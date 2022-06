L’Ukraine se bat pour conserver Lysychansk après la retraite de Severodonetsk

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Lorsque les dirigeants du G-7 se sont rencontrés en mars , il y avait un consensus sans précédent sur la nécessité inconditionnelle de soutenir l’Ukraine, ainsi qu’un optimisme compte tenu des succès inattendus de Kyiv sur le champ de bataille. Lorsque la dernière réunion commencera en Allemagne dimanche, cependant, l’ambiance sera probablement plus sombre, avec les retombées d’une guerre prolongée, y compris des prix élevés ainsi que les crises alimentaire et énergétique causées par la guerre, provoquant des fractures entre les nations occidentales. .

La Roumanie, membre de l’OTAN et de l’Union européenne, s’est chargée de transformer une partie de la récolte de l’Ukraine voisine, la majorité y étant expédiée par barge sur le Danube. Le port de la mer Noire de Constanta, le plus grand de Roumanie, a traité près d’un million de tonnes de céréales depuis le début de la guerre, selon The Associated Press. Mais les opérateurs là-bas disent qu’une forte assistance du reste de l’UE est nécessaire pour que le port maintienne même son niveau actuel de production.