L’Ukraine se bat pour attirer l’attention de Big Tech alors que la propagande russe évolue

Au cours des premières semaines effrénées de l’invasion russe de l’Ukraine, les entreprises technologiques américaines qui contrôlent les plus grands centres d’information du monde sont entrées en action. Répondant à la pression des gouvernements occidentaux, les applications de médias sociaux comme Facebook, Instagram et YouTube ont interdit ou étranglé les comptes des médias d’État russes, renforcé leurs opérations de vérification des faits, réduit les ventes d’annonces en Russie et ouvert des lignes directes avec les responsables ukrainiens, les invitant à signaler le russe. désinformation et propagande à démanteler.

Cependant, alors que la guerre approche de son sixième mois, les techniques de propagande russes ont évolué – et les entreprises technologiques n’ont pas suivi.

Les responsables ukrainiens qui ont signalé des milliers de tweets, de vidéos YouTube et d’autres publications sur les réseaux sociaux comme de la propagande russe ou un discours de haine anti-ukrainien, ont déclaré les entreprises sont devenus moins réactifs à leurs demandes de suppression de tels contenus. De nouvelles recherches partagées avec le Washington Post par une initiative à but non lucratif basée en Europe confirment que bon nombre de ces demandes semblent être ignorées, avec des récits reprenant les points de discussion du Kremlin, crachant des insultes anti-ukrainiennes ou même se faisant passer pour des responsables ukrainiens restant actifs sur les principaux réseaux sociaux.

En conséquence, selon les chercheurs, les récits soutenus par le Kremlin se propagent à nouveau à travers l’Europe, menaçant de saper le soutien populaire à l’Ukraine dans les pays qu’elle considère comme essentiels à sa défense.

“Quand c’était les premiers mois de l’agression russe à grande échelle, [the U.S. tech companies] étaient très proactifs, très intéressés à aider », a déclaré Mykola Balaban, directeur adjoint du Centre ukrainien pour les communications stratégiques et la sécurité de l’information, une agence gouvernementale. “Maintenant, ils évitent de passer un appel avec nous.”

Alors que certaines plateformes, dont Facebook de Meta et LinkedIn de Microsoft, ont continué à correspondre régulièrement avec l’agence de Balaban, il a déclaré que YouTube, propriété de Google, n’avait pas renvoyé ses e-mails depuis près de deux mois.

Frustrée par le silence radio, l’Ukraine s’est associée fin avril à des chercheurs indépendants du Disinformation Situation Center, une coalition basée en Europe regroupant plusieurs organisations à but non lucratif, pour analyser l’efficacité des efforts de modération des plateformes. Les conclusions, fournies au Post avant leur publication jeudi, semblent confirmer au moins certaines des Les préoccupations de Balaban.

Les programmeurs informatiques visent le mur de propagande russe

Alors que les efforts russes passent des mégaphones des médias d’État aux influenceurs individuels et aux «armées de trolls» coordonnées via l’application de messagerie Telegram, les autorités ukrainiennes et leurs partenaires à but non lucratif ont suivi et signalé les messages qui utilisent des termes désobligeants ou déshumanisants pour les Ukrainiens comme moyen de justifier la guerre .

Le rapport révèle que plus de 70 % des messages signalés comme discours de haine anti-ukrainien sur YouTube et Twitter sont restés disponibles fin juin, tandis que plus de 90 % des comptes responsables de ces messages sont restés actifs. Les messages comprenaient des insultes qui mélangent les mots russes pour « ukrainien » et « babouin » ; un tweet qui se traduit par « Mort aux partisans de Bandera, ne faites pas de prisonniers ! », une référence au défunt leader nationaliste ukrainien Stepan Bandera destiné à lier l’Ukraine à l’Allemagne nazie ; et un commentaire YouTube en russe qui se traduit par “L’Ukraine sera effacée de la surface de la Terre, hourra !”

