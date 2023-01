L’Ukraine se prépare à un nouvel assaut russe attendu, avec ou sans chars occidentaux

Personne ne peut être sûr du lieu et du moment exacts où et quand la Russie lancera sa prochaine offensive, mais le soldat ukrainien Volodymyr Terechtchenko veut s’assurer que tout Russe auquel il sera confronté le regrettera.

Tereshchenko, un costaud barbu de 50 ans, fait partie de la ligne défensive du nord de l’Ukraine, chargée de sécuriser le terrain marécageux et boisé le long de la frontière avec la Biélorussie et – plus précisément – d’empêcher les forces russes de faire un autre assaut sur la capitale Kyiv et d’autres villes ukrainiennes.

Dans les jours qui ont suivi l’invasion russe en février dernier, les troupes ont tenté de prendre Tchernihiv, à environ 50 kilomètres de la position de Terechtchenko, avec des milliers de soldats envahissant la région.

Le soldat ukrainien Volodymyr Tereshchenko effectue des quarts de travail de quatre heures pour patrouiller les fortifications ukrainiennes près de la frontière avec la Biélorussie. (Stephanie Jenzer/CBC News)

Les Russes ont finalement été repoussés, mais pas avant d’avoir infligé de lourds dégâts à la ville et terrorisé sa population.

CBC News a visité le complexe de tranchées et de fortifications récemment construit le long de la ligne défensive et s’est entretenu avec des soldats et des commandants.

“Ils [the Russians] nous préparons quelque chose, mais nous sommes également prêts », a déclaré Tereshchenko.

“Nous avons des champs de mines ici, les routes sont également minées. Et il y a d’autres [armoured] bataillons prêts à réagir si quelque chose devait arriver à la frontière. Nous avons un plan pour notre défense.”

Précisément où et quand l’armée russe frappera peut-être la question la plus urgente en Ukraine – ainsi que si l’Allemagne autorisera l’exportation de chars lourds Leopard 2 par les nations européennes afin que l’Ukraine puisse renforcer ses défenses et éventuellement lancer sa propre contre-offensive pour reprendre Territoire occupé par la Russie.

Des pièges à chars et d’autres fortifications sont vus dans une forêt ukrainienne près de la frontière avec la Biélorussie. (Stephanie Jenzer/CBC News)

Les commandants militaires ukrainiens ont déclaré qu’ils pensaient que la probabilité que la Russie envahisse à nouveau la Biélorussie est faible, mais reste une possibilité.

Le commandant des fortifications frontalières est un soldat masqué qui a demandé à CBC d’utiliser son surnom, Dunai, qui est le nom d’une rivière locale.

“Oui, nous étions sous leur occupation mais nous ne permettrons plus jamais que cela se reproduise”, a-t-il déclaré.

En plus d’un réseau de tranchées, de pièges à chars et de fortifications en béton, l’équipe de la CBC a également vu plusieurs nids de machines lourdes, mais pas de chars ni d’autres blindés lourds. Dunai a insisté sur le fait qu’ils étaient présents mais hors de vue pour des raisons de sécurité.

La ligne de contact entre les forces ukrainiennes et russes est longue de près de 900 kilomètres, s’étendant de la frontière biélorusse à la région de Kherson près de la mer Noire au sud.

Un soldat ukrainien en service près de la frontière avec la Biélorussie. L’Ukraine affirme qu’elle a construit un système élaboré de tranchées et d’autres défenses pour dissuader une éventuelle attaque répétée de la Russie. (Stephanie Jenzer/CBC News)

Alors que la ligne est plus ou moins statique depuis la reprise par l’Ukraine de la ville de Kherson et de la rive droite du Dnipro en novembre, l’exception notable concerne la ville de Bakhmut dans le Donbass.

Il a vu des combats féroces et des batailles sanglantes avec de lourdes pertes des deux côtés. Les forces russes avec le groupe paramilitaire Wagner ont capturé la ville voisine de Soledar plus tôt en janvier, ce qui était la première victoire de la Russie depuis des mois.

Mais il y a eu récemment des avertissements constants et urgents de la part de responsables ukrainiens selon lesquels, loin de Bakhmut, le Kremlin a constitué un grand nombre de troupes récemment mobilisées pour tenter de reprendre l’initiative ailleurs sur le front.

Les responsables du gouvernement ukrainien disent croire que la Russie a mobilisé entre 200 000 et 300 000 soldats à l’automne et en a gardé environ la moitié en réserve pour une offensive au début de 2023.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, s’est entretenu avec CBC News dans son bureau de Kyiv la semaine dernière. (Stephanie Jenzer/CBC News)

Sur une ligne de front aussi longue, on craint qu’une attaque russe concentrée dans un seul secteur ne submerge les positions ukrainiennes.

“La Russie prépare le terrain pour ce qu’elle croit [will be a] offensive décisive contre l’Ukraine”, a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dymtro Kuleba à CBC News lors d’une interview la semaine dernière.

Il a noté que c’était devenu une course pour voir si l’Ukraine pouvait se réarmer avec suffisamment d’armes occidentales technologiquement supérieures pour pouvoir lancer sa propre contre-offensive avant que la Russie ne frappe.

“Donc, notre tâche, et nous apprécions chaque élément de soutien de nos partenaires, est de l’emporter dans cette course”, a déclaré Kuleba.

Samedi, les dirigeants de la partie de Zaporizhzhia occupée par la Russie ont annoncé ce qu’ils ont qualifié de début d'”offensive”.

