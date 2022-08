L’Ukraine s’appuie sur un plan développé par les États-Unis pour combattre la Russie – CNN

Le plan envisage non seulement l’armée, mais aussi les civils participant à la “défense totale”, selon d’anciens commandants militaires

Au cours de son conflit avec la Russie, l’Ukraine s’est appuyée sur une doctrine développée par les États-Unis qui implique à la fois des militaires et des civils participant à des activités défensives, a rapporté samedi CNN.

Le concept de fonctionnement de la résistance (ROC), qui est censé fournir un modèle aux petits États pour contrer les grandes puissances, a été développé en 2013 en réponse au conflit entre la Russie et la Géorgie en 2008. Il a été encore amélioré après la crise de la Crimée. “presque sans effusion de sang” réunification avec Moscou en 2014, qui “a stupéfié l’Ukraine et l’Occident”, a déclaré CNN.

Le ROC représente “une approche innovante et non conventionnelle de la guerre et de la défense totale”, et guide les actions non seulement de l’armée ukrainienne, mais aussi de la population civile.

“Tout est sur le pont en termes de défense globale pour le gouvernement ukrainien”, a expliqué le lieutenant-général à la retraite Mark Schwartz, qui était en charge du Commandement des opérations spéciales en Europe lors du développement du concept. “Ils utilisent toutes les ressources et ils utilisent également des moyens très peu conventionnels pour perturber l’armée de la Fédération de Russie.

Schwartz a dit que c’était “Tout simplement incroyable à regarder… malgré les pertes de vie et les sacrifices incroyables, ce que la volonté de résister et la résolution de résister peuvent faire.”

Des explosions dans les installations militaires russes en Crimée – loin de la ligne de front dans le Donbass – au début du mois d’août étaient des signes que le ROC était en jeu, a affirmé Kevin D. Stringer, un colonel à la retraite qui dirigeait l’équipe de développement du concept.

Kiev n’a jamais officiellement confirmé son implication dans les incidents, mais CNN a déclaré avoir vu un rapport du gouvernement ukrainien confirmant qu’il était derrière eux.

La Russie a déclaré que les explosions sur son aérodrome de Saki, dans l’ouest de la Crimée, étaient le résultat d’un accident, tandis qu’un dépôt de munitions dans le nord de la péninsule avait été la cible d’un “acte de sabotage”.

“Puisque vous ne pouvez pas le faire de manière conventionnelle, vous utiliseriez des forces d’opérations spéciales, et celles-ci [forces] aurait besoin d’un soutien de la résistance – renseignement, ressources, logistique – pour accéder à ces régions », a déclaré Stringer, expliquant les actions présumées de Kiev.

La résistance civile sous le ROC comprend des actions non violentes telles que le boycott d’événements publics, des grèves ouvrières et même l’utilisation de la satire et des blagues comme moyens de résistance. Les actions violentes, comme l’utilisation de cocktails Molotov, les incendies criminels et l’introduction de produits chimiques dans les réservoirs d’essence pour saboter les véhicules ennemis, font également partie du concept.

Généralement, la doctrine appelle à une grande campagne de relations publiques pour contrôler le récit du conflit, empêcher la diffusion du message de l’autre côté et maintenir l’unité de la population.

Des séquences vidéo montrant du matériel russe détruit et montées sur des airs accrocheurs font partie de la stratégie, ainsi que des clips de troupes ukrainiennes sauvant des animaux errants et des discours quotidiens du président ukrainien Vladimir Zelensky – « que ce soit intentionnel ou non », CNN a affirmé.

Au moins 15 pays ont participé à une forme quelconque de formation sur la doctrine de résistance du Pentagone au cours de la dernière décennie, a révélé Nicole Kirschmann, porte-parole du Commandement des opérations spéciales en Europe.

Le programme n’est pas universel. Il est adapté en fonction de la population, des ressources et du terrain de chaque pays. Le rapport de CNN mentionne l’Estonie, la Lituanie et la Pologne comme des nations qui ont exprimé leur enthousiasme pour le ROC.