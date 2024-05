L’Ukraine se dote d’avions radar suédois. Attendez-vous à ce que la Russie les chasse.

Une Saab 340 de l’armée de l’air suédoise. Wikimédia Commons

Dans un geste surprise, la Suède a annoncé mercredi qu’elle ferait don à l’Ukraine de deux avions aéroportés d’alerte précoce, les avions AEW, en langage militaire.

« Ironiquement, je ne pense pas que beaucoup de gens aient vu cela venir » plaisanté Knut Ola Naastad Strøm, professeur à l’Académie de l’armée de l’air norvégienne.

Les avions de haut vol dotés de radars montés au sommet constituent, pour l’Ukraine, « une nouvelle capacité contre des cibles aériennes et maritimes ». a écrit Pål Jonson, ministre suédois de la Défense. La « capacité de l’Ukraine à identifier des cibles à longue portée sera renforcée ».

La Saab 340 Les avions AEW disposent également de liaisons de données Link 16, qui leur permettent d’échanger des données en toute sécurité avec les chasseurs ukrainiens Lockheed Martin F-16.

Mais les avions AEW sont très vulnérable. Il suffit de demander à l’armée de l’air russe, qui est entrée en guerre avec huit ou neuf avions Beriev A-50 AEW opérationnels et, au cours de quelques mois douloureux à partir de janvier, en a perdu deux dans des embuscades de missiles ukrainiens. Les Ukrainiens ont même pris pour cible l’usine où la société russe Beriev construit et répare les A-50.

La paire d’avions AEW de fabrication suédoise pourrait être même plus plus vulnérable que les A-50. L’A-50 dispose de quatre réacteurs avec une vitesse de pointe de 560 milles par heure et un plafond de 39 000 pieds. La Saab 340 est un bi-turbopropulseur qui ne vole pas à plus de 300 milles à l’heure et ne monte pas à plus de 25 000 pieds.

Les équipages des A-50 ont eu du mal à esquiver les missiles ukrainiens. Les équipages de la Saab 340 pourraient avoir encore plus de difficultés. Pire encore pour les Ukrainiens, l’armée de l’air russe déploie le missile air-air le plus puissant de la guerre russe contre l’Ukraine qui dure depuis 27 mois : le R-37M, dont la portée peut atteindre 200 milles.

Les intercepteurs Mikoyan MiG-31BM de l’armée de l’air russe volant près de la frontière russo-ukrainienne peuvent menacer la quasi-totalité de l’espace aérien ukrainien avec leurs R-37M. « La longue portée du R-37M, associée aux très hautes performances et à l’altitude opérationnelle élevée du MiG-31BM… lui confère une grande liberté pour menacer les avions ukrainiens », a déclaré le Royal United Services Institute. noté.

La simple présence d’avions russes armés de R-37M a contraint, à plusieurs reprises, les pilotes de chasse ukrainiens à abandonner leurs missions et à se mettre à l’abri. Il convient de le noter : une Saab 340 lourde n’est pas aussi évasive.

Les avions AEW ne peuvent pas se cacher. Ce sont essentiellement des plateformes radar. Quand leurs radars sont éteints, ils ne font pas vraiment leur travail. Mais un radar qui rayonne ne fait pas que détecter. C’est aussi détectable. Il y a fort à parier qu’à chaque fois qu’une Saab 340 prendra son envol, les Russes en seront informés.

Ce n’est pas pour rien que l’US Air Force s’éloigne des avions AEW traditionnels et confie de plus en plus les missions d’alerte précoce aux satellites.

Il n’est pas question pour l’armée de l’air ukrainienne de dire non à la libération des avions AEW, même si ces avions sont vulnérables. Mais pour éviter de les perdre plus ou moins instantanément, les Ukrainiens devront trouver un moyen d’atténuer le risque que les radars volants courent en raison des missiles russes.

Cela pourrait impliquer de les piloter de manière peu fréquente et imprévisible, et de garder leurs radars éteints jusqu’à la dernière seconde possible. Cela pourrait également impliquer de les faire voler strictement dans l’espace aérien le plus sûr : dans l’ouest de l’Ukraine, le long de la frontière entre l’Ukraine et la Pologne.

Les Ukrainiens pourraient même convaincre les Polonais de laisser les Saab 340 voler dans l’espace aérien polonais, ce que les Russes pourraient réfléchir à deux fois avant de violer. Les avions de surveillance de l’OTAN sont déjà présents quotidiennement du côté polonais de la frontière, collectant des renseignements sur les forces russes que l’OTAN transmet ensuite à l’Ukraine.

En prime, l’armée de l’air polonaise exploite également des Saab 340 AEW et pourrait contribuer à l’entretien des avions ukrainiens.