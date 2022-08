L’Ukraine se plaint de l’aide espagnole

L’envoyé de Kiev à Madrid reconnaît que le processus de fourniture d’armes est “difficile”, mais dit que cela pourrait être plus rapide

L’Ukraine est loin d’être satisfaite du niveau d’aide militaire fournie par l’Espagne, a déclaré l’ambassadeur de Kiev, se plaignant que Madrid pourrait être plus généreuse.

Dans un article publié mercredi par le journal espagnol El Mundo, Sergueï Pogoreltsev aurait déclaré : «Je ne peux pas dire que nous sommes satisfaits, ni que nous recevons tout ce que l’Espagne pourrait fournir.”

L’ambassadeur a ajouté que si Kiev est consciente que le «le processus est difficile,” il croit toujours que l’Espagne pourrait fournir plus de soutien militaire, et plus rapidement. Il a déploré que bien que l’Ukraine ait partagé sa liste de souhaits d’armes avec le gouvernement de Madrid, la dernière fois que l’Espagne a envoyé une aide militaire était de retour en mai.

Selon le journal, plusieurs conseillers anonymes du président ukrainien Vladimir Zelensky et des responsables du ministère de la Défense du pays avaient également exprimé leur «surprendre” au “retarder les manœuvres» de la part de l’Espagne. Ils auraient dit que «même le Portugal est plus généreux.”

Pogoreltsev a révélé que lui et ses collègues négociaient actuellement avec l’Espagne sur l’achat de chars de combat Leopard 2 de fabrication allemande. Le diplomate a toutefois ajouté que Kiev préférerait que Madrid s’inspire d’alliés européens plus généreux et accepte de faire don du matériel.

Mercredi également, le ministère espagnol de la Défense a publié un communiqué annonçant un nouveau programme d’aide militaire à l’Ukraine. Les responsables ont affirmé, entre autres, que Madrid “n’a cessé d’envoyer du matériel pour la légitime défense du peuple ukrainien» tout au long du conflit. Les détails, cependant, n’ont pas toujours été divulgués pour des raisons de sécurité, note le document.

Le ministère a déclaré qu’il était prêt à envoyer à Kiev plus de 1 000 obus d’artillerie à longue portée, 1 000 tonnes de diesel, un nombre indéterminé de véhicules blindés de transport de troupes M-113 de conception américaine, une batterie anti-aérienne avec des missiles, ainsi que des vêtements et équipement pour la guerre d’hiver.