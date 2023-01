L’Ukraine revendique jusqu’à 400 soldats russes morts dans la grève des casernes | Nouvelles du monde

Des dizaines de soldats russes ont été tués dans une frappe de missiles dans la région occupée de Donetsk lors de l’une des attaques les plus meurtrières contre les forces du Kremlin depuis le début de la guerre il y a plus de 10 mois.

Le nombre exact de soldats morts est contesté par les deux parties : Ukraine affirme que jusqu’à 400 Russes ont été tués, tandis que le ministère russe de la Défense en a déclaré 63.

Les forces ukrainiennes ont tiré six roquettes depuis un système de lancement HIMARS et deux d’entre elles ont été abattues, selon un communiqué du ministère russe de la Défense.

La frappe, utilisant une arme de précision fournie par les États-Unis qui s’est avérée essentielle pour permettre aux forces ukrainiennes d’atteindre des cibles clés, a causé un nouveau revers à la Russie qui, ces derniers mois, a été ébranlée par une contre-offensive ukrainienne.

Des images partagées par des responsables ukrainiens, que Sky News a géolocalisées dans une école professionnelle à Makiivka, montraient un site aplati couvert de décombres.

Le ministère ukrainien de la Défense a affirmé que jusqu’à 400 Russes avaient été tués “à la suite d’une” manipulation négligente d’appareils de chauffage “” et 300 autres avaient été blessés.

Cependant, des sources proches des dirigeants nommés par la Russie dans la région de Donetsk ont ​​affirmé que les rapports sur les victimes étaient exagérés et que des dizaines de recrues russes avaient été tuées.

Daniil Bezsonov, un haut responsable soutenu par la Russie dans les parties occupées de Donetsk, a déclaré que le missile avait frappé Makiivka deux minutes après minuit le jour du Nouvel An.

Les blogueurs de guerre nationalistes russes bouillonnaient de colère face à la lourde perte de soldats.

Image:

Des dizaines de soldats russes ont été tués après une frappe ukrainienne contre une école utilisée comme caserne à Donetsk



Igor Girkin, un ancien commandant des troupes pro-russes dans l’est de l’Ukraine qui est devenu l’un des blogueurs militaires nationalistes russes les plus en vue, a déclaré que le nombre de morts s’élevait à des centaines.

Un blogueur militaire russe pro-guerre connu sous le nom de Rybar, qui compte plus d’un million d’abonnés sur Telegram, a déclaré que plus de 100 personnes avaient été blessées lors de la frappe et que les décombres étaient toujours en train d’être déblayés.

Des munitions avaient apparemment été stockées dans le bâtiment, qui a explosé lorsque la caserne a été touchée.

Pendant ce temps, la Russie a déployé plusieurs drones explosifs lors d’une autre attaque nocturne contre l’Ukraine, ont déclaré lundi des responsables, alors que le Kremlin n’a signalé aucun relâchement dans sa stratégie consistant à utiliser des bombardements pour cibler l’infrastructure énergétique du pays.

Lundi, le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré que 40 drones “se sont dirigés vers Kyiv” dans la nuit. Tous ont été détruits, selon les forces de défense aérienne.