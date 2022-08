L’Ukraine se prépare à de lourdes attaques à l’occasion de la fête de l’indépendance

L’Ukraine s’est nerveusement préparée à ce que le président Volodymr Zelenskyy a averti qu’il pourrait s’agir d’attaques russes particulièrement brutales mercredi alors que le pays célébrait son jour de l’indépendance – et marquait le point de six mois de la guerre – dans des conditions jugées trop dangereuses pour permettre des célébrations publiques majeures dans la capitale.

Les habitants de Kyiv ont été réveillés par les sirènes des raids aériens, mais il n’y a pas eu de frappes aériennes immédiates. La capitale a été largement épargnée par les attaques ces derniers mois, alors qu’une guerre qui était largement attendue comme une conquête éclair par Moscou s’est transformée en un conflit acharné mené en grande partie à l’est et au sud.

Le Premier ministre britannique sortant Boris Johnson a marqué les vacances par une visite à Kyiv – sa troisième depuis le début de la guerre – et d’autres dirigeants européens ont profité de l’occasion pour promettre un soutien indéfectible au pays et rendre hommage aux sacrifices de son peuple. Les États-Unis ont annoncé un nouveau programme d’aide militaire majeur totalisant près de 3 milliards de dollars pour aider les forces ukrainiennes à se battre pour les années à venir.

Le Jour de l’Indépendance commémore la déclaration d’indépendance de l’Ukraine de 1991 vis-à-vis de l’Union soviétique.

Les autorités de Kyiv ont interdit les grands rassemblements dans la capitale jusqu’à jeudi, craignant que la fête nationale n’entraîne des frappes de missiles russes particulièrement lourdes.

“Les provocations russes et les frappes brutales sont une possibilité”, a déclaré Zelenskyy dans un communiqué. “Merci de respecter scrupuleusement les règles de sécurité. Veuillez respecter le couvre-feu. Faites attention aux sirènes d’air. Faites attention aux annonces officielles. Et rappelez-vous : nous devons tous remporter la victoire ensemble.

Néanmoins, une atmosphère festive régnait sur la place Maïdan de Kiev alors que des milliers d’habitants de Kyiv posaient pour des photos à côté de chars russes incendiés exposés. Des chanteurs folkloriques se sont installés et de nombreux fêtards – ignorant les sirènes – se promenaient dans des robes et des chemises traditionnellement brodées.

D’autres avaient peur.

“Je ne peux pas dormir la nuit à cause de ce que je vois et entends sur ce qui se fait en Ukraine”, a déclaré une retraitée qui n’a donné que son prénom, Tetyana, la voix tremblante d’émotion. “Ce n’est pas une guerre. C’est la destruction du peuple ukrainien.

Dans un message de vacances adressé au pays, Zelenskyy a déclaré : « Il y a six mois, la Russie nous a déclaré la guerre. Le 24 février, toute l’Ukraine a entendu des explosions et des coups de feu. … Le 24 février, on nous a dit : Vous n’avez aucune chance. Le 24 août, nous disons : Joyeux Jour de l’Indépendance, Ukraine !

Le président américain Joe Biden a déclaré que le dernier programme d’aide américain permettra à l’Ukraine d’acquérir des systèmes de défense aérienne et d’artillerie et d’autres armes.

“Je sais que ce jour de l’indépendance est doux-amer pour de nombreux Ukrainiens, car des milliers de personnes ont été tuées ou blessées, des millions ont été déplacées de leurs maisons et tant d’autres ont été victimes d’atrocités et d’attaques russes”, a déclaré Biden. “Mais six mois d’attaques incessantes n’ont fait que renforcer la fierté des Ukrainiens en eux-mêmes, dans leur pays et dans leurs 31 ans d’indépendance.”

Le Britannique Johnson a exhorté les alliés occidentaux à maintenir leur soutien à l’Ukraine tout au long de l’hiver.

“Ce n’est pas le moment de présenter des propositions de négociation fragiles”, a-t-il déclaré. “Vous ne pouvez pas négocier avec un ours quand il vous mange la jambe ou avec un voleur de rue quand il vous cloue au sol.”

En Allemagne, le chancelier Olaf Scholz a réprimandé le Kremlin pour son « impérialisme rétrograde » et a déclaré que l’Ukraine « chassera l’ombre noire de la guerre parce qu’elle est forte et courageuse, parce qu’elle a des amis en Europe et dans le monde entier ».

Un attentat à la voiture piégée à l’extérieur de Moscou qui a tué samedi la fille de 29 ans du théoricien politique russe de droite Alexander Dugin a également accru les craintes que la Russie n’intensifie ses attaques contre l’Ukraine cette semaine. Les responsables russes ont accusé l’Ukraine de la mort de Darya Dugina, une commentatrice de télévision pro-Kremlin. L’Ukraine a nié toute implication.

Les forces du président russe Vladimir Poutine ont rencontré une résistance ukrainienne étonnamment forte lors de leur invasion et ont abandonné leurs efforts pour prendre d’assaut la capitale au printemps. Les combats se sont transformés en une guerre d’usure qui a réduit les quartiers en ruines et envoyé des ondes de choc dans l’économie mondiale.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, s’exprimant mercredi lors d’une réunion de ses homologues d’une organisation de sécurité dominée par la Russie et la Chine, a affirmé que la lenteur de l’action militaire de Moscou était due à ce qu’il a qualifié d’effort pour épargner les civils.

Les forces russes ont ciblé à plusieurs reprises des zones civiles dans les villes, notamment des hôpitaux et un théâtre de Marioupol où des centaines de personnes se réfugiaient.

Mais Shoigu a déclaré que la Russie menait des frappes avec des armes de précision contre des cibles militaires ukrainiennes, et que “tout est fait pour éviter les pertes civiles”.

“Sans aucun doute, cela ralentit le rythme de l’offensive, mais nous le faisons délibérément”, a-t-il déclaré.

Il a également critiqué les États-Unis et leurs alliés pour “continuer à injecter des armes en Ukraine”, affirmant que l’aide prolonge le conflit et augmente le nombre de victimes.

Sur le champ de bataille, les forces russes ont frappé plusieurs villes et villages de la province de Donetsk à l’est en 24 heures, tuant une personne, ont annoncé les autorités.

Dans la région de Dnipropetrovsk, sur le front sud, les Russes ont de nouveau bombardé les villes de Nikopol et de Marhanets, endommageant plusieurs bâtiments et blessant deux personnes, ont indiqué les autorités. Les troupes russes ont également bombardé la ville de Zaporizhzhia, mais aucune victime n’a été signalée.

—Derek Gatopoulos et Inna Varenytsia, Associated Press

RussieUkraine