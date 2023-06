L’Ukraine revendique de petits gains territoriaux alors que la contre-offensive progresse

Commentez cette histoire Commentaire

KYIV, Ukraine – Des responsables ukrainiens ont déclaré jeudi que l’armée du pays avait repris environ 40 miles carrés de territoire aux forces d’occupation russes et que la contre-offensive de Kiev progressait « progressivement mais sûrement ». Les revendications territoriales n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante car l’armée ukrainienne a restreint l’accès aux lignes de front pour les journalistes indépendants. Mais, s’ils sont confirmés, les gains représenteraient de nouveaux progrès modestes dans une contre-offensive tant attendue, qui, espère Kiev, forcera les Russes à battre en retraite et renforcera la confiance des partisans occidentaux de l’Ukraine.

Plus tôt cette semaine, l’armée ukrainienne a déclaré avoir libéré sept petits villages du sud-est de l’Ukraine, la plupart regroupés près de la frontière des régions de Donetsk et de Zaporizhzhia.

Brick. Le général Oleksiy Hromov, chef adjoint du principal département des opérations de l’état-major de l’armée ukrainienne, a déclaré lors d’un briefing à Kiev jeudi que ces villages avaient entraîné un gain de 81 kilomètres carrés, soit environ 31 miles carrés.

« Nous sommes prêts à continuer à nous battre pour libérer notre territoire même à mains nues », a déclaré Hromov.

Dans le même temps, cependant, la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré que les forces ukrainiennes étaient sur la défensive dans d’autres zones du front.

« Nos troupes font face à une forte résistance ennemie et à leur supériorité en nombre d’hommes et d’armes », a écrit Maliar sur Telegram. « L’ennemi essaie de toutes ses forces d’empêcher l’avancée de nos troupes. »

Maliar a également déclaré que les combats se poursuivaient dans les zones proches des villes de Makarivka, Novodanilivka et Novopokrovka au sud de la ville d’Orikhiv dans la région de Zaporizhzhia, et vers Rozdolivka et Brekhivka à la périphérie de la ville de Bakhmut dans la région de Donetsk.

« Dans le même temps, l’offensive se poursuit dans plusieurs directions, nos défenseurs avancent progressivement mais sûrement et infligent des pertes importantes à l’ennemi », a écrit Maliar.

Les responsables ukrainiens ont averti que la contre-offensive entraînera un coût élevé en vies humaines et en équipement, d’autant plus que les forces de leur pays manquent d’aviation occidentale pour fournir une couverture aérienne et manquent également d’artillerie à longue portée qui peut pénétrer plus profondément dans le territoire sous contrôle russe que ce qui est actuellement utilisé.

Pourtant, ils ont dit que le début de l’attaque ne pouvait pas être retardé. Kiev doit enregistrer des gains majeurs sur le champ de bataille cet été et cet automne, avant que le rude hiver ne s’installe – et fournir aux bailleurs de fonds occidentaux de l’Ukraine la preuve que l’Ukraine est capable de vaincre la Russie.

La question du maintien du soutien sera au centre d’un sommet des dirigeants de l’OTAN à enjeux élevés qui se tiendra le mois prochain à Vilnius, en Lituanie.

Les responsables américains disent reconnaître que les progrès de Kiev dans l’est et le sud de l’Ukraine seront lents.

« Le combat de l’Ukraine est un marathon, et non un sprint », a déclaré le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, dans son discours d’ouverture lors d’une réunion jeudi à Bruxelles du Groupe de contact de la défense ukrainienne, qui comprend des ministres d’environ 50 pays soutenant les efforts de guerre de Kiev.

Austin a déclaré que les États-Unis « seraient aux côtés de l’Ukraine sur le long terme », et que l’équipement et la formation militaires continueraient d’affluer vers l’armée ukrainienne, afin que Kiev puisse « l’emporter sur [Russian President Vladimir] La campagne de cruauté et de conquête de Poutine.