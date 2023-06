L’Ukraine revendique 7 villages repris aux Russes la semaine dernière

Les troupes ukrainiennes ont repris sept villages s’étendant sur 35 miles carrés aux forces russes la semaine dernière, a déclaré lundi le vice-ministre de la Défense alors que les premières étapes de la contre-offensive de Kiev ont remporté de petits succès.

La vice-ministre de la Défense, Hanna Maliar, a écrit sur l’application Telegram que le drapeau ukrainien flottait à nouveau au-dessus du village de Storozhov, dans la province orientale de Donetsk, et que ses troupes avaient également repris trois autres petits villages voisins et trois dans la province voisine de Zaporizhzhia.

« Les batailles sont dures, mais notre mouvement est là, et c’est très important », a déclaré le président Volodymyr Zelenskyy dans son allocution vidéo nocturne. Il a ajouté que le temps pluvieux met ses troupes au défi et qu’il a discuté avec ses commandants militaires « qui points du front que nous devons renforcer et quelles mesures nous pouvons prendre pour briser davantage de positions russes. »

Dimanche, des responsables ukrainiens ont déclaré que leurs troupes avaient pris les villages de Donestk de Blahodatne, Makarivka et Neskuchne – au sud de la ville de Velyka Novosilka. Maliar a rapporté lundi que les colonies de la province de Zaporizhzhia de Lobkove, Levadne et Novodrivka étaient également de retour sous contrôle ukrainien.

Les responsables russes n’ont pas confirmé les gains de l’Ukraine, qui étaient impossibles à vérifier et pouvaient être annulés dans le va-et-vient de la guerre. Les gains ne représentaient que de petits morceaux de territoire et soulignaient la difficulté de la bataille à venir pour les forces ukrainiennes, qui devront se battre mètre par mètre pour regagner environ un cinquième de leur pays sous occupation russe.

Les combats récents sur le bord ouest de la ligne de front de 600 milles ont été compliqués par une rupture de barrage qui a envoyé des eaux de crue dans une partie du fleuve Dniepr séparant les deux côtés.

Les analystes occidentaux et les responsables militaires ont averti qu’un effort pour débarrasser l’Ukraine des troupes russes retranchées et puissamment armées pourrait prendre des années, et le succès de la contre-offensive ukrainienne est loin d’être certain. Le président français Emmanuel Macron a déclaré à Paris que la contre-offensive ukrainienne a commencé il y a plusieurs jours et « doit être déployée sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois ».

Vladimir Rogov, un responsable de l’administration nommée par Moscou de la région de Zaporizhzhia à l’extrémité ouest de la ligne de front, a déclaré que « de violentes batailles » faisaient rage dans la région lundi impliquant l’artillerie, les mortiers et la puissance aérienne russes.

Les villages font partie d’une zone où les lignes de front russes s’avancent dans un territoire détenu par l’Ukraine. Bien que profonde d’un peu plus d’un mile, la saillie est récemment devenue l’un des nombreux épicentres de combats intenses le long de la ligne de front qui traverse le sud et l’est de l’Ukraine.

Malgré leur petite taille, la prise des villages impliquait une incursion dans la première ligne de défense russe et pouvait permettre aux forces ukrainiennes de tenter une poussée plus profonde dans les zones occupées.

Les forces russes contrôlent beaucoup moins de terres ukrainiennes qu’elles ne le faisaient avant une contre-offensive ukrainienne fulgurante l’année dernière qui a repris la ville septentrionale de Kharkiv et la ville méridionale de Kherson, entre autres.

Samedi, Zelenskyy a déclaré que « des actions contre-offensives et défensives sont en cours » sans préciser s’il s’agissait de la contre-offensive totale attendue depuis longtemps après une vaste infusion de la puissance de feu occidentale et des systèmes de défense aérienne en Ukraine. Un jour plus tôt, le président russe Vladimir Poutine avait affirmé que la contre-offensive avait commencé et que les forces ukrainiennes subissaient « des pertes importantes ».

Les forces ukrainiennes se sont concentrées sur la région de Zaporizhzhia et une zone proche de la ville dévastée de Bakhmut à Donetsk, entre autres.

Les autorités russes ont déclaré que leurs troupes tenaient largement leur terrain.

Mais Semyon Pegov, un éminent blogueur militaire russe surnommé WarGonzo, a reconnu que les troupes russes s’étaient retirées de Blahodatne, Neskuchne et Makarivka, et a déclaré que les forces ukrainiennes tentaient lundi d’avancer le long des rives de la rivière Mokri Yaly.

Alexandet Kots, correspondant militaire du quotidien russe Komsomolskaya Pravda, a déclaré que les forces ukrainiennes tentaient d’avancer, malgré de lourdes pertes, vers la ville de Staromlinovka, située sur une autoroute stratégique menant à la ville portuaire de Marioupol. Les forces russes ont capturé la ville il y a plus d’un an, après que les forces ukrainiennes aient résisté pendant plusieurs mois dans une défense exténuante et désespérée.

Par ailleurs, lundi, le ministère ukrainien de la Défense a déclaré qu’au moins quatre civils avaient été tués et 16 autres blessés par des bombardements russes au cours des dernières 24 heures.

À Donetsk, les bombardements russes ont touché neuf villes et villages et fait un mort civil et deux blessés. Le gouverneur de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a publié des images d’immeubles d’appartements et d’un centre culturel endommagés par les frappes russes dans la ville d’Avdiivka.

À Kharkiv, au nord, les forces russes ont frappé plusieurs colonies avec des tirs d’artillerie, de mortier et de roquettes, blessant au moins trois personnes, a écrit le chef de l’administration régionale Oleh Synehubov sur Telegram.

L’avancée ukrainienne signalée est survenue alors que les autorités des deux côtés de la ligne de front poursuivaient leurs efforts de sauvetage et de relocalisation des civils de la région de Kherson chassés de chez eux par les inondations causées par la rupture du barrage de Kakhovka la semaine dernière.

Avec de nombreuses maisons et magasins submergés dans l’eau polluée des rivières, l’ONU et d’autres groupes d’aide affirment que l’accès à l’eau potable est crucial et que les maladies d’origine hydrique présentent un risque important. Des milliers de personnes ont été évacuées, bien que certaines restent.

Le gouverneur de Kherson, Oleksandr Prokudin, a déclaré lundi que les niveaux d’eau avaient baissé. Ils sont maintenant en moyenne près de 10 pieds plus haut que la normale – contre environ 5 mètres au niveau maximal la semaine dernière. Plus de 32 villes et villages restent inondés, a-t-il dit, et les forces russes ont continué à bombarder les zones inondées tenues par l’Ukraine sur la rive ouest du fleuve.

Dimanche, Prokoudine a déclaré que trois personnes avaient été tuées lorsque les troupes moscovites avaient ouvert le feu sur un bateau évacuant des personnes des zones occupées par la Russie vers celles tenues par les Ukrainiens.