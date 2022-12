L’Ukraine révèle le coût faramineux de la guerre russe : jusqu’à 13 000 soldats morts

Les forces ukrainiennes ont perdu entre 10 000 et 13 000 soldats dans la guerre contre la Russie, selon un haut conseiller du président Volodymyr Zelenksyy.

Dans une interview jeudi soir, Mykhailo Podolyak a cité des responsables militaires en chef lorsqu’il a révélé des informations détaillées comme “classifiées” par un porte-parole des forces armées ukrainiennes plus tôt dans la semaine.

“Nous avons des chiffres officiels de l’état-major, nous avons des chiffres officiels du commandement supérieur, et ils s’élèvent à entre 10 000 et 12 500-13 000 tués”, a déclaré Podolyak à un média ukrainien.

BIDEN N’A “AUCUN PLAN IMMÉDIAT POUR CONTACTER” POUTINE, NE PARLERA QUE S’IL “CHERCHE UN MOYEN DE METTRE FIN À LA GUERRE”

Les commentaires n’étaient pas seulement une annonce rare, mais les chiffres sont probablement bien inférieurs aux estimations occidentales, comme l’a déclaré le mois dernier le chef d’état-major interarmées Mark Milley, l’Ukraine et la Russie ont “probablement” vu “bien plus de 100 000” soldats tués et blessés.

Un conseiller distinct de Zelenskyy, Oleksiy Arestovych, a déclaré dans une interview mercredi que Kyiv évaluait le nombre de morts dans les rangs russes à environ sept fois celui de l’Ukraine, selon Reuters.

Podolyak n’a fourni aucune estimation du nombre de soldats blessés, mais a déclaré : « Nous sommes ouverts à parler du nombre de morts » et a noté que plus de soldats avaient été blessés que tués.

LA RUSSIE NOUS ACCUSE DE PARTICIPATION ” DIRECTE ” À LA GUERRE D’UKRAINE, MAIS LAVROV OUVERT AUX POURPARLERS

La Russie est restée silencieuse sur ses morts signalées et n’a publié aucun chiffre sur ses soldats tombés depuis des mois.

Fin mars, Moscou a affirmé avoir perdu plus de 1 300 soldats dans ce qu’elle a appelé son “opération militaire spéciale” en Ukraine. Cependant, après seulement un mois de guerre, Les responsables de l’OTAN avaient estimé ce nombre était probablement beaucoup plus élevé et variait entre 7 000 et 15 000 soldats russes tués en Ukraine.

L’armée ukrainienne n’a pas confirmé les chiffres fournis par Podolyak, et le chef des forces armées a rapporté pour la dernière fois en août que 9 000 soldats ukrainiens auraient été tués.

Podolyak a déclaré en juin que jusqu’à 200 soldats étaient tués chaque jour au cours de la guerre qui durait alors quatre mois.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les pertes civiles en Ukraine restent largement inconnues, l’ONU faisant état de quelque 17 000 victimes depuis le début de la guerre.

Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme a averti lundi dans sa dernière mise à jour qu’il “estime que les chiffres réels sont considérablement plus élevés”.