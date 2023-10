L’Ukraine se bat pour façonner le récit de sa contre-offensive éreintante

Commentez cette histoire Commentaire

BRUXELLES — Alors que les forces ukrainiennes poursuivent leur contre-offensive étroitement surveillée, une autre bataille est en cours : la lutte pour contrôler l’histoire et influencer la façon dont le monde perçoit la guerre. Après de nombreuses inquiétudes sur la lenteur des progrès et des évaluations sombres des perspectives de l’Ukraine au cours de l’été, les responsables ukrainiens et occidentaux se sont concentrés ces dernières semaines sur la refonte du discours pour gérer les attentes et renforcer le soutien pendant l’hiver.

Quatre mois de combats brutaux et de lourdes pertes n’ont pas donné les résultats espérés par Kiev et ses soutiens occidentaux. Malgré certains progrès de l’Ukraine dans la percée des défenses russes denses, les craintes d’un conflit gelé – et d’un soutien international en ruine – persistent.

On craint également qu’après avoir dominé la guerre des relations publiques, en grande partie grâce aux formidables compétences du président Volodymyr Zelensky, un ancien acteur, l’Ukraine perde son avantage, tandis que le président russe Vladimir Poutine gagne du terrain en insistant sur la victoire des forces de Moscou.

Jeudi, Poutine a déclaré que si les pays occidentaux cessent d’envoyer des armes à Kiev, « l’Ukraine aura encore une semaine à vivre ».

Il est crucial de contrôler le discours pour maintenir le soutien du public à la lutte de l’Ukraine, qui a commencé à faiblir dans certains pays occidentaux, notamment aux États-Unis. Le débat sur les dépenses élevées en faveur de l’Ukraine a déjà été pris en compte dans les campagnes électorales nationales en Pologne et en Slovaquie.

Pour contrer le sentiment que l’offensive ukrainienne bloque l’offensive ukrainienne, de hauts responsables occidentaux, dont le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg, ont tenté de mettre en avant les progrès ukrainiens, ce dernier vantant des gains « significatifs » sur le champ de bataille.

Lors de récents points de presse, les responsables occidentaux ont exprimé des niveaux d’inquiétude inhabituels quant à la manière dont la guerre est évaluée et rapportée, les intervenants étant généralement retenus s’éloignant de leurs notes pour exhorter les journalistes à regarder au-delà des développements d’une tranchée à l’autre et à considérer « une image plus complète ». » de la guerre.

Mais il est de plus en plus difficile pour les journalistes de vérifier en personne cette image plus complète. Ces dernières semaines, les militaires ukrainiens ont imposé des restrictions considérablement plus strictes sur l’accès à la ligne de front.

La Maison Blanche cherche une voie à suivre concernant l’Ukraine au milieu des troubles à la Chambre

Il existe de réelles craintes que le transport de journalistes vers le front n’attire l’attention des drones de reconnaissance ennemis. Mais les limites signifient que lorsque les responsables ukrainiens affirment avoir réussi à reprendre certains villages clés du sud, les journalistes ont rarement pu voir et documenter ces développements de près – un contraste frappant avec l’année dernière, où les journalistes ont rapidement suivi les forces ukrainiennes dans les zones libérées des Russes. profession.

Ces derniers jours, les inquiétudes concernant le chaos au Congrès ont ajouté une nouvelle urgence à la campagne de messagerie publique.

Mardi, le président Biden a convoqué un appel avec ses principaux alliés pour les rassurer sur le fait que les États-Unis restent fidèles à leur soutien malgré l’adoption par le Congrès d’un projet de loi de financement gouvernemental excluant l’aide à l’Ukraine.

L’Ukraine et ses partisans européens insistent publiquement sur leur confiance dans les États-Unis, mais en privé, ils sont inquiets – un sentiment qui était palpable lors d’une réunion des dirigeants européens cette semaine à Grenade, en Espagne.

Les propagandistes russes – y compris les médias contrôlés par l’État et les blogueurs de guerre qui subissent des pressions croissantes pour suivre la ligne du Kremlin – ont profité de l’occasion pour amplifier les affirmations du Kremlin selon lesquelles la contre-offensive a échoué et qu’avec le temps, le soutien à Kiev faiblira. .

Certains critiques américains éminents à l’égard de l’Ukraine, notamment Elon Musk, se sont multipliés, se moquant grossièrement des appels à l’aide urgents de l’Ukraine.

À bien des égards, la lutte contre les messages n’est pas juste. En Russie, il est désormais illégal de critiquer l’armée ou la guerre. De nombreux journalistes indépendants et personnalités politiques de l’opposition ont fui le pays. Certains ont été emprisonnés. Même les blogueurs militaires bellicistes qui soutiennent le désir de Poutine de conquérir le territoire ukrainien ont été contraints de s’abstenir de critiquer l’armée ou de se concentrer sur ses revers.

Les libertés de la presse bien plus grandes en Ukraine et en Occident signifient que Kiev et ses partisans ont parfois du mal à parler d’une seule voix.

Zelensky s’est parfois irrité des critiques occidentales concernant la lenteur de la contre-offensive – peut-être une indication que le défi de l’Ukraine n’est pas une question de relations publiques mais de faits difficiles sur le terrain.

