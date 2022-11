L’Ukraine s’apprête à libérer la Crimée d’ici l’été prochain dans le cadre d’un coup de marteau à deux volets contre Poutine, déclare l’ancien général américain

L’UKRAINE pourrait forcer les forces russes à quitter le territoire occupé de la Crimée en un coup de marteau à Vladimir Poutine, selon un ex-général américain.

Le lieutenant-général Ben Hodges a déclaré au Sun Online comment les Ukrainiens prennent un “élan irréversible” alors qu’ils fauchent à travers un territoire qui a été saisi au début de la guerre par Poutine.

Alors que les Russes sont confrontés à défaite après défaite sur la ligne de front, ils sont obligés de soutenir leur armée en déclin avec des conscrits mobilisés à la hâte qui ne sont guère plus que de la chair à canon.

Le général Hodges pense que le Kremlin sait que la situation semble sombre, alors ils échangent désespérément des “corps contre du temps” car ils espèrent que l’Occident et l’Ukraine succomberont à la fatigue de la guerre.

Mais contre les forces ukrainiennes très motivées, le pendule du conflit continuera de s’éloigner de Poutine.

Perdre le contrôle de la Crimée serait un coup de marteau absolu pour un Poutine déjà faible après s’être emparé illégalement du territoire en 2014.

Largement condamné sur la scène mondiale, Vlad a fait intervenir de mystérieux soldats banalisés pour expulser les autorités ukrainiennes avant de mettre en place un simulacre de référendum pour forcer le territoire à rejoindre la Russie.

La Crimée a ensuite été rejointe par Kherson, Donetsk, Louhansk et Zaporizhzhia cette année en tant que territoire annexé – mais déjà les Ukrainiens les repoussent et les récupèrent.

Le général Hodges a déclaré au Sun Online que “tous les chemins mènent à la Crimée”, car il a prédit avec audace que les Ukrainiens l’auront repris d’ici l’été 2023.

Vlad fait face à une humiliation totale s’il se retrouve avec la fin de la guerre avec lui en train de perdre du terrain au profit de l’Ukraine.

Le général Hodges – qui a servi comme commandant de l’armée américaine en Europe – a déclaré à The Sun Online : “Je suis convaincu que les Ukrainiens libéreront la Crimée d’ici l’été prochain”.

Il a poursuivi : “Les Ukrainiens ont atteint un élan irréversible, il y a un mouvement inexorable et une pression des Ukrainiens contre les Russes.

“Et je dirais que tous les chemins mènent à la Crimée.”

Avec les deux contre-offensives ukrainiennes passant au sud et à l’est, celles-ci finiraient par pousser vers la Crimée.

“Si vous imaginez du point de vue ukrainien, vous avez l’aile gauche de cette offensive qui descend de Kharkiv via Donetsk et Louhansk”, a déclaré le général Hodges au Sun Online.

“Et puis vous avez l’aile droite qui a opéré très méthodiquement à travers Kherson.”

Kherson est l’un des combats les plus féroces de la guerre, l’Ukraine prédisant que les “batailles les plus lourdes” sont encore à venir autour de la ville qui abritait autrefois 300 000 personnes.

Les forces russes se retirent autour de la zone et évacuent des civils avec elles – craignant que Poutine ne fasse quelque chose de stupide comme faire sauter un barrage clé.

Une fois qu’ils ont la capacité de frapper des cibles russes en Crimée, ces endroits deviennent intenables Général Ben Hodges

Reprendre le contrôle de Kherson serait un coup de pouce “psychologique et moral” clé pour les Ukrainiens – mais ce serait aussi une victoire majeure sur la route de la Crimée, a déclaré le général Hodges.

Cela leur permettrait alors de commencer à mettre à portée des missiles HIMARS de fabrication américaine – qui ont une distance de tir d’environ 50 milles.

L’Ukraine pourrait frapper des bases aériennes russes clés et des dépôts de ravitaillement pour émousser davantage toute tentative de riposte des troupes de Vlad.

“Une fois qu’ils ont la capacité de frapper des cibles russes en Crimée, ces endroits deviennent intenables”, a déclaré le général Hodges à The Sun Online.

