L’Ukraine revendique les premiers succès de la contre-offensive en reprenant trois villages

L’Ukraine a revendiqué dimanche les premiers succès de sa contre-offensive en reprenant trois villages aux forces russes dans le sud-est du pays.

Des images non vérifiées montrent les forces de Kiev hissant le drapeau ukrainien sur un bâtiment du village de Blahodatne dans la région de Donetsk et posant avec le drapeau de leur unité dans le village voisin de Neskuchne.

Les troupes auraient également repris Makarivka, le prochain village au sud, et avancé entre 300 et 1 500 mètres dans deux directions sur le front sud, a déclaré la vice-ministre de la Défense Hanna Maliar dans un communiqué.

« Aucune position n’a été perdue dans les directions où nos forces sont sur la défensive », a ajouté Maliar.

Le président Volodymyr Zelensky a déclaré samedi que des « opérations de contre-offensive et de défense » ukrainiennes étaient en cours.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi qu’une poussée militaire ukrainienne était bien engagée, mais qu’elle avait échoué et avait jusqu’à présent subi des « pertes importantes ».

Kiev a gardé secrètes les informations sur sa contre-offensive et a exhorté les Ukrainiens à ne divulguer aucune information susceptible de compromettre l’opération.

La vidéo de Blahodatne montrait des troupes ukrainiennes à l’intérieur d’un bâtiment fortement endommagé alors que le bruit de l’artillerie grondait au loin.

Les résidents reçoivent une aide humanitaire fournie par des bénévoles de Global Empowerment Mission après la destruction du barrage de Kakhovka (Getty Images)

« Nous expulsons l’ennemi de nos terres natales. C’est la sensation la plus chaleureuse qui soit. L’Ukraine va gagner, l’Ukraine au-dessus de tout », a déclaré un soldat non identifié dans la vidéo sur Facebook.

La Russie a déclaré au moins deux fois cette semaine qu’elle avait repoussé les attaques ukrainiennes à proximité de la colonie voisine de Velyka Novosilka.

Le sud-est occupé est considéré comme une priorité probable pour les forces de Kiev qui pourraient viser à couper le pont terrestre de la Russie vers la péninsule annexée de Crimée et à diviser les forces russes en deux.

Makarikva se trouve à environ 90 km au nord-ouest de la ville de Marioupol, qui se trouve sur la mer d’Azov sur le bord sud du pont terrestre. La Russie a capturé la grande ville l’année dernière après l’avoir assiégée et bombardée pendant plusieurs semaines.

Un homme se tient sur les débris d’un bâtiment fortement endommagé par une frappe militaire russe dans la région de Kharkiv (Reuters)

La Russie a construit de vastes fortifications à travers le territoire occupé pour se préparer à une contre-attaque ukrainienne en utilisant des milliers de soldats entraînés et équipés par l’Occident.

Dans sa déclaration, Maliar a également déclaré que les forces ukrainiennes poursuivaient leurs opérations d’assaut dans l’est près de la ville dévastée de Bakhmut et avaient avancé de 250 mètres près du réservoir de Berkhivka.

La Russie a déclaré avoir capturé la ville de Bakhmut le mois dernier après la bataille la plus sanglante et la plus longue de l’invasion à grande échelle de février 2022, mais Kiev a déclaré qu’elle avait regagné du terrain sur les flancs de la ville.

L’état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré séparément qu’une brigade d’infanterie motorisée avait avancé sur la ligne de front autour de la ville orientale d’Avdiivka ces derniers jours et capturé une position russe, mais il n’a fourni aucun autre détail.

Des enfants se tiennent au sommet d’un char russe incendié sur la place Saint-Michel à Kiev, en Ukraine (PA)

Dans d’autres développements, le président ukrainien a déclaré dimanche que les travaux avaient déjà commencé sur une enquête de la Cour pénale internationale sur la rupture du barrage de Kakhovka.

« Des représentants de la Cour pénale internationale se sont rendus dans la région de Kherson ces derniers jours », a déclaré M. Zelensksy dans son discours vidéo nocturne.

« Dès le premier jour après la catastrophe, le parquet général a envoyé une demande correspondante à la Cour pénale internationale concernant une enquête sur cette catastrophe et le travail a déjà commencé.

M. Zelensky a déclaré qu’il était important que des experts juridiques internationaux voient les conséquences de la catastrophe, y compris les bombardements de zones inondées. Des responsables ont déclaré que trois personnes avaient été tuées dimanche dans le bombardement russe de bateaux transportant des évacués.

Le président a déclaré que les équipes de secours ukrainiennes avaient évacué environ 4 000 habitants des zones touchées – y compris des zones de la rive est occupée par la Russie du Dnipro.

