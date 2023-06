L’Ukraine réprime la corruption alors que les partisans occidentaux jettent un œil vigilant

Commentez cette histoire Commentaire

KYIV, Ukraine – Les photos montraient des billets de cent dollars empilés sur des meubles et sortant d’un coffre-fort – les résultats de ce que les responsables du principal organe anti-corruption ukrainien ont déclaré le mois dernier était un stratagème de corruption de 2,7 millions de dollars impliquant le juge en chef de la Cour suprême du pays, Vsevolod Knyazyev. Le mois dernier, des enquêteurs anti-corruption ont déclaré avoir surpris Knyazyev « en flagrant délit » en train de recevoir un paiement d’environ 450 000 dollars – une « deuxième tranche d’avantages illégaux » dans un stratagème de corruption impliquant potentiellement d’autres membres de la Cour suprême et de la magistrature ukrainiennes. L’argent sur les photos a été retrouvé à son domicile et à son bureau, ont indiqué des responsables. Knyazyev a été arrêté et démis de ses fonctions, et une enquête criminelle est en cours.

« C’est énorme », a déclaré Tetiana Shevchuk, avocate au Centre d’action anti-corruption, un organisme de surveillance anti-corruption à Kiev. « Ce n’est pas un juge ordinaire d’un tribunal local qui accepte un pot-de-vin – c’est le plus haut juge du système. »

Alors que l’Ukraine monte sa contre-offensive contre l’invasion des forces russes, les responsables de l’application des lois à Kiev mènent une guerre contre la corruption avec des enjeux tout aussi importants pour l’avenir du pays. L’Ukraine survit non seulement grâce aux dons d’armes, mais aussi grâce à l’aide économique étrangère, et les partisans occidentaux veulent être sûrs que leur argent ne sera pas perdu à cause de la corruption et des malversations qui ont longtemps freiné les aspirations démocratiques de l’Ukraine.

Le rêve de l’Ukraine d’adhérer à l’Union européenne dépendra en partie de la lutte contre la corruption, et l’avenir politique du président Volodymyr Zelensky – qui a pris ses fonctions il y a quatre ans en promettant d’éliminer la corruption – pourrait également être en jeu. Au milieu d’une guerre qui a nécessité de lourds sacrifices physiques et émotionnels, les sondages montrent que la tolérance des Ukrainiens à l’égard de la corruption endémique s’est évaporée.

Plus tôt ce mois-ci, Zelensky, en répondant à la question d’un journaliste, a qualifié l’arrestation du chef de la Cour suprême de cause « d’espoir » et a suggéré qu’il s’agissait d’un moment décisif.

« Quand est-ce arrivé ? il a dit.

Les donateurs étrangers à l’Ukraine se réuniront cette semaine à Londres lors d’une grande conférence internationale pour discuter de la reconstruction d’après-guerre, qui, selon certaines estimations, pourrait coûter 1 000 milliards de dollars. Le soutien pourrait cependant s’effondrer si le pays est considéré comme un trou noir pour l’aide occidentale, ajoutant une urgence supplémentaire à la campagne anti-corruption.

Zelensky a convoqué une réunion de son Conseil de sécurité nationale et de défense plus tard cette semaine pour discuter de la réforme judiciaire.

L’enquête qui a pris au piège Knyazyev est la plus importante depuis la création il y a huit ans du Bureau national anti-corruption d’Ukraine (NABU) et du Procureur spécial anti-corruption (SAPO), deux organes gouvernementaux indépendants créés spécifiquement pour éradiquer la corruption et les transactions clandestines. qui ont tourmenté l’Ukraine de manière chronique.

Cela révélera également l’étendue de la corruption au sein de la Cour suprême, qui est confrontée à la question de savoir quelles décisions de justice ont pu être entachées par Knyazyev et d’autres juges potentiellement corrompus. Le tribunal est composé de 168 membres et les formations judiciaires peuvent comprendre jusqu’à 18 juges.

En fin de compte, le vaste processus de réforme de l’Ukraine pourrait être remis en question. La corruption pourrait s’étendre au Conseil de l’intégrité publique, disent les militants, un organe indépendant chargé de déterminer l’éligibilité des candidats à la magistrature en fonction de leur éthique et de leur intégrité.

« Évidemment, [we’re asking] y avait-il d’autres cas [of bribery]? » a déclaré un diplomate européen à Kiev, s’exprimant sur le fond en raison de la sensibilité de la question. « Et bien sûr, j’aimerais voir [whether] la réforme actuelle de la justice n’a pas été compromise par Knyazyev ?

« Ce serait absolument formidable si la Cour suprême pouvait se nettoyer elle-même, dans leur maison », a déclaré le diplomate.

Les collègues juges de Knyazyev ont publié une déclaration disant que l’affaire était « un jour noir » dans l’histoire de la Cour suprême.

Des responsables du bureau ukrainien de lutte contre la corruption ont déclaré que l’affaire faisait partie d’un système de corruption plus large visant à exercer une « pression corrompue sur les tribunaux ». Les enquêteurs ont publié des enregistrements d’écoutes téléphoniques et des SMS, prétendument de Knyazyev discutant de la manière de lui transmettre les pots-de-vin et d’autres juges, et de diviser l’un des paiements en 13 tranches plus petites. Les enquêteurs ont perquisitionné les locaux de trois autres juges, selon des dépêches.

