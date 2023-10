L’Ukraine revendique une frappe majeure de missiles à longue portée sur des aérodromes russes clés

L’Ukraine a affirmé mardi avoir mené l’une des attaques les plus destructrices contre les moyens aériens russes depuis le début de la guerre, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy affirmant que l’attaque avait utilisé des missiles balistiques à plus longue portée donnés par les États-Unis.

L’annonce de Zelensky intervient quelques heures après qu’un responsable américain a révélé que les missiles balistiques à plus longue portée recherchés depuis des mois par Kiev et promis par le président Joe Biden avaient été livrés discrètement et étaient utilisés sur le champ de bataille.

Les forces d’opérations spéciales ukrainiennes ont affirmé avoir détruit neuf hélicoptères russes sur deux aérodromes situés dans les régions occupées par la Russie lors d’une attaque nocturne contre des cibles dans le sud et l’est de l’Ukraine.

Il a également touché du matériel militaire, un système de défense aérienne, des entrepôts de munitions et des pistes d’atterrissage, selon un communiqué. Des dizaines de militaires russes ont été blessés lors de l’attaque baptisée Opération Dragonfly, selon le communiqué.

Plusieurs responsables américains ont déclaré que Washington avait fourni à l’Ukraine un petit nombre de systèmes de missiles tactiques de l’armée (ATACMS), conformément à une promesse faite par Biden le mois dernier.

L’armée américaine effectue un tir d’essai du système de missiles tactiques de l’armée au champ de tir de White Sands, au Nouveau-Mexique, en décembre 2021. (John Hamilton/Armée américaine/The Associated Press)

Zelensky a remercié tout particulièrement les États-Unis pour l’envoi de l’ATACMS. « Nos accords avec le président Biden sont mis en œuvre », a déclaré Zelenskyy dans son discours habituel du soir à la nation, affirmant que les ATACMS « ont fait leurs preuves ».

Le développement d’armes exerce une pression accrue sur le Kremlin alors que les deux parties recherchent des avantages sur le champ de bataille avant l’hiver et ce qui s’annonce comme une guerre d’usure prolongée.

Alors que certaines versions de missiles peuvent atteindre une distance d’environ 300 kilomètres, ceux envoyés en Ukraine ont une portée plus courte et transportent des munitions à fragmentation qui, lorsqu’elles sont tirées, s’ouvrent dans les airs, libérant des centaines de petites bombes plutôt qu’une seule ogive nucléaire. Selon un responsable américain, ceux livrés à l’Ukraine ont une portée maximale d’un peu plus de 160 kilomètres environ.

Le communiqué ukrainien ne précise pas comment les cibles ont été touchées. Les autorités russes n’ont pas commenté cette information. Il n’a pas été possible de vérifier dans l’immédiat les affirmations des deux parties sur le champ de bataille.

Les aérodromes des régions de Louhansk et de Berdiansk sont situés derrière la ligne de front. L’armée russe pensait apparemment se trouver à bonne distance des attaques ukrainiennes.

Pendant ce temps, la Russie consacre davantage d’unités à ses efforts visant à prendre une ville clé de l’est de l’Ukraine, disent les analystes occidentaux, après des revers apparents qui ont ralenti son assaut de plusieurs jours.

La tentative de prendre d’assaut Avdiivka, une ville lourdement défendue qui fait obstacle à l’ambition de Moscou de prendre le contrôle de l’ensemble de la région de Donetsk, constitue l’opération offensive la plus importante menée par Moscou en Ukraine depuis le début de l’année, a déclaré mardi le ministère britannique de la Défense.

Un soldat ukrainien tire pendant une bataille à Avdiivka, dans l’est de l’Ukraine, le 18 août. (Libkos/Associated Press)

La pression du Kremlin pour revendiquer Avdiivka intervient après des mois passés à repousser la contre-offensive ukrainienne, lancée par Kiev environ 16 mois après l’invasion à grande échelle de la Russie.

Les forces russes déployées à Avdiivka progressent probablement lentement et subissent de lourdes pertes dans ce qui s’avère un effort coûteux, a déclaré le ministère britannique de la Défense sur X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter.

Le rythme de l’attaque russe contre cette cible lourdement fortifiée aurait ralenti ces derniers jours depuis son lancement la semaine dernière, a déclaré un groupe de réflexion basé à Washington.

La fumée s’élève au-dessus d’Avdiivka vendredi. (Alexandre Ermochenko/Reuters)

Les responsables russes n’ont fait aucun commentaire dans l’immédiat sur les développements autour d’Avdiivka.

Citant l’état-major général ukrainien, l’Institut pour l’étude de la guerre a déclaré que les forces ukrainiennes ont repoussé lundi 22 attaques russes, contre 30 assauts signalés la veille. Les responsables de Kiev ont déclaré que la Russie avait mené jusqu’à 60 attaques par jour au milieu de la semaine dernière.

Le ministère ukrainien de la Défense a indiqué mardi que la Russie tentait néanmoins toujours d’encercler la ville, avec 10 attaques au cours des dernières 24 heures.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré que les efforts de la Russie pour envahir Avdiivka « semblent de plus en plus improbables à court terme ».