L’Ukraine revendique la reprise du 4e village alors que les opérations de contre-offensive se poursuivent

La vice-ministre de la Défense, Hanna Maliar, a écrit sur Telegram que le drapeau ukrainien flottait à nouveau au-dessus du village de Storozhov, et elle a prédit que la libération de « toute la terre ukrainienne » serait le résultat final. Un jour plus tôt, des responsables ukrainiens ont déclaré que trois autres petits villages regroupés au sud de la ville de Velika Novosilke, dans la région orientale de Donetsk, avaient été libérés.

Les autorités russes, quant à elles, ont déclaré que leurs troupes avaient largement tenu bon le long de l’arc de plus de 1 000 kilomètres (600 milles) de la ligne de front le long du sud et de l’est de l’Ukraine.

Les analystes occidentaux et les responsables militaires ont mis en garde contre tout effort visant à débarrasser troupes russes retranchées, puissamment armées et qualifiées prendra probablement des mois, et le succès de toute contre-offensive ukrainienne est loin d’être certain.