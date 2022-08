L’Ukraine se prépare à une CATASTROPHE nucléaire de type Tchernobyl à Zaporizhzhia avec des exercices de matières dangereuses alors qu’elle exhorte la Russie à reculer

L’UKRAINE se prépare à une catastrophe nucléaire de type Tchernobyl dans la centrale nucléaire occupée par la Russie, craignant que la catastrophe ne se propage en Grande-Bretagne et dans toute l’Europe.

Des secouristes vêtus d’une combinaison Hazmat et d’un masque à gaz ont été vus hier travaillant dans la ville de Zaporizhzhia alors que le monde regardait fixement le baril d’un autre cauchemar de rayonnement.

L’Ukraine a organisé des exercices nucléaires en cas de catastrophe à Zaporizhzhia Crédit : AFP

Des sauveteurs du ministère ukrainien des urgences participent à l’exercice dans la ville de Zaporizhzhia Crédit : AFP

L’Ukraine se prépare au pire alors que la Russie refuse de céder le contrôle de Zaporizhzhia Crédit : AFP

L’Ukraine a organisé des exercices d’accident nucléaire dans la ville bombardée – la plus proche de la centrale occupée par la Russie – car elle connaît mieux que tout autre pays sur Terre les risques associés à l’énergie nucléaire.

La centrale nucléaire de Tchernobyl, dans le nord du pays, a explosé et s’est effondrée alors qu’elle était sous contrôle soviétique en 1986.

Il a envoyé un panache de rayonnement dans l’atmosphère qui s’est propagé à travers le monde et a rendu d’immenses pans de l’Ukraine complètement inhabitables car ils restent dangereusement radioactifs.

Kyiv n’a jamais oublié les leçons tirées de la catastrophe – qui a peut-être entraîné la mort prématurée de jusqu’à 60 000 personnes dans le monde.

La centrale nucléaire de Zaporizhzhia (ZNPP) est aux mains des Russes depuis les premiers jours de la guerre et a jeté une longue ombre nucléaire sur l’Ukraine.

Les deux parties accusent l’autre de risquer une catastrophe alors que la guerre continue de faire rage autour de l’usine – avec des obus et des roquettes tombant dangereusement près.

La Grande-Bretagne ainsi que 41 autres nations ont exigé que la Russie retire ses troupes de l’usine et autorise une inspection urgente par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Il a été averti qu’un accident au ZNPP pourrait avoir un impact sur l’ensemble de l’Europe et le risque d’un tel incident augmente “chaque jour”, a déclaré le maire de la ville, Dmytro Orlov.

“Bien sûr, nous sommes inquiets, la situation a radicalement changé lorsque les Russes ont commencé à bombarder la zone le 5 août”, a déclaré à la BBC le ministre ukrainien de l’Énergie, Herman Halushchenko.

Les troupes russes auraient tenu les travailleurs de l’usine sous la menace d’une arme car ils vivent dans la peur d’une “contamination radioactive de la région au sens large” ou potentiellement d’une “catastrophe nucléaire”.

Les exercices de matières dangereuses de l’Ukraine hier montrent à quel point la nation assiégée prend au sérieux le danger posé par le ZNPP.

Olena, une réfugiée qui a fui la ville d’Enerhodar avec son tout-petit, a déclaré : “C’est effrayant, très effrayant, il y a des bombardements tout le temps.

“Il y a eu beaucoup d’autres explosions et c’est devenu trop dangereux de rester là. Je ne voulais pas quitter la maison, mais je n’avais pas le choix.”

L’Otan a appelé les Russes à laisser entrer les inspecteurs dans l’usine – mais les forces de Vladimir Poutine refusent toujours de bouger.

Il est impossible d’assurer la sécurité de la centrale nucléaire tant que les forces d’occupation russes sont là Denys Monastyrsky

Et il a été suggéré que la région pourrait devenir une zone démilitarisée – mais encore une fois, les Russes ne coopéreront pas.

On craint même que la Russie ne tente de rediriger l’électricité de la centrale vers la Crimée – la région qu’elle a annexée à l’Ukraine en 2014 – et pourrait laisser des centaines de milliers de personnes sans électricité.

Le ministre ukrainien de l’Intérieur, Denys Monastyrskyy, a déclaré : « Il est impossible d’assurer la sécurité de la centrale nucléaire tant que les forces d’occupation russes sont là.

“C’est la principale préoccupation que nous devrions tous comprendre.”

Des rapports troublants ont continué d’émerger de l’usine – qui est la plus grande du genre en Europe – ces dernières semaines, y compris des allégations selon lesquelles les Russes auraient posé des explosifs sur le site.

Poutine a été accusé d’utiliser le ZNPP comme un pion dans un jeu de “chantage nucléaire”.

Les employés du ministère ukrainien portent des compteurs Geiger et portent des masques à gaz Crédit : AFP

On craint qu’une catastrophe nucléaire à Zaporizhzhia ne balaye l’Europe Crédit : AFP

La Russie pourrait déclencher une catastrophe encore plus grande que Tchernobyl Crédit : AFP

L’Ukraine connaît de première main les dangers des centrales nucléaires Crédit : AFP

Et avec la guerre sanglante et acharnée qui fait maintenant face à un hiver long, sombre et froid – on craint de plus en plus que Vlad fou ne fasse quelque chose d’imprudent.

Le héros ukrainien, le président Volodymyr Zelensky, a accusé les Russes de “terroristes” d’occuper l’usine et les a accusés de l’utiliser comme base pour stocker des armes.

Il a déclaré: “Si les actions de la Russie provoquent une catastrophe, les conséquences peuvent également toucher ceux qui restent silencieux jusqu’à présent.

“Toutes les troupes russes doivent être immédiatement retirées de l’usine et des zones voisines sans aucune condition.”

Zelensky a ajouté : “Chaque soldat russe qui soit tire sur l’usine, soit tire en utilisant l’usine comme couverture, doit comprendre qu’il devient une cible spéciale pour nos agents de renseignement, pour nos services spéciaux, pour notre armée.”

Poutine s’attendait à ce que la guerre dure quelques jours lorsqu’il a envahi en février.

Mais au lieu de cela, il a fait face à une vaillante résistance de l’Ukraine et les Russes ont vu leur offensive initiale s’écraser et brûler.

Et donc, ce qui devait être une marche de style blitzkrieg vers Kyiv s’est soldé par une guerre vicieuse et lente, les hommes de Poutine étant accusés d’avoir commis des atrocités indescriptibles.

Zaporizhzhia pourrait être la plus grande catastrophe à laquelle le continent est confronté depuis des décennies.

Dans un communiqué, la Grande-Bretagne et les autres nations ont déclaré : « La présence des forces militaires russes à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia empêche l’exploitant et les autorités ukrainiennes de remplir leurs obligations en matière de sécurité nucléaire et radiologique conformément aux conventions internationales et aux normes de sécurité de l’AIEA.

“Nous exhortons la Fédération de Russie à retirer immédiatement ses forces militaires et tout autre personnel non autorisé de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, de ses environs immédiats et de toute l’Ukraine afin que l’exploitant et les autorités ukrainiennes puissent reprendre leurs responsabilités souveraines à l’intérieur des frontières internationalement reconnues de l’Ukraine. et le personnel d’exploitation légitime peut exercer ses fonctions sans ingérence extérieure, menace ou conditions de travail inacceptables.”

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que les forces de Poutine essaieraient de “permettre aux spécialistes de l’AIEA de se présenter à la station”.