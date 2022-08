L’Ukraine restaure l’énergie de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia au milieu des bombardements, un chien de garde avertit que la sécurité reste un problème majeur

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’Ukraine a déclaré vendredi qu’elle avait rétabli une “alimentation électrique stable” à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia (ZNPP) après que de nouveaux bombardements cette semaine aient endommagé des lignes électriques et l’ont coupée du réseau électrique du pays.

“Grâce à cela, un approvisionnement énergétique stable et un fonctionnement sûr des installations de stockage de combustible nucléaire usé et d’autres installations importantes situées sur le site ZNPP ont été assurés”, a déclaré l’agence ukrainienne de transport d’électricité, Ukrenergo, dans un communiqué traduit par Interfax.

La nouvelle survient un jour après le déclenchement des systèmes de protection d’urgence lorsque deux réacteurs en fonctionnement ont été déconnectés du réseau électrique lorsque des lignes électriques ont été endommagées par des bombardements.

LA CENTRALE NUCLÉAIRE EN UKRAINE OCCUPÉE PAR LES FORCES RUSSES TEMPORAIREMENT COUPÉE DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

La société nucléaire ukrainienne Energoatom a applaudi le développement et a qualifié les travailleurs de la centrale de “héros légitimes” dans un message de Telegram.

La centrale nucléaire est occupée par les forces russes depuis mars, mais le personnel ukrainien a maintenu les opérations de la centrale.

On ne sait toujours pas qui a tiré sur la centrale nucléaire, mais l’Ukraine et la Russie se sont mutuellement accusées, et les responsables continuent de craindre que de nouveaux dommages à la centrale ne provoquent une catastrophe nucléaire.

Le département d’État américain s’est abstenu de blâmer spécifiquement les troupes russes pour l’attaque de jeudi.

L’UKRAINE AVERTIT LA RUSSIE DE COUPER LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE ZAPORIZHZHIA DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE, LES DEUX CÔTÉS S’ACCROCHENT À LA “PROVOCATION”

“Le bombardement et la saisie par la Russie des centrales électriques et des infrastructures ukrainiennes font partie de sa stratégie visant à créer des crises énergétiques en Europe”, a déclaré à la presse le porte-parole du département d’Etat Ned Price. “La situation au ZNPP est le résultat de la nouvelle invasion de l’Ukraine par la Russie, de son contrôle et de sa présence militaire dangereuse dans la centrale électrique, et de sa réticence à rendre le contrôle de la centrale à l’Ukraine pour des opérations sûres et sécurisées.”

Selon la déclaration de vendredi d’Ukrenergo, les équipes continuent de travailler à la centrale pour rétablir le courant sur une autre ligne électrique principale, ce qui “augmentera encore la sécurité de la centrale”.

L’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU, l’Agence internationale de l’énergie atomique, a fait pression pendant des semaines pour accéder à la centrale afin d’assurer sa stabilité au milieu d’une série de bombardements dommageables.

“Presque chaque jour, un nouvel incident se produit à la centrale nucléaire de Zaporizhzhya ou à proximité”, a déclaré le directeur général Rafael Grossi dans un communiqué jeudi soir. “Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre plus de temps.”

Grossi s’est dit “déterminé” à diriger une mission au ZNPP dans les “prochains jours pour aider à stabiliser la situation en matière de sûreté et de sécurité nucléaires” à la centrale.

Mais on ne sait toujours pas quand il pourra entrer en toute sécurité dans l’usine au milieu de la guerre continue de la Russie en Ukraine.