L’Ukraine se prépare à une escalade majeure de la part de la Russie, a déclaré un haut responsable de la sécurité ukrainien à Sky News | Nouvelles du monde

L’Ukraine se prépare à une escalade majeure de la part de la Russie – peut-être même dans les deux à trois prochaines semaines, a déclaré le haut responsable de la sécurité du président ukrainien.

Oleksiy Danilov, secrétaire du Conseil de la sécurité nationale et de la défense de l’Ukraine, a déclaré à Sky News que les combats les plus durs étaient encore à venir et a déclaré que les prochains mois seraient cruciaux pour décider du cours de la guerre.

Il a exhorté les alliés occidentaux à envoyer plus d’armes, y compris des jets Typhoon de la Royal Air Force du Royaume-Uni et des avions de chasse d’autres partenaires.

“La Russie se prépare à une escalade maximale”, a déclaré M. Danilov dans une interview mardi à son siège à Kyiv, la capitale.

“C’est rassembler tout ce qui est possible, faire des exercices et s’entraîner.”

Il n’a pas exclu la possibilité que le président Vladimir Poutine tente une autre attaque du nord, du sud et de l’est, comme cela s’est produit le 24 février 2022 – peut-être même pour coïncider avec l’anniversaire.

“Nous comprenons que tout est sur la table… Je peux dire que nous n’excluons aucun scénario dans les deux à trois prochaines semaines.”

Il a déclaré que l’armée ukrainienne se préparait à toutes les possibilités et cette fois-ci avait beaucoup plus de soutien de la part de partenaires occidentaux tels que le Royaume-Uni qu’il y a 12 mois.

“Ces pays qui nous aident dans notre lutte ont commencé à nous fournir une aide maximale.”

Un responsable occidental, cependant, a déclaré qu’il n’avait pas encore vu de signe que la Russie prévoyait quoi que ce soit spécifiquement pour le 24 février.

“Nous continuerons à surveiller cela”, a déclaré le responsable occidental lors d’un briefing aux journalistes.

“Traditionnellement, ils [Russia] ont essayé de faire des choses sur les dates. Les Ukrainiens viennent également d’une culture similaire à cet égard, mais je n’ai rien vu de part et d’autre suggérant qu’ils aient des projets en cours.”

M. Danilov a déclaré qu’il s’attendait à ce qu’environ la moitié des plus de 320 000 soldats mobilisés par la Russie en septembre dernier soient impliqués dans la deuxième vague chaque fois qu’elle surviendrait.

Image:

Oleksiy Danilov parle à Sky News



La première moitié de la main-d’œuvre a déjà été déployée en Ukraine pour reconstituer les lignes russes après que les forces d’invasion de Moscou aient subi des pertes importantes.

L’Ukraine a également payé un lourd tribut en militaires et en civils tués et blessés.

“Des jours plus sanglants à venir”

Pourtant, le haut responsable de la sécurité a prédit des jours encore plus sanglants.

“Bien sûr. Nous avons traversé une longue période difficile, mais je suis conscient que les principaux combats sont encore à venir et qu’ils auront lieu cette année, d’ici deux à trois mois. Ce seront des mois décisifs dans la guerre”, a déclaré M. Danilov. .

C’est pourquoi les Ukrainiens attendent désespérément de leurs partenaires occidentaux qu’ils envoient plus d’armes létales et plus rapidement.

Ils ont sécurisé des réservoirs – tardivement – et sont maintenant après des jets rapides.

“Ce serait bien s’ils étaient [RAF] Jets typhon. Les F-16 sont également bons”, a déclaré M. Danilov.

“Toute aide serait bonne.”

Ce ne sont pas seulement les forces russes qui se réarment et se préparent à passer à l’attaque.

“Nous avons nos propres plans et ils sont clairs pour nous”, a déclaré M. Danilov – mais ils sont secrets.

“Ils ne sont pas cachés à nos principaux partenaires : le Royaume-Uni, les États-Unis et d’autres pays qui nous aident. Nous suivrons notre plan.”

L’objectif ultime est de reprendre tout le territoire capturé par les forces russes – pas seulement depuis le 24 février 2022, mais depuis que la Russie a lancé sa première invasion de l’Ukraine en 2014, capturant la péninsule de Crimée et soutenant les soi-disant séparatistes dans la région orientale du Donbass.

“Nous allons certainement gagner car nous aurons tout le soutien du monde derrière nous”, a déclaré M. Danilov.