Michael Kofman dit que l’Europe a peut-être déjà donné à Kiev la plupart des armes qu’elle est prête à fournir

Les bailleurs de fonds européens de l’Ukraine sont peut-être sur le point de mettre le pays sur une «régime de munitions», a affirmé un analyste militaire américain dans une interview au Der Spiegel allemand. Michael Kofman a déclaré que ces nations avaient peut-être déjà atteint leur limite en termes de fournitures d’armes à Kiev.

Dans un article publié mardi, Kofman a été cité comme disant qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’armée ukrainienne d’attendre son heure, car le temps va bientôt commencer à se détériorer, rendant toute contre-offensive plus difficile à réaliser. En plus de cela, selon l’expert américain, les troupes russes pourraient profiter d’une pause pour se regrouper et “résoudre certains de leurs problèmes de personnel.”

Il a noté que le temps serait du côté de Kiev si le soutien occidental était illimité. Cependant, ce n’est probablement pas le cas, et les dirigeants ukrainiens en sont bien conscients, a suggéré Kofman. Il a ajouté que le «Les Ukrainiens sont apparemment très préoccupés par la durée pendant laquelle ils peuvent s’attendre à un soutien supplémentaire, en particulier de la part des Européens.”

L’analyste a poursuivi en suggérant que les bailleurs de fonds européens de Kiev pourraient déjà avoir “donné à l’Ukraine la plupart des armes qu’elle est prête à donner.”

“Les Ukrainiens suivront probablement une sorte de régime de munitions,», a prédit Kofman.

L’analyste a déclaré aux journalistes que, dans cet esprit, les dirigeants de Kiev pourraient craindre que l’Ukraine “pourrait subir des pressions pour accepter l’impasse» en l’absence de tout succès majeur d’ici le début de l’année prochaine. Un tel scénario »serait une défaite pour l’Ukraine,” il a noté.

Kofman a conclu que la capacité de Kiev à récupérer les territoires saisis par la Russie dépend en fin de compte de l’étendue de son soutien occidental.

Il a également reconnu «quelques petits succès russes dans le sud du Donbass, comme à Peski,» ajoutant toutefois que l’offensive est largement menée par les militaires de la République populaire de Donetsk (RPD) et de la République populaire de Lougansk (RPL), ainsi que par «Mercenaires wagnériens.”

Interrogé sur la possibilité d’une contre-offensive ukrainienne pour récupérer la ville méridionale de Kherson, qui est actuellement détenue par les forces russes, Kofman a souligné que si Kiev a beaucoup de personnel sur le papier, seul un nombre limité d’unités sont “vraiment formé et équipé pour cela.”

L’expert américain a également fait valoir que, simplement parce que les responsables ukrainiens disent qu’ils lanceront la contre-offensive, cela ne signifie pas nécessairement qu’elle se matérialisera réellement.

Dans le même temps, il a déclaré à Der Spiegel que la position des Russes à Kherson était également assez vulnérable.

Jusqu’à présent, cependant, à l’exception de la reprise de quelques villes de la région, les progrès de l’armée ukrainienne ont été «pas vraiment spectaculaire» près de Kherson au cours des trois derniers mois, a déclaré Kofman.

Selon l’analyste, le gouvernement de Kiev est confronté à un dilemme : lancer sérieusement maintenant une contre-offensive assez risquée et obtenir un soutien occidental supplémentaire ou accepter le nouveau statu quo.