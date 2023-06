L’Ukraine revendique la reprise du 4e village de l’est de Donetsk alors que les opérations de contre-offensive se poursuivent

KYIV, Ukraine (AP) – Des responsables militaires ukrainiens ont déclaré lundi que leurs troupes avaient repris un autre village du sud-est aux forces russes, parmi les premiers – petits – succès dans l’intensification des opérations de contre-offensive alors que la guerre s’éternise dans son 16e mois.

Les analystes occidentaux et les responsables militaires ont averti qu’un effort pour débarrasser l’Ukraine des troupes russes retranchées, puissamment armées et qualifiées pourrait prendre des années, et le succès de toute contre-offensive ukrainienne est loin d’être certain.

Malgré leur petite taille, la capture des villages est une incursion dans la première ligne de défense russe et pourrait permettre aux forces ukrainiennes de tenter une poussée plus profonde dans les zones occupées. Les forces russes contrôlent désormais des terres totalisant environ un cinquième du territoire total de l’Ukraine, bien que ce soit bien moins que ce qu’elles détenaient avant les contre-offensives ukrainiennes l’année dernière qui ont repris la ville septentrionale de Kharkiv et la ville méridionale de Kherson.

Samedi, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que « des actions de contre-offensive et défensives sont en cours » sans préciser s’il s’agissait d’une contre-offensive tous azimuts, un jour après que le président russe Vladimir Poutine a affirmé que la contre-offensive avait commencé et que les forces ukrainiennes subissaient « des pertes importantes ». ” Il n’a pas donné de détails et les autorités ukrainiennes n’ont pas précisé publiquement les pertes parmi leurs troupes.

La vice-ministre de la Défense, Hanna Maliar, a écrit sur Telegram que le drapeau ukrainien flottait à nouveau au-dessus du village de Storozhov. Un jour plus tôt, des responsables ukrainiens ont déclaré avoir pris trois autres petits villages – Blahodatne, Makarivka et Neskuchne – au sud de la ville de Velyka Novosilka dans la région orientale de Donetsk.

Les petits villages – Blahodatne, par exemple, avaient une population d’environ 1 000 personnes avant l’invasion – sont situés dans le soi-disant « saillant de Vremivka », une section de la ligne de front où la zone contrôlée par la Russie fait saillie sur le territoire détenu par l’Ukraine. . Bien qu’elle ne soit qu’à quelques kilomètres (plus d’un mile) de profondeur, la zone est devenue l’un des nombreux épicentres de combats intenses.

Les forces ukrainiennes se sont concentrées sur d’autres parties de la vaste ligne de front, notamment dans la région de Zaporizhzhia et près de la ville dévastée de Bakhmut au nord à Donetsk.

Vladimir Rogov, un responsable de l’administration nommée par Moscou de la région de Zaporizhzhia à l’extrémité ouest de la ligne de front, a déclaré que « de violentes batailles font rage » dans le saillant lundi, impliquant l’artillerie, les mortiers et la puissance aérienne russes.

Les autorités russes ont déclaré que leurs troupes avaient largement tenu bon le long de l’arc de plus de 1 000 kilomètres (600 milles) de la ligne de front traversant le sud et l’est de l’Ukraine. Le ministère russe de la Défense n’a pas confirmé le retrait russe des villages.

Mais Semyon Pegov, un éminent blogueur militaire russe qui porte le surnom de WarGonzo, a reconnu que les troupes russes s’étaient retirées de Blahodatne, Neskuchne et Makarivka, et a déclaré que les forces ukrainiennes tentaient lundi d’avancer le long des rives de la rivière Mokri Yaly.

Alexandet Kots, correspondant militaire du quotidien russe Komsomolskaya Pravda, a déclaré que les forces ukrainiennes tentaient d’avancer, malgré de lourdes pertes, vers la ville de Staromlinovka, située sur une autoroute stratégique menant à la ville clé de Marioupol. Les forces russes ont capturé la ville portuaire de la mer d’Azov il y a plus d’un an, après que les forces ukrainiennes aient résisté pendant plusieurs mois dans une défense exténuante et désespérée.

Par ailleurs, lundi, le ministère ukrainien de la Défense a déclaré qu’au moins quatre civils avaient été tués et 16 autres blessés par des bombardements russes au cours des dernières 24 heures.

À Donetsk, les bombardements russes ont touché neuf villes et villages et fait un civil tué et deux autres blessés. Le gouverneur de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a publié des images d’immeubles d’appartements et d’un centre culturel endommagés par les frappes russes dans la ville d’Avdiivka.

À Kharkiv, au nord, les forces russes ont frappé plusieurs colonies avec des tirs d’artillerie, de mortier et de roquettes, blessant au moins trois personnes, a écrit le chef de l’administration régionale Oleh Synehubov sur Telegram.

L’avancée ukrainienne signalée intervient alors que les autorités des deux côtés de la ligne de front poursuivaient leurs efforts de sauvetage et de relocalisation des civils de la région de Kherson chassés de chez eux par les inondations causées par la rupture du barrage de Kakhovka la semaine dernière.

L’ONU et d’autres groupes d’aide affirment que l’accès à l’eau potable est un besoin crucial et que la propagation possible de maladies d’origine hydrique est une grande préoccupation.

Dimanche, un responsable local a déclaré que trois personnes avaient été tuées lorsque les troupes moscovites avaient ouvert le feu sur un bateau évacuant des personnes des zones occupées par la Russie.

Tard dimanche, Zelenskyy a déclaré que des envoyés de la Cour pénale internationale s’étaient rendus dans la région pour enquêter sur la catastrophe, qui a chassé des milliers de personnes de leurs maisons et fait au moins 14 morts.

« Il est très important que les représentants de la justice internationale aient vu de leurs propres yeux les conséquences de cet acte de terrorisme russe et aient entendu par eux-mêmes que la terreur russe continue », a déclaré Zelenskyy.

Les autorités ukrainiennes ont accusé les forces russes, qui contrôlaient la zone autour du barrage, de l’avoir délibérément détruit. Les responsables russes ont blâmé les bombardements ukrainiens pour sa destruction.

___

Illia Novikov à Kiev, en Ukraine, a contribué à ce rapport.

___

Suivez la couverture d’AP sur la guerre en Ukraine : https://apnews.com/hub/russia-ukraine

Jamey Keaten, Associated Press