L’Ukraine reprend un village alors que la contre-offensive commence

La confrontation sur le champ de bataille dans le sud-est et les scènes chaotiques du sud inondé de l’Ukraine ont marqué le dernier bouleversement et l’effusion de sang de la guerre de la Russie en Ukraine, qui en est maintenant à son 16e mois.

Myroslav Semeniuk, porte-parole de la brigade, a déclaré à l’Associated Press qu’une équipe d’assaut a capturé six soldats russes après être entré dans plusieurs bâtiments où une soixantaine de soldats étaient enfermés. « L’ennemi continue de nous bombarder, mais cela ne nous arrêtera pas », a déclaré Semeniuk. « Le prochain village que nous prévoyons de récupérer est Urozhayne. Après cela, (nous continuerons) plus au sud.

Zelenskyy a déclaré samedi que des actions de contre-offensive ukrainiennes étaient en cours. Mais alors que la reprise de Blahodatne indiquait une petite avancée ukrainienne, les dirigeants occidentaux et ukrainiens ont averti à plusieurs reprises que les efforts visant à expulser plus largement les troupes russes devraient prendre du temps. La Russie a fait grand cas de la façon dont ses troupes ont tenu bon ailleurs.

Pendant ce temps, sous le barrage, le gouverneur régional de Kherson, Oleksandr Prokudin, a déclaré que les niveaux d’eau sur la rive ouest sous contrôle ukrainien étaient en baisse, même si plus de 32 colonies restaient inondées. Il a déclaré que les conditions étaient pires sur la rive orientale occupée par la Russie, qui se trouve à une altitude plus basse et où les niveaux d’eau ont été plus lents à redescendre.