Les forces de l’ordre ont déclaré avoir trouvé près d’un million de dollars en espèces lors d’une descente au domicile et au bureau de Knyazyev en mai, et 500 000 dollars supplémentaires dans un deuxième lieu non identifié quelques jours plus tard.

Knyazyev nie les accusations. Lors d’une audience, il a déclaré que l’argent appartenait à des « amis » qui « avant de partir pour l’étranger, avant même le début de la guerre, m’ont demandé de garder cet argent ».

Les paiements, ont indiqué les autorités, étaient en échange de la décision de la Cour suprême en faveur d’un « homme d’affaires » ukrainien – identifié plus tard comme étant Kostiantyn Zhevaho, un milliardaire ukrainien vivant en France – dans une affaire concernant la propriété de l’un de ses avoirs. Zhevaho, qui lutte contre l’extradition vers l’Ukraine sur des accusations distinctes de détournement de fonds, n’a pas été inculpé dans l’affaire de corruption et nie avoir fait quoi que ce soit d’illégal.

Les membres de l’équipe de Zelensky disent que la campagne anti-corruption passe maintenant à la vitesse supérieure. En février, des responsables ukrainiens ont annoncé des perquisitions, des enquêtes, des licenciements et des démissions – y compris le chef de cabinet adjoint de Zelensky et un vice-ministre de la Défense – dans le cadre de ce qu’ils ont qualifié de nettoyage anti-corruption. Les allégations comprenaient l’achat de nourriture pour les forces armées du pays à des prix gonflés.

Les responsables disent que ces enquêtes sont toutes en cours. Selon la loi ukrainienne, après l’ouverture d’une enquête, les autorités ont jusqu’à un an pour prononcer un acte d’accusation ou classer l’affaire sans suite.

Shevchuk du Centre d’action anti-corruption a déclaré que Zelensky n’avait « aucun rôle » dans le cas de Knyazyev et devrait laisser NABU et SAPO « faire leur travail ».

Mais sur d’autres fronts de la lutte anti-corruption, Zelensky et son parti, qui jouit d’une majorité à l’assemblée législative du pays, la Verkhovna Rada, sont en deçà. Un projet de loi qui rétablirait la déclaration publique des avoirs des fonctionnaires est bloqué au parlement.

En 2021, Zelensky a déclaré qu’il réprimait les oligarques milliardaires et multimillionnaires du pays, leur demandant dans une allocution s’ils voulaient continuer à gérer des monopoles et à s’ingérer dans la politique ou à « travailler de manière légale et transparente ».

Un «projet de loi anti-oligarque» a forcé certains des milliardaires à vendre leurs avoirs dans les médias, tandis que la guerre avec la Russie a épuisé leur richesse et leur influence, en particulier parmi ceux dont la fortune était basée dans l’est du pays. Mais pour d’autres, leurs empires commerciaux sont restés largement intacts.

Le mois dernier, des responsables du Service de sécurité de l’État ont déclaré avoir ouvert une enquête pénale contre un autre milliardaire, Dmytro Firtash, accusé d’avoir détourné près de 500 millions de dollars du budget de l’État sur une période de huit ans par le biais d’un programme d’achat de gaz. Firtash vit à Vienne et se bat contre son extradition vers les États-Unis pour corruption. Il nie les accusations ukrainiennes.

Les militants anti-corruption attribuent aux chefs de NABU et SAPO – Semen Kryvonos et Oleksandr Klymenko, respectivement – ​​un rôle majeur dans la campagne anti-corruption rajeunie.

Mais les observateurs s’interrogent également sur les cas que la NABU et la SAPO poursuivent agressivement contre un certain nombre d’anciens responsables. Les affaires reposent sur des questions de procédure, qui, selon les responsables, ont entraîné des pertes pour le budget de l’État, mais jusqu’à présent, aucune accusation de corruption ou d’enrichissement personnel n’a été portée.

L’ancien ministre de l’Infrastructure Andriy Pivovarsky fait l’objet d’une enquête pour « usage excessif de l’autorité » qui aurait entraîné des pertes d’environ 40 millions de dollars pour l’autorité portuaire du pays.

Cependant, Pivovarsky soutient que ses actions étaient en fait des mesures de déréglementation, qui n’ont pas entraîné de pertes financières mais ont plutôt réorienté les fonds pour l’entretien des ports, le tout approuvé par le gouvernement et de nombreux ministères.

Si son affaire est portée devant les tribunaux et qu’il est reconnu coupable, il pourrait encourir de deux à six ans de prison.

« Les gens ne remettent pas en cause la légalité de l’acceptation du document [I signed] et ne remettez pas en question le processus », a déclaré Pivovarsky. « Ils disent que j’ai trompé tout le monde : le ministère des Finances, le ministère de l’Économie, l’agence de régulation de l’État, le ministère de la Justice. Nous parlons de centaines de personnes impliquées.

« Cela semble absurde, mais c’est ce dont on m’accuse », a-t-il déclaré.

Isobel Koshiw à Kiev a contribué à ce rapport.