Dimanche, ils ont poursuivi avec une autre affirmation selon laquelle ils avaient pris “un terrain et des positions plus avantageux”, selon Reuters.

Selon des informations invérifiables de blogueurs militaires russes, les forces du Kremlin se trouvaient à la périphérie de la ville d’Orikhiv, sous contrôle ukrainien, à environ 50 kilomètres de la ville de Zaporizhzhia.

En réponse, le ministère ukrainien de la Défense a publié une vidéo de ce qu’il a qualifié de frappes ukrainiennes contre des positions de chars et d’infanterie russes, ainsi qu’une déclaration niant les avancées russes.

La ville méridionale de Zaporizhzhia a été lourdement endommagée par des attaques de missiles russes au cours des 11 derniers mois de l’invasion russe. (Stephanie Jenzer/CBC News)

Oleksiy Danilov, du Conseil ukrainien de la sécurité et de la défense nationales, a également publié un avertissement sur les réseaux sociaux selon lequel, parallèlement à une nouvelle offensive militaire, la Russie intensifierait ses “attaques contre l’information”.

“Des gaz d’information toxiques sont libérés, qui consistent en des mensonges, des manipulations, des contrefaçons et de la désinformation”, écrit Danilov.

Même si Vladimir Poutine a officiellement déclaré que tout Zaporizhzhia faisait officiellement partie de la Russie, environ 30 %, y compris sa ville principale, restent sous le contrôle de l’Ukraine.

La région est également le site de la plus grande centrale nucléaire d’Europe, dans la ville d’Enerhodar, occupée par la Russie.

En tant que tel, Zaporizhzhia a également été fréquemment mentionné comme un emplacement privilégié pour une contre-offensive ukrainienne ce printemps.

Des paniers alimentaires du Programme alimentaire mondial des Nations Unies sont livrés aux résidents qui ont fui l’Ukraine occupée par la Russie à Zaporizhzhia. (Stephanie Jenzer/CBC News)

La population de la ville a énormément souffert pendant la guerre, endurant de multiples attaques de missiles russes et de lourdes pertes civiles.

CBC News a visité un poste d’aide humanitaire à Zaporizhzhia et a rencontré plusieurs familles qui ont récemment quitté la zone occupée par la Russie mais qui ont encore des parents de l’autre côté.

“Mon mari est resté là-bas, en première ligne”, raconte une femme du nom de Nadia du village de Stepnohirsk. “Il vit dans notre maison maintenant et nourrit les chiens.

Elle a déclaré que malgré les démentis ukrainiens, son mari lui avait dit que la situation semblait s’aggraver.

“C’est en plein essor. Chaque jour. Chaque minute, c’est juste en plein essor de l’artillerie. C’est sûr que c’est devenu pire, c’est sûr.”

Une autre femme, Olena Bryk du village de Kamianske, a déclaré que même si les attaques russes se multiplient, elle ne pense pas qu’elles représenteront grand-chose.

Le chancelier allemand Olaf Scholz prononce un discours devant un char Leopard 2 lors d’une visite dans une base militaire à Bergen, en Allemagne, le 17 octobre 2022. (Fabian Bimmer/Reuters)

“Je ne crois pas à leur offensive. Nous les éclairons également”, a-t-elle déclaré. “Et le monde entier nous aide.”

Quel que soit l’endroit ou la manière dont la Russie tente de reprendre l’initiative sur le champ de bataille, la question de savoir si l’Ukraine aura l’utilisation d’armures lourdes occidentales reste primordiale.

Les dirigeants du pays ont fait pression sur les gouvernements occidentaux pour leur fournir des dizaines, voire des centaines de chars Leopard 2 de fabrication allemande, mais l’Allemagne doit d’abord autoriser les transferts.

Cependant, l’annonce tant attendue lors de la réunion de vendredi du Groupe de contact pour la défense de l’Ukraine à Ramstein n’a jamais eu lieu, et depuis lors, les dirigeants ukrainiens sont furieux, tant en privé qu’en public.

Des chars essentiels à la survie de l’Ukraine : MP

“A quel point devons-nous crier fort ou à quel point devons-nous être persuasifs pour obtenir ce dont nous avons besoin pour gagner cette guerre?” La députée ukrainienne Kira Rudik a déclaré à CBC News dans une interview.

Rudik, qui dirige le parti d’opposition Holos au parlement, a été un ardent défenseur de l’intégration de l’Ukraine à l’Europe.

Elle s’est dite convaincue que les forces de Vladimir Poutine sont sur le point de lancer une attaque majeure et que les chars Leopard 2 sont essentiels à la survie de l’Ukraine.

“Nous devrions être préparés à ce que Poutine et ses troupes essaient d’avoir une sorte de victoire, n’importe quelle sorte de victoire. Il doit montrer quelque chose à son peuple.”

S’exprimant sur sa chaîne YouTube en langue ukrainienne, le commentateur militaire ukrainien et ancien colonel de l’armée de l’air Oleh Zhdanov a déclaré qu’il restait confiant que le gouvernement allemand approuverait le transfert des chars.

“En ce moment, nous avons un retard Images/Mediasmall”, a déclaré Zhdanov. “Je pense que d’ici le mois prochain, Scholtz [the German chancellor] sera convaincu. »

De nombreux Ukrainiens craignent que leur seule chance d’expulser les troupes russes de leur territoire en dépende.