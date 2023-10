L’Ukraine riposte aux attaques sur la ligne de front alors que les forces de Poutine recourent à de vieilles armes, réserve

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

Les forces ukrainiennes ont repoussé dimanche des attaques sur cinq points de la ligne de front alors que les troupes russes ont eu recours à de vieilles armes et équipements pour bombarder la ligne de front, ont déclaré des responsables militaires dans la dernière mise à jour du champ de bataille.

Au moins deux personnes ont été tuées et une douzaine d’autres blessées lors du bombardement russe de la région méridionale de Kherson.

Les attaques ont été repoussées dans cinq zones du front oriental – Koupiansk, Bakhmut, Lyman, Avdiivka et Marinka – le long du front long de 1 000 kilomètres (600 milles), a indiqué l’état-major des Forces armées ukrainiennes dans son rapport du soir.

Au total, 33 escarmouches ont été enregistrées au cours de la journée par l’Ukraine, ajoute la mise à jour du champ de bataille.

Les forces russes ont également lancé six attaques aériennes et 20 frappes à l’aide de systèmes de lancement de roquettes multiples (MLRS), faisant des victimes parmi le personnel militaire et la population civile, a indiqué l’état-major, qualifiant la situation de difficile.

La Russie a renforcé sa présence dans le point chaud oriental du conflit et déployé ses réserves au nord de Bakhmut pour arrêter la contre-offensive ukrainienne dans l’oblast de Donetsk, a déclaré samedi le porte-parole du Groupe des forces de l’Est, Illia Yevlash.

Il a confirmé un total de 774 frappes russes dans les directions de Koupiansk et Lyman, qui ont été le théâtre d’intenses combats la semaine dernière.

Les parties orientale et méridionale de l’Ukraine ont été le théâtre de la majeure partie de l’offensive russe depuis février et sont désormais devenues les deux théâtres clés de la contre-offensive de Kiev.

Dans le sud de l’Ukraine, les troupes ont repoussé les forces russes dans un combat centimètre par centimètre en capturant des groupes de villages alors qu’elles se dirigeaient vers la mer d’Azov pour couper l’accès de Vladimir Poutine à un pont terrestre créé par les forces russes contrôlant les régions du sud et du sud. est.

Les troupes russes ont maintenant commencé à utiliser des armes plus anciennes – des obusiers et des canons –, preuve que les forces ukrainiennes ont réussi à détruire l’équipement ennemi, a déclaré à la télévision nationale le porte-parole des troupes présentes dans le sud, Oleksandr Chtoupun.

« Malheureusement, les Russes disposent de nombreux équipements », a-t-il déclaré.

De hauts responsables militaires ont déclaré que la Russie continuait à accroître ses réserves.

« Nos troupes accomplissent leur mission dans le but de poursuivre notre avancée », a déclaré le général Oleksandr Syrskyi, chef des forces terrestres ukrainiennes. Il avait rencontré des troupes et des commandants engagés dans des opérations offensives près de Bakhmut, prise par les forces russes en mai après des mois de combats.