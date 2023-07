L’Ukraine s’appuiera sur les garanties de sécurité de ses alliés du G7 jusqu’à son adhésion à l’OTAN

Il n’a pas obtenu tout ce qu’il voulait, mais le président ukrainien Volodymyr Zelensky devait quitter mercredi le sommet de l’OTAN en Lituanie avec de nouvelles garanties de soutien allié et d’armes pour poursuivre la guerre avec la Russie.

Son gouvernement avait demandé à être admis à l’OTAN de manière accélérée, tout comme la Finlande et la Suède l’avaient été récemment.

Aucune invitation n’a été présentée lors de la réunion de deux jours, mais l’OTAN a donné l’assurance qu’elle s’engageait à laisser l’Ukraine rejoindre – lorsque les conditions le permettraient, c’est-à-dire à la fin de la guerre. Il a supprimé une condition d’adhésion, un ensemble d’objectifs politiques, économiques et militaires que les membres doivent atteindre avant l’entrée, mais surtout, l’alliance n’a pas fixé de calendrier pour accepter le pays d’Europe de l’Est.

En entrant au sommet, Zelenskyy, qui avait apparemment vu une ébauche de ce qui était proposé, s’est plaint amèrement du plan.

Il a cependant rappelé les critiques mercredi, lorsqu’il a semblé répondre aux questions aux côtés du secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltnberg.

« Nous pouvons affirmer que les résultats du sommet sont bons, mais s’il y avait une invitation, ce serait l’idéal », a déclaré Zelenskyy.

Au lieu d’adhérer, pour le moment, l’Ukraine devra s’appuyer sur un cadre de garanties de sécurité de la part d’alliés individuels du G7 jusqu’à ce qu’elle soit autorisée à rejoindre l’alliance militaire occidentale de 31 – bientôt 32 – membres.

Une déclaration des démocraties les plus riches et les plus industrialisées du monde explique comment les alliés soutiendront l’Ukraine au cours des prochaines années pour mettre fin à la guerre et dissuader et répondre à toute future attaque possible.

De gauche à droite, le Premier ministre japonais Fumio Kishida, le président américain Joe Biden, Zelenskyy et Trudeau se tiennent ensemble lors d’un événement avec les dirigeants du G-7 en marge du sommet de l’OTAN à Vilnius mercredi pour annoncer une déclaration conjointe de soutien à l’Ukraine. (Susan Walsh/Associated Press)

Avant la décision, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré que les garanties de sécurité ne remplaçaient pas l’adhésion à l’OTAN.

Le premier ministre Justin Trudeau a rencontré Zelenskyy avant la réunion inaugurale du Conseil OTAN-Ukraine, une organisation qui aidera à coordonner le soutien au gouvernement de Zelenskyy.

Rien n’indique, pour le moment, quel genre d’ensemble de garanties de sécurité le Canada a l’intention de négocier avec l’Ukraine.

« Le Canada continuera de soutenir l’Ukraine de toutes les manières possibles, y compris, et en priorité, en fournissant à l’Ukraine une aide militaire », a déclaré la ministre de la Défense Anita Anand, avant la publication de la déclaration du G7. « C’est ce que nous avons fait, comme vous le savez, et c’est ce que nous continuerons de faire. »

Elle n’a pas dit si le Canada était déçu par l’absence d’échéancier pour l’adhésion de l’Ukraine au G7.

« Notre soutien indéfectible à l’Ukraine signifie qu’en ce moment … nous allons continuer à les soutenir sur le champ de bataille. Nous allons continuer à les soutenir avec une aide humanitaire et une aide économique », a-t-elle déclaré.

En réponse à l’initiative du G7, le Kremlin a déclaré mercredi que des garanties de sécurité rapprocheraient l’OTAN d’une confrontation directe avec la Russie.