Une attaque de missile russe dans la région de Kharkiv a tué un grand nombre de civils

Le mois dernier, interrogé sur la lenteur de la contre-offensive, Zelensky a répliqué avec force, non seulement à la Russie, mais aussi à ses partisans. « Ce n’est pas un long métrage où tout peut se passer en une heure et demie », a-t-il déclaré. « Certains partenaires demandent ce qui se passe avec la contre-offensive, quelles sont les prochaines étapes », a-t-il poursuivi. « Ma réponse actuelle est ‘Nos mesures sont plus rapides que vos sanctions.' »

Les responsables occidentaux ont essayé pour recadrer la conversation. Lors d’un point de presse le mois dernier, un responsable occidental a débuté par une exhortation inhabituellement directe, demandant aux journalistes de « soulever un peu la conversation ».

Le responsable a averti que le fait de se concentrer sur les développements quotidiens de la contre-offensive risquait de « passer à côté d’une vue d’ensemble ».

« Le tableau d’ensemble que nous continuons de voir », a déclaré le responsable, « est celui d’une Russie qui a commis une erreur catastrophique ».

Mais lors du même briefing, le responsable a tenté de réduire les attentes. Dans une réponse détaillée à une question, le responsable a critiqué l’idée selon laquelle la victoire de l’Ukraine signifierait expulser la Russie de « chaque parcelle de territoire d’ici une date X » – bien que Zelensky ait déclaré que l’Ukraine devait récupérer toutes ses terres.

Alors que la Finlande et la Suède rejoignent l’OTAN et que l’Ukraine est sur la voie de l’intégration européenne, définir la victoire en ces termes est « insensé,» dit le fonctionnaire, exaspéré.

Lors d’un autre point de presse, un haut responsable de l’OTAN a déploré le « quart-arrière de lundi matin » de la part d’analystes qui n’ont personnellement pas grand-chose en jeu.

« Il est facile pour vous de vous asseoir en tant qu’analyste quelque part, d’examiner la situation et de dire : eh bien, j’aurais fait différemment », a déclaré le responsable. «Eh bien, c’est génial, mais vous n’avez pas littéralement une arme pointée sur votre visage. Votre famille n’a pas été anéantie. Ce n’est pas votre pays qui est envahi.

Le responsable de l’OTAN a affirmé que les journalistes n’avaient pas compris à quoi les soldats ukrainiens étaient confrontés. Certains journalistes, a déclaré le responsable, « disent des choses comme, eh bien, vous savez, ‘vous voyez le manque de valeur de l’entraînement occidental parce qu’ils ne combattent pas les armes combinées occidentales.’ »

«Les armes combinées, les manœuvres interarmes, constituent un défi même pour les armées occidentales qui les pratiquent constamment et qui les considèrent comme un élément central de leur doctrine », a déclaré le responsable. « Combien de mois de formation les Ukrainiens ont-ils reçus ?»

Des fragments de grenade découverts dans les corps des victimes du crash de Wagner, selon Poutine

Les deux responsables, qui ont parlé sous couvert d’anonymat pour décrire les développements sensibles du champ de bataille, ont insisté sur le fait que les Ukrainiens progressaient lentement et méthodiquement dans des circonstances très difficiles.

Sur le terrain, les responsables militaires ukrainiens ont déployé des efforts concertés depuis le début de la contre-offensive pour limiter la visibilité des pertes ukrainiennes.

Cet effort est en grande partie géré par des attachés de presse militaires, du personnel en uniforme chargé de répondre aux demandes d’information et d’accès, et d’escorter les journalistes pour visiter les unités et interviewer les soldats.

De nombreux attachés de presse sont impatients de partager des histoires sur les troupes ukrainiennes, travaillant de longues heures souvent dans les mêmes conditions difficiles que les unités qu’elles soutiennent.

Dans certains cas, ils imposent toutefois des limites sur des sujets sensibles. Le nombre d’Ukrainiens tués et blessés n’est presque jamais évoqué. Dans de nombreux cas, ils se tiennent à portée de voix pour écouter les militaires parler avec les médias.

Le Washington Post a cherché à accéder aux zones proches de la ligne de front, mais les responsables de la presse cherchent souvent à diriger les journalistes vers des zones d’entraînement ou vers des troupes qui ne sont pas engagées dans des combats actifs, invoquant des problèmes de sécurité.

Les soldats et les policiers qui assurent les contrôles routiers refoulent les journalistes qui n’ont pas reçu l’autorisation d’un attaché de presse, même s’ils ont l’autorisation d’un commandant pour visiter une unité.

Les limitations de ce que les journalistes peuvent voir et rapporter dans les zones de guerre ne sont pas nouvelles. Pourtant, certaines orientations récentes laissent perplexes. Après qu’un soldat de la région orientale de Donetsk ait parlé au Post de combats dans des conditions de faible luminosité, un attaché de presse est intervenu pour dire que les journalistes ne pouvaient pas décrire l’heure de la journée qu’il avait mentionnée, même si les soldats, depuis des siècles, se sont battus à toute heure de la journée. et la nuit.

En Russie, les chaînes de télévision diffusent des reportages constants sur les troupes russes capturant du nouveau matériel occidental. Ils ont également réalisé des segments sur les critiques de Musk. « Il y a le sentiment », a déclaré Olga Skabeeva, présentatrice de l’émission d’information et de débat politique phare Rossiya 24, lors d’un segment récent, « qu’ils essaient d’écarter complètement l’Ukraine ».

Horton a fait un reportage dans les régions de Zaporizhzhia et de Donetsk en Ukraine. Ilyushina a rapporté de Riga, en Lettonie.