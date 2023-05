L’Ukraine se prépare à une nouvelle contre-offensive contre la Russie qui doit « faire la preuve du succès », selon le Premier ministre | Nouvelles du monde

L’Ukraine se prépare soigneusement à une nouvelle contre-offensive contre les forces russes car l’assaut est « très important » et doit « faire la preuve du succès », a déclaré le Premier ministre.

Denys Shmyhal a déclaré à Sky News que l’opération tant attendue ne serait lancée que lorsque le moment serait venu, mais il n’a donné aucune indication quand cela pourrait être.

Avec le président russe Vladimir Poutine Mardi, commémorant le Jour de la Victoire – marquant la défaite de l’Union soviétique contre l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale – le Premier ministre ukrainien a déclaré que le jour le plus important pour Kiev serait celui de la défaite de l’invasion russe.

« Je suis sûr que le jour de victoire le plus important pour l’Ukraine sera le jour de la victoire sur cette terrible agression russe – une agression à grande échelle – contre l’Ukraine », a-t-il déclaré lors d’un voyage au Royaume-Uni pour assister au couronnement du roi Charles.

Denys Shmyhal s'entretient avec le roi Charle et la première dame d'Ukraine Olena Zelenska lors d'une réception au palais de Buckingham la semaine dernière



M. Shmyhal s’est rendu dans une zone d’entraînement militaire britannique dans la plaine de Salisbury pour observer les troupes britanniques et néo-zélandaises aider à former des recrues ukrainiennes dans le cadre d’un programme d’assistance dirigé par les Britanniques pour transformer des milliers de civils ukrainiens en soldats.

Interrogé pour savoir si certaines des recrues apprenant le tir et d’autres techniques feraient partie de la contre-offensive à leur retour en Ukraine, le Premier ministre, s’exprimant en anglais, a déclaré : « Sur cette base d’entraînement, nos futurs soldats – garçons et filles – sont … ayant toutes les connaissances et expériences spéciales, des expériences pratiques, pour le champ de bataille. »

Quant à la raison pour laquelle l’armée ukrainienne a mis si longtemps à lancer officiellement son offensive, M. Shmyhal a déclaré : « Nous nous préparons très attentivement car c’est une opération très importante et nous comprenons que nous devons démontrer le succès de cette opération à notre société, à nos partenaires, vers le monde entier [and] à notre ennemi. »

Lors de la visite de vendredi dernier, il a déclaré que les troupes se préparaient pour l’opération, avec une formation, des armes et des munitions. De plus, l’Ukraine travaillait en étroite collaboration avec ses partenaires.

« Nous commencerons… quand [it] le moment est venu, quand il sera absolument prêt … nous commencerons la contre-offensive immédiatement lorsque nos dirigeants militaires et politiques auront pris la décision. »

Le Premier ministre a réitéré les démentis de son président selon lesquels l’Ukraine aurait quoi que ce soit à voir avec une attaque de drone contre le Kremlin à Moscou la semaine dernière qui, selon les responsables russes, visait à tuer M. Poutine.

M. Shmyhal a déclaré qu’au lieu de cela, il semblait qu’il s’agissait probablement d’une sorte d’opération « sous fausse bannière ».

« Nous pensons que c’est principalement sous fausse bannière, mais nous n’avons plus de données », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas une opération ukrainienne. »