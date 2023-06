L’Ukraine revendique des gains de terrain alors que la Russie a l’intention d’organiser des élections dans les zones occupées

La Russie a annoncé jeudi son intention d’organiser des élections dans les régions occupées de l’Ukraine en seulement trois mois, la dernière tentative de Moscou pour signaler qu’elle contrôle la situation, alors même qu’une contre-offensive ukrainienne a repoussé ses forces dans certaines régions.

L’assaut ukrainien en est à ses débuts et les experts militaires affirment que les batailles décisives sont encore à venir. Mais les cadavres de soldats russes et de véhicules blindés incendiés bordant les routes des villages récemment repris par les troupes ukrainiennes témoignent des plus grandes avancées de Kiev depuis l’année dernière.

« Notre peuple héroïque, nos troupes sur … la ligne de front font face à une résistance très dure », a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à NBC News à Kiev.

« Parce que pour la Russie, perdre cette campagne face à l’Ukraine, je dirais, signifie en fait perdre la guerre. »

Jeudi également, Zelenskyy a exhorté le Parlement suisse dans une allocution vidéo à autoriser d’autres États à réexporter des armes fabriquées en Suisse vers l’Ukraine.

1er aperçu de l’avancée

Reuters a atteint les villages de Neskuchne et Storozheve au cours des deux derniers jours, fournissant la première confirmation indépendante de l’avancée ukrainienne à plusieurs kilomètres au sud le long de la rivière Mokry Yali.

Plusieurs corps de soldats russes gisaient dans les rues de villages en ruine et dépeuplés. Les troupes ukrainiennes à Storozheve ont déclaré à Reuters avoir tué une cinquantaine de Russes et en avoir capturé quatre.

Jeudi, les forces ukrainiennes tirent vers des positions russes près de Bakhmut, en Ukraine. (Anatolii Stepanov/AFP/Getty Images)

L’armée ukrainienne, qui avait maintenu un silence strict sur la campagne, s’est présentée jeudi pour vanter les gains.

Les troupes ont capturé au moins sept colonies et 100 kilomètres carrés de territoire lors de deux poussées majeures dans le sud jusqu’à présent, a déclaré le général de brigade Oleksii Hromov.

« Nous sommes prêts à continuer à nous battre pour libérer notre territoire même à mains nues », a-t-il déclaré.

L’armée sur le front sud avait avancé dans la zone le long du Mokry Yali, ainsi que sur un autre axe plus à l’ouest près du village de Mala Tokmachka, ont indiqué des responsables.

Ils ont décrit les avancées à l’est autour de la ville en ruine de Bakhmut, dont Moscou s’est emparée le mois dernier.

Le président russe Vladimir Poutine a insisté cette semaine sur le fait que les objectifs de Moscou en Ukraine restent inchangés. Il a affirmé que les forces russes infligeaient 10 fois plus de pertes aux Ukrainiens qu’elles n’en enduraient.

Les dirigeants africains se rendent à Kyiv

Les dirigeants africains dont les pays ont été durement touchés par les retombées de la guerre sont prêts à tenter de servir de médiateur dans le conflit.

Le président sénégalais Macky Sall et le président sud-africain Cyril Ramaphosa sont à la tête d’une délégation qui se rendra à Kiev puis à Saint-Pétersbourg.

Une affiche de recrutement de l’armée ukrainienne est vue à Hrushivka, en Ukraine, mercredi. (Alina Smutko/Reuters)

Ils pourraient proposer une série de « mesures de confiance » lors de leurs premiers efforts, selon un projet de document-cadre.

L’annonce par la Russie d’un plan d’élections dans les territoires occupés était le dernier effort de Moscou pour faire comprendre que la situation était stable.

L’agence de presse d’État russe TASS a cité la chef des élections, Ella Pamfilova, disant que le ministère de la Défense et le Service fédéral de sécurité (FSB) avaient conclu qu’il serait possible d’organiser les votes en septembre.

La Russie a proclamé l’année dernière l’annexion de quatre provinces ukrainiennes, bien qu’elle ne contrôle totalement aucune d’entre elles.

Kiev affirme que toute élection organisée par des Russes sur le territoire ukrainien serait invalide et illégale.

Le grand test de l’offensive ukrainienne reste à faire. La Russie a eu des mois pour préparer ses défenses. Les troupes ukrainiennes n’ont pas encore atteint les plus lourdes fortifications défensives russes en retrait de la ligne de front.

On pense que Kiev a préparé une force d’attaque d’environ 12 brigades de milliers de soldats chacune, la plupart utilisant des véhicules blindés occidentaux nouvellement arrivés. Seule une fraction d’entre eux ont été engagés jusqu’à présent.

La Russie, pour sa part, a publié des images de chars et de véhicules occidentaux qu’elle dit avoir détruits ou capturés.