L’Ukraine s’attend à obtenir près de 7 milliards de dollars de l’Ouest pour reconstruire

Le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal a déclaré mercredi qu’il s’attendait à obtenir près de 7 milliards de dollars d’aide, après avoir déclaré lors d’une conférence à Londres que la guerre en Russie signifiait que Kiev était confrontée au plus grand projet de reconstruction en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Lors de la conférence, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l’Union européenne et d’autres ont promis des milliards de dollars d’aide supplémentaire, car l’Ukraine a déclaré qu’elle avait besoin de plus de capitaux et d’engagements dans des projets spécifiques non seulement pour se redresser, mais pour devenir un membre puissant de l’Occident. monde.

Shmyhal a estimé le prix des fonds nécessaires à plus de 6 milliards de dollars au cours des 12 prochains mois, puis a déclaré plus tard sur sa chaîne de messagerie Telegram qu’il s’attendait à obtenir près de 7 milliards de dollars.

« L’objectif clé est de mobiliser des ressources pour financer une reprise rapide », a-t-il déclaré sur Telegram.

Tout en exprimant ses remerciements pour le soutien jusqu’à présent, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été franc – Kiev avait également besoin d’engagements concrets en faveur de projets qui aideront l’Ukraine non seulement à se redresser, mais à se moderniser davantage.

Après près de 16 mois de guerre de la Russie contre l’Ukraine qui a détruit des maisons, des hôpitaux et d’autres infrastructures essentielles, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a ouvert la conférence en appelant les entreprises et les gouvernements à faire davantage pour aider à la reconstruction.

Abordant la principale difficulté pour la plupart des entreprises souhaitant investir en Ukraine – l’assurance contre les dommages et destructions de guerre – Sunak a annoncé le cadre de la conférence de Londres pour l’assurance contre les risques de guerre, qui pourrait ouvrir la voie à des investissements sans risque.

Sunak a déclaré à la conférence :

Avec nos alliés, nous maintiendrons notre soutien à la défense de l’Ukraine et à la contre-offensive, et nous resterons aux côtés de l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra pour continuer à gagner cette guerre.

Il a déclaré que le cadre de la conférence de Londres était « un énorme pas en avant pour aider les assureurs à souscrire des investissements en Ukraine, supprimant l’un des plus grands obstacles et donnant aux investisseurs la confiance dont ils ont besoin pour agir ».

Marsh McLennan, un groupe de services professionnels qui dit avoir travaillé sur le programme du gouvernement britannique, a déclaré qu’un régime d’assurance contre les risques de guerre doit être disponible à une échelle sans précédent – ​​et s’accompagner d’un soutien gouvernemental.

Plus d’offres d’aide

Sunak a dévoilé des mesures comprenant 3 milliards de dollars de garanties supplémentaires pour débloquer les prêts de la Banque mondiale. Cela comprend un engagement de 20 millions de livres pour améliorer l’accès à l’Agence multilatérale de garantie des investissements de la Banque mondiale, qui fournit une assurance contre les risques politiques pour les projets.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l’UE fournirait à l’Ukraine 50 milliards d’euros pour 2024-27, tandis que le secrétaire d’État américain Antony Blinken a offert 1,3 milliard de dollars d’aide supplémentaire.

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré que Berlin offrait 381 millions d’euros supplémentaires d’aide humanitaire en 2023.

Mais Zelensky, s’exprimant par liaison vidéo, a déclaré que l’Ukraine avait besoin d’une aide plus ciblée dans de « vrais projets » qui stimuleraient la croissance dans une économie qui, selon lui, s’était éloignée du modèle oligarchique de l’ère post-soviétique immédiate de l’Ukraine.

L’Ukraine cherche jusqu’à 40 milliards de dollars pour financer la première partie d’un « plan Marshall vert » pour reconstruire son économie, y compris le développement d’une industrie sidérurgique sans charbon, a déclaré un haut responsable ukrainien avant la conférence.

La facture totale sera énorme, l’Ukraine, la Banque mondiale, la Commission européenne et les Nations Unies estimant en mars que le coût était de 411 milliards de dollars pour la première année de la guerre. Il pourrait facilement atteindre plus de 1 000 milliards de dollars.

Les responsables occidentaux espèrent que la conférence encouragera le secteur privé à mobiliser ses ressources pour aider à accélérer la reconstruction de l’Ukraine en investissant dans des projets à petite et moyenne échelle. Sunak a déclaré que plus de 400 entreprises de 38 pays avaient signé l’Ukraine Business Compact, une déclaration de soutien à la reprise de l’Ukraine.

Le président de la Banque européenne d’investissement, Werner Hoyer, a déclaré qu’il avait eu le sentiment en écoutant les discours de la conférence que « tout le monde n’a pas réalisé que la vitesse est essentielle ».