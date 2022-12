L’Ukraine “se prépare” à une invasion russe par le nord, selon un haut commandant | Nouvelles du monde

L’Ukraine se prépare à ce que la Russie tente à nouveau d’envahir par le nord – peut-être autour de l’anniversaire de sa première tentative ratée de s’emparer de Kyiv en février dernier, a déclaré un haut commandant.

Président Vladimir Poutine pourrait même finalement ordonner à des millions de soldats de participer à la guerre alors que l’offensive de la Russie faiblit face à la résistance ukrainienne féroce et durable, a déclaré le général de division Andrii Kovalchuk, l’un des plus hauts gradés de l’armée ukrainienne, dans une interview.

Il a déclaré que les forces armées ukrainiennes seraient prêtes, même à combattre des millions de Russes, mais qu’elles auraient besoin d’un soutien toujours plus meurtrier de la part des alliés occidentaux, y compris potentiellement des armes à sous-munitions – un type d’arme que de nombreux pays, dont le Royaume-Uni, ont interdit.

“L’une des attaques les plus intenses à ce jour” – Mises à jour en direct de la guerre en Ukraine

Le général de division Kovalchuk, 48 ans, architecte clé d’une contre-offensive majeure dans le sud du pays, a déclaré à Sky News que l’Ukraine gagnerait la guerre – reprenant tout son territoire, y compris la péninsule de Crimée.

Mais l’officier décoré et très expérimenté a averti que les combats les plus féroces pourraient encore être à venir.

Les commentaires sont venus dans une interview de grande envergure dans laquelle le général de division Kovalchuk a fait part de ses réflexions sur l’opération au cours de l’été et de l’automne qui a repris des pans de territoire dans le sud de l’Ukraine, aboutissant à la libération de la ville de Khersonla seule capitale régionale à avoir été capturée par la Russie depuis l’invasion à grande échelle.

Ses remarques les plus notables, cependant, portaient sur la possibilité pour la Russie d’étendre son attaque.

Image:

Général de division Andrii Kovalchuk



“Nous vivons avec la pensée qu’ils attaqueront à nouveau”

Lorsqu’on lui a demandé si les forces russes tenteraient à nouveau d’envahir l’Ukraine par le nord, l’est et le sud, peut-être même le 24 février, date anniversaire du début de l’invasion à grande échelle du Kremlin l’année dernière, le commandant a répondu : “Oui, nous prévoyons de telles options, de tels scénarios. Nous nous y préparons. Nous vivons avec la pensée qu’ils attaqueront à nouveau. C’est notre tâche.

Il semblait particulièrement concentré sur la possibilité que les troupes russes envahissent à nouveau via la Biélorussie à la frontière nord de l’Ukraine – la route pour cibler la capitale.

“Nous envisageons une éventuelle offensive de la Biélorussie fin février, peut-être plus tard”, a déclaré le général de division Kovalchuk, s’exprimant dans un lieu tenu secret dans le sud de l’Ukraine.

“Nous nous y préparons. Nous enquêtons. Nous regardons où ils accumulent des forces et des moyens. Nous nous préparons.”

La première tentative de la Russie pour conquérir Kyiv par le nord s’est soldée par un échec humiliant.

Les forces ukrainiennes plus motivées, soutenues par un flux initialement limité d’armes occidentales, ont réussi à repousser les troupes d’invasion mal préparées et mal équipées en quelques semaines.

“Nous devons être prêts” si Poutine ordonne une mobilisation totale

Si Poutine essayait une deuxième fois, en s’appuyant sur le reste des quelque 300 000 soldats qu’il avait mobilisés au cours de l’été, l’Ukraine serait mieux préparée à les repousser, a averti le général.

“Nous avons miné des zones individuelles et préparé des défenses fiables dans certaines zones”, a-t-il déclaré.