Facebook, YouTube et Twitter ont tous des politiques contre la glorification de l’invasion de la Russie ou l’attaque des Ukrainiens en fonction de leur nationalité, bien qu’ils aient noté qu’il faut généralement plus d’une seule violation pour que le compte incriminé soit suspendu. YouTube et Twitter ont déclaré avoir pris des mesures sur certains comptes après que The Post les ait portés à l’attention des entreprises mercredi.

La porte-parole de YouTube, Ivy Choi, n’a pas directement abordé la réactivité de l’entreprise face à l’Ukraine. demandes de retrait, mais elle a déclaré que la société était “restée en contact régulier avec le gouvernement ukrainien” et avait supprimé plus de 70 000 vidéos et 9 000 chaînes pour avoir enfreint ses politiques depuis le début de la guerre.

La porte-parole de Twitter, Elizabeth Busby, n’a pas non plus répondu directement aux préoccupations des responsables ukrainiens, mais a déclaré que la société continuait de travailler avec des organisations extérieures et surveillait les violations des politiques. Busby a ajouté que les politiques de Twitter vont au-delà d’un binôme « abandonner » contre « retirer », y compris des efforts pour élever des informations crédibles sur la guerre et éviter de recommander des comptes ou des publications de médias d’État qui pourraient être trompeurs.

Le rapport révèle également que LinkedIn, un site plus connu pour son réseautage professionnel que pour la politique, a supprimé moins de la moitié des messages que les responsables ukrainiens ont signalés comme des exemples de propagande russe justifiant la guerre. LinkedIn n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Mis sur liste noire par les États-Unis, les comptes pro-russes publient toujours de la propagande sur Twitter et YouTube

Du côté positif, les chercheurs ont découvert que Facebook avait supprimé les 98 messages que le gouvernement ukrainien et ses partenaires avaient signalés comme contenant un discours de haine anti-ukrainien, bien que de nombreux comptes responsables soient restés actifs. (La porte-parole de Facebook, Erin McPike, a noté que les politiques de l’entreprise n’incluent généralement pas d’interdiction pour les primo-délinquants, mais incluent des conséquences croissantes pour les récidivistes.) Facebook et sa plate-forme sœur Instagram semblaient également être généralement réactifs aux demandes de retrait. des comptes se faisant passer pour des responsables ukrainiens et des publicités diffusant des points de discussion du Kremlin, bien que les chercheurs aient déclaré qu’ils préféreraient voir les plateformes adopter une approche plus proactive.

Sur les plus de 15 000 messages signalés dans l’étude, la majorité étaient des tweets, peut-être parce que Twitter permet aux utilisateurs de créer plus facilement plusieurs comptes, permet l’anonymat et a des restrictions d’expression plus souples que ses rivaux. Plus de 1 000 des messages et commentaires provenaient de YouTube, tandis que les chiffres signalés sur Facebook et Instagram se chiffraient par centaines et sur LinkedIn moins de 100.

“Je ne pense pas que ce soit de la mauvaise volonté de la part des entreprises technologiques”, a déclaré Felix Kartte, conseiller principal du groupe mondial de défense des intérêts à but non lucratif Reset Tech, qui se concentre sur la responsabilité des plateformes de médias sociaux, et co-auteur du rapport. . « C’est vraiment juste un manque de ressources, un manque d’investissement, un manque de préparation » et une pénurie de personnel maîtrisant le russe et l’ukrainien et possédant une expertise locale.

La critique n’est pas nouvelle. Alors que les plus grandes plateformes de médias sociaux américaines ont intensifié leurs efforts pour contrôler leurs plateformes à l’échelle mondiale ces dernières années, les chercheurs et les lanceurs d’alerte ont constamment souligné qu’ils consacraient moins de ressources et avaient moins d’expertise dans les régions non anglophones. Des entreprises telles que Facebook et Google ont également été critiquées bien avant la dernière invasion russe pour avoir accordé trop peu d’attention aux campagnes de désinformation soutenues par le Kremlin en Ukraine, y compris des opérations dès 2014 qui préfiguraient l’ingérence russe dans les élections américaines de 2016.

