vladimir Poutine.

Rishi Sunak a déclaré que “rien n’est hors de propos” en ce qui concerne le soutien militaire à l’Ukraine après que Volodymyr Zelensky a plaidé pour des avions de combat.

Le Royaume-Uni pourrait envoyer des missiles Harpoon à l’Ukraine Crédit : Getty

Les missiles Storm Shadow sont généralement déployés à partir d’avions de chasse Crédit : Gouvernement ouvert

Le Premier ministre a promis d’expédier davantage de machines en Ukraine après la visite du dirigeant ukrainien au Royaume-Uni.

Les autorités débattent actuellement de l’opportunité d’envoyer des missiles anti-navires mortels Harpoon ou des Storm Shadows sol-air pour armer les défenseurs ukrainiens.

Kyiv serait prête à utiliser de tels missiles pour faire exploser la Crimée, a déclaré une source ukrainienne de la défense au Times.

La Russie a annexé la Crimée en 2014 et l’Ukraine a promis à plusieurs reprises de récupérer le territoire.

Lors de son discours passionné au Parlement mercredi, Zelensky a insisté sur le fait qu’il voulait frapper “en profondeur dans les territoires occupés”.

Les missiles lancés par air Storm Shadow peuvent voyager jusqu’à 600 mph et peuvent faire exploser des cibles jusqu’à 350 miles.

Ils sont conçus pour atteindre des cibles statiques bien défendues telles que des installations, des bunkers et des ponts.

Les missiles de croisière britanniques Harpoon, quant à eux, ont une portée maximale de 150 miles – six fois plus loin que les fusées GMLRS les plus puissantes fournies par la Grande-Bretagne jusqu’à présent.

Cela vient après que Poutine ait promis une “réponse” avec des “conséquences militaro-politiques” si le Royaume-Uni fournit à l’Ukraine des avions de combat.

M. Sunak a déclaré que “rien n’est sur la table” après que le Premier ministre ukrainien a invoqué l’esprit de Winston Churchill dans son discours.

Une Russie furieuse a riposté avec un avertissement effrayant, dans un communiqué publié par l’intermédiaire de son ambassade britannique.

Les « conséquences militaro-politiques » de l’armement de l’Ukraine « seront entre les mains du Royaume-Uni », a déclaré le Kremlin.

“La Russie saura comment réagir à toute action hostile de la partie britannique.”

La Russie a également fustigé Zelensky, le qualifiant de « pompeux » et « d’hypocrite ».

L’appel du dirigeant ukrainien aux armes intervient alors que l’on craint de plus en plus qu’une nouvelle offensive russe ne soit en cours.

L’Ukraine a averti que la Russie disposait de centaines de milliers de soldats, de milliers de chars et de centaines d’avions de guerre se préparant à un nouvel assaut.

On pense que Poutine se prépare à un bombardement massif dans les semaines à venir pour coïncider avec le premier anniversaire de la guerre le 24 février.

L’Ukraine surveille le renforcement militaire alors qu’elle continue de demander le soutien de l’Occident – y compris lors de la visite de Volodymyr Zelensky à Londres.

Zelensky a salué le soutien du Royaume-Uni – mais a averti que cela pourrait ne pas suffire et a appelé à des avions de combat modernes.

On craint que le nouvel assaut ne soit “beaucoup plus important” que la première vague qui a déferlé sur le pays en direction de Kyiv il y a presque exactement un an.

La Russie aurait massé 1 800 chars, 3 950 véhicules blindés, 400 avions de chasse et 300 hélicoptères pour l’attaque, selon un responsable ukrainien.

Ils ont ajouté que Poutine rassemblait également 2 700 canons d’artillerie et 810 lance-roquettes pour une “nouvelle vague d’attaques”, rapporte Foreign Policy.

“C’est beaucoup plus important que ce qui s’est passé lors de la première vague”, a déclaré le responsable.

“Ils ne font pas attention aux victimes ou aux pertes. Dans les 10 prochains jours, nous nous attendons à une nouvelle et énorme invasion.”

Les services de renseignement ukrainiens ont estimé le chiffre de l’offensive de printemps entre 300 000 et 500 000 soldats.

Zelensky s’est rendu au Royaume-Uni pour demander à Sunak plus de soutien militaire à l’Ukraine Crédit : PA