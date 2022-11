L’Ukraine se prépare à des pannes d’électricité et à de nouvelles attaques contre les infrastructures

L’Ukraine se prépare à de nouvelles attaques russes contre ses infrastructures, a déclaré dimanche le président Volodymyr Zelensky.

Le pays a fait face à un déficit de 32% de l’approvisionnement en électricité prévu lundi, a déclaré un important fournisseur d’énergie de la capitale sur les réseaux sociaux.

Les avertissements faisaient suite aux remarques du maire de Kyiv, Vitali Klitschko, exhortant les habitants à “tout envisager”, y compris le pire scénario où la capitale perdrait l’électricité et l’eau.

L’Ukraine se prépare à de nouvelles attaques russes contre ses infrastructures, a déclaré dimanche le président Volodymyr Zelensky, après que le maire de Kyiv a exhorté les habitants à se préparer au pire des cas en établissant des plans d’urgence pour quitter la ville et rester avec des amis ou la famille.

Le pays a fait face à un déficit de 32% de l’approvisionnement en électricité prévu lundi, a déclaré Sergei Kovalenko, PDG de YASNO, un important fournisseur d’énergie de la capitale, sur sa page Facebook.

“C’est beaucoup, et c’est un cas de force majeure”, a-t-il déclaré. Entre-temps, les autorités nationales de l’énergie ont mis en garde contre les pannes prévues, mais également contre d’éventuelles nouvelles restrictions dans la capitale et la région qui l’entoure, ainsi que dans six autres régions du pays.

Les avertissements faisaient suite aux remarques du maire de Kyiv, Vitali Klitschko, exhortant les habitants à “tout envisager”, y compris le pire scénario où la capitale perdrait l’électricité et l’eau.

“Si vous avez de la famille élargie… ou des amis en dehors de Kyiv, où il y a une alimentation en eau autonome, un four, du chauffage”, a-t-il déclaré lors d’une interview télévisée le week-end, “veuillez garder à l’esprit la possibilité d’y rester pendant un certain temps” .

Zelensky a déclaré dans son discours vidéo nocturne que plus de 4,5 millions de consommateurs étaient déjà sans électricité.

Il a dit:

Nous comprenons également que l’État terroriste concentre ses forces et ses moyens pour une éventuelle répétition d’attaques massives contre nos infrastructures. Tout d’abord, l’énergie. En particulier, pour cela, la Russie avait besoin de missiles iraniens. Nous nous préparons à répondre.

Zelensky n’a pas précisé sa déclaration selon laquelle la Russie avait besoin de missiles iraniens pour cibler l’infrastructure énergétique de l’Ukraine.

L’Iran a reconnu pour la première fois samedi qu’il avait fourni à la Russie des drones que Moscou utilisait pour cibler des centrales électriques et des infrastructures civiles, mais a déclaré qu’il l’avait fait avant la guerre. Le ministre iranien des Affaires étrangères a également nié que l’Iran ait fourni des missiles à la Russie.

Ukrenergo, l’opérateur du réseau, a déclaré que la consommation d’énergie devrait être réduite de 30 %.

“De 6 heures du matin jusqu’à la fin de la journée, les horaires des restrictions prévues seront mis en vigueur”, a-t-il déclaré sur sa chaîne Telegram.

D’autres arrêts d’urgence pourraient également avoir lieu pour protéger un système qui, selon lui, a déjà subi des “attaques massives de missiles” les 10, 11, 17, 22 octobre et le 2 novembre.