Mais lorsque la Russie a lancé son invasion de l’Ukraine fin février, l’Ukraine a soudainement attiré l’attention du monde, y compris celle des entreprises technologiques. Sous la pression des gouvernements, du public et, dans certains cas, de leurs propres employés, les entreprises technologiques ont réécrit leurs règles pour lutter contre la propagande russe et protéger les Ukrainiens en ligne. Plus particulièrement, ils ont bloqué et déclassé les médias d’État russes, tels que Russia Today, qui avaient amassé d’énormes suivis mondiaux sur diverses plateformes en ligne.

Ces décisions ont valu aux géants de la technologie politiquement assiégés une bonne presse, mais ils semblaient également faire la différence. Une analyse du 16 mars par The Post a révélé que les interactions des médias sociaux avec les principaux organes de propagande russes ont augmenté au début de l’invasion, puis ont chuté lorsque les plateformes ont pris des mesures.

Les interdictions des plateformes sociales étouffent la propagande des médias d’État russes

Les chercheurs et les responsables ukrainiens qui ont parlé à The Post pour cette histoire ont convenu que cela avait entravé la capacité du Kremlin à diffuser de faux récits sur la guerre. En représailles, le gouvernement russe a bloqué Facebook, Instagram et Twitter à l’intérieur de ses frontières, bien que YouTube reste disponible.

Mais l’attention des géants de la technologie s’est affaiblie au fil du temps, selon des responsables et des chercheurs ukrainiens, alors que les gros titres et l’indignation du public aux États-Unis et en Europe occidentale sont passés de l’agression russe à des problèmes nationaux tels que l’inflation, les prix du gaz et, en Europe, l’afflux de réfugiés ukrainiens.

Le Kremlin a pris note. Les grands comptes des médias d’État étant suspendus ou étouffés, les chercheurs affirment que les dirigeants et les influenceurs russes sont passés à l’application de messagerie semi-privée Telegram pour diriger des campagnes d’information via des essaims de petits comptes.

Par exemple, Balaban a déclaré avoir vu des signes d’influence russe dans une série de messages récents qui cherchent à tromper les Ukrainiens sur la sécurité de fuir le pays ou à semer la division autour du projet militaire du pays.

“Ce jeu psychologique est très similaire dans sa méthodologie à 2014 ou 2016”, a déclaré Balaban. “Pour trouver des problèmes dans la société, des fissures dans la société à exploiter et créer sur cette base un conflit.”

Analyse : Les médias sociaux n’étaient pas prêts pour cette guerre. Il a besoin d’un plan pour le prochain.

Thierry Breton, le commissaire au marché intérieur de l’Union européenne, qui a ciblé la technologie pour la réglementation, a déclaré que le rapport du Disinformation Situation Center illustre la nécessité d’une réglementation stricte pour tenir les plateformes technologiques responsables.

« La guerre de désinformation russe est une véritable invasion de notre espace numérique », a déclaré Breton dans un communiqué au Post. « Les exemples du rapport montrent une fois de plus que les grandes plateformes en ligne ont pris des mesures insuffisantes pour protéger leurs utilisateurs contre cette invasion. Cela a des conséquences réelles dans le monde entier.

Les Ukrainiens ne sont pas le seul public de la propagande russe, a déclaré Pia Lamberty, co-PDG du CeMAS, un groupe de réflexion allemand qui suit les théories du complot et l’extrémisme en ligne. Les influenceurs pro-russes répandent également la désinformation et le déni de guerre en Europe occidentale, visant à saper le soutien public à des mesures coûteuses telles que les sanctions contre le pétrole russe ou le soutien militaire à l’Ukraine.

En Allemagne, ils exploitent un segment petit mais croissant de la population qui a adopté la politique de droite et les théories du complot sur tout, de la guerre en Ukraine aux vaccins contre les coronavirus, a déclaré Lamberty.

« La désinformation n’est pas seulement efficace si les gens croient ce que vous dites, mais aussi lorsqu’ils sont indécis. Quelqu’un qui est indécis, si l’Ukraine est victime de l’agression russe, ou si la Russie avait peut-être une raison parce que [the Ukrainians] sont peut-être fascistes, seront moins favorables à l’Ukraine », a-t-elle déclaré.