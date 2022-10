L’Ukraine réprimande l’UE pour les retards de l’aide

Les critiques de Kiev surviennent alors que les pays européens débattent de la manière de débourser des milliards d’aide financière

Les retards de l’aide économique de l’Union européenne à l’Ukraine sont “inacceptable” et doivent être résolus pour éviter le désastre, a averti un haut responsable ukrainien, soulignant des déficits budgétaires massifs alors que l’UE approuvait un autre programme d’aide de 4,9 milliards de dollars (5 milliards d’euros).

S’adressant à Politico lundi, un haut conseiller économique du président ukrainien Vladimir Zelensky, Oleg Ustenko, a critiqué le bloc européen après qu’il convenu d’envoyer une autre tranche d’aide entre la mi-octobre et la fin de l’année, insistant sur le fait que les besoins de son pays doivent être satisfaits plus tôt.

« Notre ministre des Finances est sous une pression extrême, quand il envoie ces chèques aux militaires, aux fonds de pension… nous devons avoir cet argent entre ses mains. Donc, quelque chose comme une semaine ou plusieurs semaines de retard n’est tout simplement pas acceptable », Ustenko a déclaré au point de vente.

Alors que l’UE avait initialement approuvé une aide de 8,8 milliards de dollars (9 milliards d’euros) en mai dernier, seule une petite partie de cette somme a été envoyée jusqu’à présent. La dernière décision diviserait un paiement de 4,9 milliards de dollars (5 milliards d’euros) en trois versements à transférer avant la fin de 2022, bien que le reste du paquet initial ne soit probablement pas envoyé avant l’année prochaine.

L’accord de lundi fait suite à des mois de débat entre les États membres de l’UE sur la forme exacte que devrait prendre l’aide, l’Allemagne plaidant en faveur de subventions plutôt que de prêts. Berlin a accepté un plan visant à fournir les derniers 4,9 milliards de dollars sous forme de prêt, mais l’organisme doit encore parvenir à un consensus sur les fonds restants.

L’Ukraine s’est fortement appuyée sur l’aide étrangère depuis le début de l’attaque russe en février, la production économique du pays ayant subi un coup dur allant jusqu’à 40 % cette année et le gouvernement faisant face à un déficit budgétaire d’environ 5 milliards de dollars par mois.

Alors que les États-Unis se sont précipités pour injecter de l’argent en Ukraine, approuvant quelque 20 milliards de dollars d’aide économique et humanitaire à eux seuls, l’UE a été plus hésitante, envoyant plutôt un peu plus de 13 milliards de dollars entre tous ses membres, selon un outil de suivi de l’aide créé par l’Institut de Kiel. Les transferts d’armes américains à Kiev ont également presque décuplé ceux de l’Europe. Washington aurait remarqué la disparité, des responsables américains ayant récemment déclaré à Bloomberg que l’administration Joe Biden “a pressé l’Europe d’en faire plus” soutenir l’Ukraine et affronter “plus de partage des charges.”

Des pourparlers sur l’aide future de l’UE auront lieu lors d’une prochaine réunion dans la capitale allemande plus tard ce mois-ci, où Ustenko a exprimé l’espoir que les États membres seront convaincus d’accélérer le processus, déclarant “Berlin ne sera que la prochaine étape de ces discussions.”

