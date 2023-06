L’Ukraine reprend un village alors que les forces russes tiennent d’autres lignes et tirent sur des civils en fuite ailleurs

KYIV, Ukraine (AP) – L’armée ukrainienne a rapporté dimanche avoir repris un village du sud-est alors que les forces russes affirmaient avoir repoussé de multiples attaques dans la région, tandis qu’un responsable régional a déclaré que trois personnes avaient été tuées lorsque les troupes de Moscou ont ouvert le feu sur un bateau évacuant des personnes de Russie- zones occupées au territoire tenu par les Ukrainiens le long d’une ligne de front inondée loin au sud.

La confrontation sur le champ de bataille dans le sud-est et les scènes chaotiques du sud inondé de l’Ukraine ont marqué le dernier bouleversement et l’effusion de sang de la guerre de la Russie en Ukraine, qui en est maintenant à son 16e mois.

Oleksandr Prokudin, gouverneur de la région de Kherson, a déclaré sur son compte Telegram qu’un homme de 74 ans qui tentait de protéger une femme faisait partie des personnes décédées lors de l’attaque contre des évacués, qui a fait 10 autres blessés. Une équipe de l’Associated Press sur place a vu trois ambulances déposer des évacués blessés dans un hôpital, dont l’un a été éclaboussé de sang et emmené par une civière dans la salle d’urgence.

La région de Kherson chevauche le fleuve Dniepr et a subi de fortes inondations depuis la rupture d’un barrage la semaine dernière que l’Ukraine et la Russie s’accusent d’avoir provoquées. Les forces russes occupent des parties de la région du côté est du fleuve.

De nombreux civils ont déclaré que les autorités russes dans les zones occupées forçaient les personnes évacuées à présenter des passeports russes avant de les mettre en sécurité. Depuis lors, de nombreux petits bateaux ont fait la navette depuis les zones tenues par les Ukrainiens sur la rive ouest de l’autre côté du fleuve pour sauver des civils désespérés coincés sur les toits, dans les greniers et d’autres îles sèches au milieu du déluge.

Au nord-est, presque à mi-chemin de la ligne de front de plus de 1 000 kilomètres (600 milles), les forces ukrainiennes ont déclaré avoir chassé les combattants russes du village de Blahodatne, dans la région partiellement occupée de Donetsk. La 68e brigade de chasse séparée d’Ukraine a publié une vidéo sur Facebook montrant des soldats installant un drapeau ukrainien sur un bâtiment endommagé du village.

Myroslav Semeniuk, porte-parole de la brigade, a déclaré à l’Associated Press qu’une équipe d’assaut a capturé six soldats russes après être entré dans plusieurs bâtiments où une soixantaine de soldats étaient enfermés. « L’ennemi continue de nous bombarder, mais cela ne nous arrêtera pas », a déclaré Semeniuk. « Le prochain village que nous prévoyons de récupérer est Urozhayne. Après cela, (nous continuerons) plus au sud.

La vice-ministre de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré que les troupes ukrainiennes dans la région avaient avancé jusqu’à 1,5 kilomètre (environ un mile) et avaient pris le contrôle d’un autre village, Makarivka.

Le président Volodymyr Zelenskyy a déclaré samedi que des actions de contre-offensive ukrainiennes étaient en cours. Mais alors que la reprise de Blahodatne indiquait une petite avancée ukrainienne, les dirigeants occidentaux et ukrainiens ont averti à plusieurs reprises que les efforts visant à expulser plus largement les troupes russes devraient prendre du temps. La Russie a fait grand cas de la façon dont ses troupes ont tenu bon ailleurs.

Dimanche, le ministère russe de la Défense a continué d’insister sur le fait qu’il repoussait les attaques ukrainiennes dans la région. Il a déclaré dans un communiqué que les tentatives ukrainiennes d’opérations offensives sur les axes sud de Donetsk et Zaporizhzhia de la ligne de front au cours des dernières 24 heures avaient été « infructueuses ».

Vladimir Rogov, un responsable installé par les Russes dans la région de Zaporizhzhia, a insisté sur le fait que Blahodatne et deux autres villages de la région se trouvaient dans une « zone grise » quant à savoir qui les contrôle. Cependant, Rogov a déclaré dans un article de Telegram que des combattants russes avaient été contraints de quitter le village de Neskuchne dans la région de Donetsk. Dans une vidéo, des combattants s’identifiant comme membres d’une force de volontaires ukrainiens ont affirmé avoir pris le village.

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé que la contre-offensive de l’Ukraine avait commencé et que les forces ukrainiennes subissaient « des pertes importantes ».

Dans d’autres développements :

Ukrhydroenergo, le générateur hydroélectrique ukrainien, a déclaré dimanche que les niveaux d’eau d’un réservoir au-dessus du barrage rompu de Kakhovka continuaient de baisser – à 9,35 mètres (30 pieds, 6 pouces) dimanche matin, marquant une baisse de plus de sept mètres depuis la rupture du barrage. Mardi.

Pendant ce temps, sous le barrage, Prokudin a déclaré que les niveaux d’eau sur la rive ouest sous contrôle ukrainien étaient en baisse, même si plus de 32 colonies restaient inondées. Il a déclaré que les conditions étaient pires sur la rive orientale occupée par la Russie, qui se trouve à une altitude plus basse et où les niveaux d’eau ont été plus lents à redescendre.

Dimanche également, l’armée russe a accusé les forces ukrainiennes d’avoir attaqué – mais sans succès – l’un de ses navires en mer Noire.

Selon le ministère russe de la Défense, la tentative d’attaque a eu lieu lorsque six vedettes rapides sans pilote ont pris pour cible le navire de reconnaissance russe Priazovye qui « surveillait la situation et assurait la sécurité le long des tracés des gazoducs TurkStream et Blue Stream dans la partie sud-est de la mer Noire ».

Tous les hors-bords ont été détruits par l’armée russe et le navire n’a subi aucun dommage, a indiqué le ministère. L’affirmation n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante et les responsables ukrainiens n’ont fait aucun commentaire immédiat.

L’Ukraine et la Russie ont rapporté avoir échangé des dizaines de prisonniers de guerre dimanche ; La Russie a déclaré que 94 de ses soldats avaient été libérés et Yermak a déclaré que 95 Ukrainiens avaient été libérés.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a signé un décret ordonnant à toutes les formations de volontaires russes de signer des contrats avec le ministère d’ici le 1er juillet, selon son adjoint Nikolai Pankov. Cette décision donnerait aux formations un statut légal et leur permettrait de recevoir les mêmes avantages de l’État que les soldats contractuels.

Les observateurs disent que cette décision vise probablement la société militaire privée Wagner. Le propriétaire de Wagner, Yevgeny Prigozhin, qui a une querelle de longue date avec l’armée russe, a déclaré dimanche que le groupe ne signerait pas de tels contrats « précisément parce que Choïgou ne peut pas gérer normalement les formations militaires ».

Jamey Keaten, Associated Press