“Ce ne sera plus le cas qu’ils [the Russians] entrera simplement, comme ce fut le cas le 24 février (2022). »

Le commandant au franc-parler – apprécié et très apprécié de ses troupes et de ses pairs – a également évoqué la perspective que le président russe ordonne une mobilisation complète en Russie alors que la guerre se prolonge, générant potentiellement des millions d’hommes à envoyer au combat.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendait à la mobilisation de millions de personnes, le général de division Kovalchuk a répondu : “Je pense que Poutine y réfléchit. Et nous ne pouvons pas exclure une telle option. Nous devons y être prêts.”

Quant à savoir si l’Ukraine serait capable de faire face à une force d’invasion aussi importante, il a déclaré : “Certainement oui. Je pense que notre position et la position de nos partenaires aujourd’hui devraient être claires. Si Poutine procède à une mobilisation complète, nos partenaires sont prêt à nous fournir toute la force et les moyens d’arrêter non pas une armée de 300 000 hommes, mais une armée d’un million.”

Image:

Carte de la guerre au jour 296



L’Ukraine “a besoin de plus d’armes”

Il a signalé que les armes occidentales devraient devenir encore plus meurtrières pour répondre à une telle expansion.

“Nous avons besoin de plus d’armes collectives – pas un fusil d’assaut, mais une mitrailleuse; pas un projectile, mais une arme à sous-munitions. Il y a une contre-action correspondante aux actions de l’ennemi. Nous sommes sûrs que nos partenaires nous aideront dans cette affaire – ceux qui veut [us] gagner. Car ce n’est pas seulement l’Ukraine qui gagne aujourd’hui, mais le monde civilisé tout entier. Et nous devons gagner.”

Le Royaume-Uni est l’un des plus de 100 pays signataires d’un traité international interdisant l’utilisation des bombes à fragmentation. Des dizaines de nations ne sont pas encore signataires, dont les États-Unis.

Dans l’immédiat, le général a déclaré que l’Ukraine avait besoin d’armes d’alliés occidentaux destinées à des opérations offensives.

“Nous avons besoin à la fois de chars et d’avions. Nous avons également besoin d’un système de défense aérienne fiable qui soit efficace à au moins 95%.”

Le commandant a parlé de l’opération de ses forces pour reprendre des pans de territoire occupé du côté ouest du fleuve Dnipro dans le sud, y compris la capitale régionale de Kherson le 11 novembre.

Il a dit que le but ultime était de détruire tous les soldats russes sur la rive ouest du fleuve. Cependant, les pressions temporelles et les pénuries de munitions ont finalement permis aux Russes de battre en retraite.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:31

La Russie veut plus de missiles



“Nous rendrons chaque centimètre carré de notre territoire”

Le général a déclaré que cela signifiait que la contre-offensive n’avait réussi qu’à 50 à 60%, notant que ces troupes russes s’étaient depuis déplacées pour combattre les positions ukrainiennes à l’est et étaient également toujours en mesure de lancer des frappes d’artillerie sur le côté ouest du fleuve.

Quant aux prochaines cibles de l’Ukraine, le commandant en chef était discret – pour l’instant.

“Un jour, j’écrirai certainement un mémoire”, a-t-il déclaré. “Je dirai la vérité sur ce qui s’est passé. “Aujourd’hui, je ne peux pas en dire trop pour ne pas gâcher l’avenir.”

Lire la suite:

Les gens “risquent de mourir de froid” alors que la Russie attaque le réseau électrique ukrainien

Poutine pourrait utiliser les pourparlers de paix comme “excuse pour se réarmer et recruter des troupes”

Les plans, cependant, incluent la reprise de la Crimée.

“La Crimée est incontournable – ce n’est qu’une question de temps”, a déclaré le général, assis devant une rangée de drapeaux représentant différentes régions du sud de l’Ukraine, dont la péninsule.

“Ce drapeau n’est pas simplement accroché là”, a-t-il déclaré.

“Nous rendrons chaque centimètre carré de notre territoire.”

Il ne serait pas tiré d’un calendrier pour la victoire, sauf pour dire qu’il espérait que ce serait bientôt.

“Je voudrais résoudre tous les problèmes cette année. Mais je pense que l’année prochaine, nous amènerons tout à une conclusion logique.”