La région du Donbass fait référence aux provinces de Donetsk et de Lougansk dans la partie la plus orientale de l’Ukraine.

Un tel optimisme sans faille n’a cependant pas duré longtemps, d’autant plus que la Russie semble tout mettre en œuvre pour s’emparer de toute la région du Donbass alors qu’elle vise à cimenter un corridor terrestre allant de la Russie via le Donbass à la mer Noire, où elle cherche à prendre le contrôle des ports et du commerce de l’Ukraine.

Cet éloignement de Kiev, la capitale de l’Ukraine, ainsi que d’autres échecs stratégiques des forces russes au cours de la phase initiale du conflit, ont remonté le moral des dirigeants et des combattants ukrainiens et les alliés occidentaux étaient optimistes quant au fait que l’Ukraine pourrait peut-être même « gagner » cette guerre contre son plus puissant voisin.

Beaucoup de choses ont changé depuis que la Russie a lancé son invasion de l’Ukraine le 24 février. Après avoir initialement semblé attaquer le pays par le sud, l’est et le nord, la Russie a rapidement réalisé qu’elle avait mordu plus qu’elle ne pouvait mâcher et a plutôt changé son se concentrer sur l’est de l’Ukraine.

Alors que la Russie s’empare progressivement de plus de territoires en Ukraine et continue de pilonner diverses cibles dans le Donbass, les analystes craignent que les combattants ukrainiens ne perdent le dessus, laissant la région orientale vulnérable à une prise totale au milieu d’un conflit prolongé.

La perte de Severodonetsk serait un coup dur pour l’Ukraine, selon les analystes, et on craint que les forces du pays ne commencent à perdre de leur élan dans la lutte contre l’attaque recentrée de la Russie.

Lundi, le gouverneur de Louhansk a averti que la Russie contrôlait la majorité de Severodonetsk et que de violents combats se poursuivaient, avec tous les ponts sauf un dans la ville détruits et le dernier gravement endommagé. Pire encore, les forces russes semblent avoir également renouvelé leurs assauts contre Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, au nord-est, après une période de répit.

De la fumée et de la saleté s’élèvent des bombardements dans la ville de Severodonetsk lors d’un combat entre les troupes ukrainiennes et russes dans la région du Donbass, à l’est de l’Ukraine, le 7 juin 2022.

« Par rapport à la première phase de l’offensive, la partie russe semble avoir amélioré ses activités opérationnelles et logistiques et tire davantage parti de sa supériorité aérienne et de ses capacités de guerre électronique. Pendant ce temps, l’Ukraine souffre d’un approvisionnement en armes lent et insuffisant de la part de ses alliés. . »

Tursa a déclaré que la situation dans le Donbass reflétait les avantages militaires de la Russie, notamment une puissance de feu et un nombre de troupes beaucoup plus importants. Fait inquiétant pour l’Ukraine, la Russie semble également avoir aiguisé son sens stratégique.

« La Russie fait des progrès progressifs et contrôlerait désormais la majeure partie de la ville stratégique de Severodonetsk, bien que de violents combats se poursuivent dans la région », a déclaré Andrius Tursa, conseiller pour l’Europe centrale et orientale chez Teneo Intelligence, dans une note la semaine dernière.

La situation semble désormais avoir changé en faveur de la Russie, préviennent les analystes, et la prise de Severodonetsk par la Russie, qui s’annonce de plus en plus probable, pourrait marquer un nouveau tournant pour l’Ukraine, et une autre perte majeure, comme celle de son grand port Marioupol sur la Mer d’Azov.

Alberque a déclaré qu’il y avait toujours la possibilité que la ligne russe s’effondre quelque part et qu’ils devront retirer les troupes du front de Severodonetsk et les pousser vers le nord, vers Kharkiv ou Kherson, mais ce qui a rendu ce point d’inflexion de l’invasion dangereux était que la Russie jetait maintenant tout ce qu’elle avait pour occuper pleinement la région.

« C’est la partie de la guerre dont on s’inquiète vraiment parce que c’est une guerre d’usure parce que c’est juste la Russie qui jette des tonnes et des tonnes d’équipement de merde dans la bataille. C’est eux qui utilisent les combattants de Donetsk et de Lougansk comme chair à canon. sur leurs énormes ressources humaines et il y a une chance [Ukraine is] va perdre plus de terres. »

Alberque a ajouté qu’il avait « de réelles craintes que si l’Ukraine ne peut pas effondrer des parties de la ligne russe, et commencer à les repousser, et forcer la Russie dans une situation encore plus réduite [territorial] ambition, que nous puissions voir une sorte de conflit gelé semi-permanent qui dure une décennie ou plus. »

Pour sa part, l’Ukraine continue de plaider auprès de ses alliés occidentaux pour que des centaines d’armes lourdes supplémentaires aient ce qu’elle appelle la « parité des armes » avec la Russie et « mettent fin à la guerre », selon Mykhailo Podolyak, conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. .

La liste de souhaits de l’Ukraine, y compris une demande de chars et d’armes à plus longue portée telles que des obusiers et des MLRS ou des systèmes de roquettes à lancement multiple – qui ont une portée de 50 à 80 kilomètres et peuvent frapper des cibles avec des roquettes à guidage de précision – est considérée comme étant exactement ce dont l’Ukraine a besoin en ce moment et alors que les États-Unis et le Royaume-Uni ont promis davantage de ces armes, on s’inquiète du temps qu’il faudra pour les livrer.