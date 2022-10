L’Ukraine revendique de nouveaux gains dans le sud alors que l’offensive se poursuit

Kyiv, Ukraine –

Les troupes ukrainiennes ont poursuivi lundi leur offensive qui a embarrassé Moscou, les responsables de Kyiv et les observateurs étrangers faisant allusion à de nouveaux gains dans la région stratégique du sud de Kherson.

Kherson a été l’un des champs de bataille les plus difficiles pour les Ukrainiens, avec des progrès plus lents par rapport à l’offensive ukrainienne autour de la deuxième plus grande ville du pays, Kharkiv, dans le nord-est, qui a commencé le mois dernier.

Kherson fait partie des quatre régions illégalement annexées par Moscou la semaine dernière après un “référendum” orchestré par le Kremlin. La chambre basse du parlement contrôlé par le Kremlin devrait ratifier les traités lundi, et la chambre haute suivra le lendemain.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré lundi que deux de ces régions, Donetsk et Louhansk, rejoignaient la Russie avec leurs frontières administratives qui existaient avant qu’un conflit n’y éclate en 2014 entre les séparatistes pro-russes et les forces ukrainiennes. Il a noté que la question des frontières des deux autres régions – Zaporizhzhia et Kherson – reste ouverte.

“Nous continuerons d’en discuter avec les habitants de ces régions”, a déclaré Peskov lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes. Il n’a pas fourni de détails supplémentaires.

Les médias ukrainiens ont mis en évidence lundi une image de troupes ukrainiennes arborant des drapeaux sur un marqueur pour le village de Khreshchenivka, qui se trouve dans la même zone de Kherson où les troupes ont apparemment franchi les lignes russes.

Les blogueurs militaires russes proches de Moscou ont de plus en plus reconnu que l’Ukraine dispose d’une main-d’œuvre supérieure, soutenue par des unités de chars, dans la région.

Un responsable installé par les Russes dans la région de Kherson, Kirill Stremousov, a admis dans une déclaration vidéo lundi matin que les forces ukrainiennes “ont percé un peu plus profondément”. Cependant, il a insisté sur le fait que “tout est sous contrôle” et que “le système de défense russe fonctionne” dans la région.

La Russie a attaqué dimanche la ville natale du président ukrainien Vladimir Zelensky et d’autres cibles avec des drones suicides, et l’Ukraine a repris le contrôle total d’une ville stratégique de l’Est dans une contre-offensive qui a remodelé la guerre.

La récente perte par la Russie de la ville orientale de Lyman, qu’elle utilisait comme plaque tournante du transport et de la logistique, a été un nouveau coup dur pour le Kremlin alors qu’il cherche à intensifier la guerre en annexant illégalement quatre régions d’Ukraine et en intensifiant les menaces d’utiliser la force nucléaire .

L’accaparement des terres par le président russe Vladimir Poutine a menacé de pousser le conflit à un nouveau niveau dangereux. Cela a également incité l’Ukraine à demander officiellement une adhésion accélérée à l’OTAN

Dans son allocution nocturne dimanche, Zelenskyy a évoqué la récente libération de Lyman, un nœud russe clé pour la logistique sur la ligne de front dans le nord-est.

“L’histoire de la libération de Lyman dans la région de Donetsk est maintenant devenue la plus populaire dans les médias – mais les succès de nos soldats ne se limitent pas à Lyman”, a déclaré Zelenskyy.

Lyman, que l’Ukraine a repris en encerclant les troupes russes, se trouve dans la région de Donetsk près de la frontière avec Lougansk.

Dans son émission, Zelenskyy a également remercié les troupes de sa ville natale près de Kherson.

“Aux soldats de la 129e brigade de mon Kryvy Rih natal, qui se sont distingués par de bons résultats et ont libéré, en particulier, Arkhanhelske et Myroliubivka”, a-t-il déclaré.

Ces deux villages se trouvent dans la même zone où les troupes ukrainiennes progressent. Une photo est apparue ce week-end montrant l’opération des forces ukrainiennes au sud-ouest de Novovorontsovka sur les rives du Dniepr.

Le bureau présidentiel ukrainien a déclaré lundi que le bombardement russe de huit régions ukrainiennes au cours des dernières 24 heures avait tué deux civils et blessé 14 autres.

Il a également fait état d’avancées dans la région de Kherson et a déclaré que les autorités russes avaient en réponse interdit aux personnes de quitter la ville de Kherson, introduisant des permis spéciaux pour ceux qui souhaitaient partir.

Depuis le début de l’offensive russe en février, les forces ukrainiennes ont récemment réussi à reprendre des pans de territoire, notamment dans le nord-est autour de Kharkiv, lors d’une contre-offensive ces dernières semaines qui a embarrassé le Kremlin et suscité de rares critiques nationales sur la guerre de Poutine.