La libération de Kherson obligerait également les Russes à laisser derrière eux une quantité importante d’équipements lourds, car les Ukrainiens ont détruit de nombreux ponts sur le Dnipro.

Prendre le contrôle de la rivière Kherson et du Dnipro permettrait aux Ukrainiens de prendre le contrôle du canal de la Crimée du Nord qui alimente en eau la Crimée occupée.

Et avec tout cela en jeu, il est très possible que les Ukrainiens s’emparent des terres qui leur ont été volées il y a huit ans.

Le général Hodges pense que les Russes ne font plus qu’échanger des “corps contre du temps” alors qu’ils font face à un hiver difficile en Ukraine.

Le général américain Ben Hodges pense que l’Ukraine pourrait passer devant la Crimée en 2023

“Le Kremlin envoie des conscrits avant qu’ils ne soient correctement équipés, formés et organisés”, a-t-il déclaré à The Sun Online.

“Le but est d’étirer ces choses et d’espérer que les propres problèmes de l’Occident les feront perdre la volonté de continuer à soutenir l’Ukraine.

“Ces missiles et ces drones que Poutine lance contre les villes consistent uniquement à s’entraîner à briser notre volonté.

“L’idée est que d’une manière ou d’une autre, les Occidentaux se lasseront de voir des villes bombardées et la Russie rendre des villes inhabitables.”

Le politologue Dr Andreas Umland, du Centre d’études sur l’Europe de l’Est de Stockholm, a également déclaré à The Sun Online qu’il pensait que la nouvelle concentration de Poutine sur les attaques contre les civils et les infrastructures était un stratagème pour rechercher une “paix forcée”.

“L’objectif est maintenant d’amener l’Ukraine à négocier avec la Russie pour obtenir un cessez-le-feu ou un accord de paix que Poutine puisse présenter comme une victoire chez lui”, a déclaré le Dr Umland.

“Il tentera de forcer Kyiv à un compromis et de mettre fin à la guerre car la guerre elle-même ne va pas bien pour la Russie.

Il a ajouté: “L’annexion des territoires par Poutine a mis dans une impasse – plus tôt dans la guerre, vous auriez pu imaginer un retrait russe dans lequel ils ont simplement affirmé qu’ils avaient” gagné “.

“Maintenant qu’ils ont ces annexions, c’est tout ou rien pour lui. Poutine doit gagner ça d’une manière ou d’une autre.”

Et cela s’avère extrêmement difficile car l’armée russe s’est révélée très inefficace sur le champ de bataille – bien qu’elle soit supposée être l’une des plus grandes et des mieux équipées au monde.

Le général Hodges a admis qu’il avait “surestimé” la capacité des Russes – affirmant qu’une grande partie de leurs échecs était simplement due à une corruption endémique.

“Les Russes feront ce qu’il faut, ils trouveront des moyens de s’adapter à leurs nombreuses lacunes – mais leurs problèmes sont si profondément enracinés dans leur culture”, a-t-il déclaré à The Sun Online.

Les commandants de Poutine pensaient qu’ils pourraient renverser l’Ukraine en quelques jours – mais maintenant la guerre fait rage depuis huit mois.

Ils ont convaincu les troupes russes qu’ils seraient accueillis avec des acclamations et agitant des drapeaux en tant que «libérateurs», au lieu de cela, ils ont été confrontés à des kalachnikovs et des cocktails Molotov en tant qu’envahisseurs.

La guerre de Vlad est devenue un bourbier lent et brutal – un bourbier qui a vu les Russes changer de tactique, passant de tentatives de frappes chirurgicales à des attaques sauvages et aveugles contre des civils.

Avec de nouvelles défaites à l’horizon, une mobilisation de masse apparemment sans espoir et une Ukraine renaissante se précipitant vers son nouveau “territoire” – les craintes grandissent que la guerre ne s’intensifie à nouveau.

Les Ukrainiens repoussent les Russes sur les lignes de front Crédit : AP

Les soldats ukrainiens tirent sur les positions russes au mortier à Bakhmut Crédit : AP