L’Ukraine revendique de lourdes pertes russes dans des vagues de frappes de missiles

L’accent mis par l’armée ukrainienne sur l’infanterie russe est l’un des premiers changements observés dans sa tactique avec son armement fourni par les États-Unis, en réponse à la mobilisation par la Russie de centaines de milliers de soldats au cours de l’automne. Le mouvement aléatoire de soldats supplémentaires dans la zone de guerre, dont beaucoup sont mal entraînés et dirigés, a présenté de nouvelles cibles derrière les lignes de front pour les obusiers pouvant tirer à plus de 20 miles et les roquettes HIMARS avec une portée allant jusqu’à environ 50 miles, selon les analystes. dire.