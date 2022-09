L’Ukraine se prépare à la fureur de la Russie face aux pertes militaires à Kharkiv

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

EXCLUSIF: Gagner la guerre en Ukraine se résume aux armes et à la rapidité, a déclaré un haut responsable à Fox News Digital à la suite des avancées majeures de Kyiv à Kharkiv ce mois-ci.

“Nous devons maintenir la pression sur eux”, a déclaré Yuriy Sak, conseiller du ministre ukrainien de la Défense, à Fox News Digital. “Si nous leur laissons le temps de récupérer, si nous leur laissons le temps de reconstruire leurs capacités, alors il leur sera plus possible de riposter.

“Nous devons maintenir l’élan, et nous devons continuer”, a-t-il ajouté, notant que l’élan doit également continuer à faire obstacle aux armes internationales si l’Ukraine veut réussir.

Les forces ukrainiennes ont repris presque toute la région nord de Kharkiv, libérant plus de 400 villes et cités et forçant les troupes russes à se retirer.

LES TROUPES RUSSES ENCASTRÉES PAR LES FORCES UKRAINIENNES ET LA RIVIÈRE DNIEPER, LA BARGE TRANSPORTANT DES APPROVISIONNEMENTS AUX TROUPES RUSSES COULE

Les avancées dans le nord de l’Ukraine faisaient partie d’une contre-offensive tant attendue – évoqué pour la première fois à la mi-mai – qui comprenait également une poussée offensive dans la région sud de l’Ukraine.

Mais même Kyiv a été surpris par son succès à Kharkiv, où il a réussi à prendre les forces russes par surprise et à les forcer à battre en retraite à la hâte, dans certains cas à franchir les frontières de la Russie.

“C’était une mission qui, pour une bonne raison, a été gardée secrète pendant longtemps”, a déclaré Sak. “Le résultat de cette contre-offensive a même dépassé nos propres attentes.”

Le conseiller a déclaré que ce n’était pas seulement la superficie du territoire qui dépassait l’imagination de Kyiv, mais le taux de réussite de la mission.

POUTINE DÉTERMINÉ À POURSUIVRE “UN AGENDA INTERNATIONAL UNIFIANT”, LA RUSSIE VISE À L’ANNEXE L’UKRAINE ORIENTALE

Sak a affirmé que pour chaque soldat ukrainien tué dans la contre-offensive, quelque part entre “9 à 10” soldats russes ont été tués.

Des rapports ont depuis fait surface suggérant qu’il y avait eu une rupture du commandement et du contrôle dans les rangs de la Russie alors qu’elle se retirait de Kharkiv, incitant ses soldats à abandonner non seulement l’équipement militaire mais aussi leurs propres troupes.

Sak a déclaré que les responsables ukrainiens de la défense avaient également appris que, dans une tentative de se retirer plus rapidement, les troupes russes avaient laissé derrière elles des soldats tués au combat et avaient parfois abattu leurs propres blessés, bien qu’il ait déclaré que ces récits devaient encore être confirmés.

LA RUSSIE SUPPRIME LA FLOTTE DE SOUS-MARINS DE LA MER NOIRE DE LA CRIMÉE: ROYAUME-UNI INTEL

“L’armée ukrainienne a eu un énorme succès”, a-t-il déclaré. “Ils savent pourquoi ils se battent. Ils veulent gagner cette guerre.”

Mais les responsables occidentaux ont déclaré qu’il était trop tôt pour dire si la capacité de l’Ukraine à reprendre quelque 3 300 milles carrés était un tournant ou si La Russie a un autre stratagème opérationnel sa manche patinée.

“Nous ne sommes pas pleinement conscients de ce dont ils sont capables dans cet état de désespoir – dans lequel ils se trouvent définitivement maintenant”, a déclaré le conseiller. “Nous devons être prêts à tout. Encore une fois, cela nous ramène à la question de la hâte et de la vitesse.

“Ils apprennent de leurs propres erreurs”, a-t-il poursuivi. “D’un point de vue purement logique, il est possible de supposer que les prochaines étapes s’accompagneront d’une réponse plus sophistiquée.”

Sak a déclaré que les responsables ukrainiens de la défense s’appuient fortement sur les renseignements pour déterminer leur stratégie offensive et ne devineraient pas ce que la Russie pourrait faire ensuite.

“Notre plan est simple : continuer à nous battre jusqu’à ce que nous gagnions cette guerre”, a-t-il ajouté.

Sak a souligné qu’à mesure que les forces ukrainiennes gagnaient à Kharkiv, la Russie s’appuyait de plus en plus sur des cibles civiles et sur l’utilisation de la « terreur par missiles » dans des zones comme la centrale nucléaire de Zaporizhzhia.

L’Ukraine continue de demander une plus grande défense aérienne comme des systèmes anti-roquettes, des avions de quatrième génération et des systèmes de missiles à plus longue portée. Mais la Maison Blanche n’a pas encore donné son accord à ces gros billets.

“Nous pouvons avoir autant de succès que la quantité d’armes que nous recevons”, a-t-il déclaré. “Nous comprenons que cette guerre est loin d’être terminée.”