L’Ukraine revendique la reprise de sept villages au début de la contre-offensive

KYIV, Ukraine – Les troupes ukrainiennes ont repris un total de sept villages s’étendant sur 35 miles carrés des forces russes au cours de la semaine dernière, a déclaré lundi le vice-ministre de la Défense de Kiev alors que les premiers stades de la contre-offensive de Kiev ont remporté de petits succès et que le gros de la force offensive ukrainienne attendait toujours se déployer au combat.

La vice-ministre de la Défense, Hanna Maliar, a écrit sur l’application Telegram que le drapeau ukrainien flottait à nouveau au-dessus du village de Storozhev, dans la province orientale de Donetsk, et que ses troupes avaient également repris trois autres petits villages voisins et trois dans la province voisine de Zaporizhzhia.

« Les batailles sont dures, mais notre mouvement est là, et c’est très important », a déclaré le président Volodymyr Zelenskyy dans son discours vidéo nocturne. Il a ajouté que le temps pluvieux s’avère un défi pour les forces d’attaque.

Dimanche, des responsables ukrainiens ont déclaré que leurs troupes avaient pris les villages de Donetsk de Blahodatne, Makarivka et Neskuchne – au sud de la ville de Velyka Novosilka. Mme Maliar a rapporté lundi que les colonies de la province de Zaporizhzhia de Lobkove, Levadne et Novodrivka étaient également à nouveau sous contrôle ukrainien.

Les responsables russes n’ont pas confirmé les gains de l’Ukraine, qui étaient impossibles à vérifier et pouvaient être annulés dans le va-et-vient de la guerre. Les gains ne représentaient que de petits morceaux de territoire et soulignaient la difficulté de la bataille à venir pour les forces ukrainiennes, qui devront se battre sur un terrain difficile et fortement défendu pour regagner environ un cinquième de leur pays sous occupation russe.

Les combats récents sur le bord ouest de la ligne de front de 600 milles ont été compliqués par une rupture de barrage qui a envoyé des eaux de crue dans une partie du fleuve Dniepr séparant les deux côtés.

Les analystes occidentaux et les responsables militaires ont averti qu’un effort pour débarrasser l’Ukraine des troupes russes retranchées et puissamment armées pourrait prendre des années, et le succès de la contre-offensive ukrainienne est loin d’être certain. Le président français Emmanuel Macron, rencontrant le chancelier allemand Olaf Scholz et le président polonais Andrzej en signe de solidarité avec Kiev, a déclaré lundi à Paris que la contre-offensive ukrainienne a commencé il y a plusieurs jours et « devrait se déployer sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. ”

Vladimir Rogov, un responsable de l’administration nommée par Moscou de la région de Zaporizhzhia à l’extrémité ouest de la ligne de front, a déclaré que « de violentes batailles » faisaient rage dans la région lundi impliquant l’artillerie, les mortiers et la puissance aérienne russes.

Les villages font partie d’une zone où les lignes de front russes s’avancent dans un territoire détenu par l’Ukraine. Alors qu’elle ne fait qu’un peu plus d’un kilomètre de profondeur, la saillie est récemment devenue l’un des nombreux épicentres de combats intenses le long de la ligne de front qui traverse le sud et l’est de l’Ukraine.

Malgré leur petite taille, la prise des villages impliquait une incursion dans la première ligne de défense russe et pouvait permettre aux forces ukrainiennes de tenter une poussée plus profonde dans les zones occupées.

Les forces russes contrôlent beaucoup moins de terres ukrainiennes qu’elles ne le faisaient avant une contre-offensive ukrainienne fulgurante l’année dernière qui a repris la ville septentrionale de Kharkiv et la ville méridionale de Kherson, entre autres.

Samedi, M. Zelenskyy a déclaré que « des actions contre-offensives et défensives sont en cours » sans préciser s’il s’agissait de la contre-offensive totale attendue depuis longtemps après une vaste infusion de la puissance de feu et des systèmes de défense aérienne occidentaux en Ukraine. Un jour plus tôt, le président russe Vladimir Poutine avait affirmé que la contre-offensive avait commencé et que les forces ukrainiennes subissaient « des pertes importantes ».

Vyacheslav Volodin, le président de la législature russe, la Douma d’État, s’est adressé à Telegram lundi pour présenter ses «félicitations» aux troupes du pays.

« Pendant plus d’une semaine, ils se sont sacrifiés avec succès [repelled] la contre-offensive des troupes du régime sanglant de Kiev, soutenues par l’OTAN. Merci pour votre courage, votre héroïsme et votre bravoure », a écrit M. Volodin sur le site de médias sociaux.

Mais Semyon Pegov, un éminent blogueur militaire russe surnommé WarGonzo, a reconnu que les troupes russes s’étaient retirées de Blahodatne, Neskuchne et Makarivka, et a déclaré que les forces ukrainiennes tentaient lundi d’avancer le long des rives de la rivière Mokri Yaly.

Alexander Kots, correspondant militaire du quotidien russe Komsomolskaya Pravda, a déclaré que les forces ukrainiennes tentaient d’avancer, malgré de lourdes pertes, vers la ville de Staromlinovka, située sur une autoroute stratégique menant à la ville portuaire de Marioupol. Les forces russes ont capturé la ville il y a plus d’un an, après que les forces ukrainiennes aient résisté pendant plusieurs mois dans une défense exténuante et désespérée.

Le lieutenant-général à la retraite Ben Hodges, ancien commandant de l’US Army-Europe, a déclaré que l’offensive de printemps tant attendue de l’Ukraine avait clairement démarré, mais a averti que les opérations en cours pourraient ne pas être la principale attaque de Kiev.

« Il y a une grande différence entre le lancement d’une offensive et l’attaque principale ou l’effort principal des opérations », a-t-il déclaré dimanche, écrivant pour le Center for European Policy Analysis. « Quand nous verrons de grandes formations blindées rejoindre l’assaut, alors je pense que nous saurons que l’attaque principale a vraiment commencé. »

— Mike Glenn a contribué à ce rapport.