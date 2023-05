L’Ukraine reprend du territoire près de Bakhmut, forçant la Russie à battre en retraite – National

Les commandants militaires ukrainiens ont déclaré vendredi que leurs troupes avaient repris plus de territoire aux forces russes sur les lieux de la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre, pour la ville orientale de Bakhmut, mais il n’était pas clair si cela marquait le début de la contre-offensive tant attendue de Kiev. .

Le ministère russe de la Défense, quant à lui, a déclaré que les forces ukrainiennes avaient intensifié leurs attaques au nord de la région tout en démentant les spéculations des blogueurs militaires russes selon lesquelles les forces de Kiev auraient réalisé des « percées en matière de défense ».

Les deux kilomètres (1,2 miles) de territoire que les forces ukrainiennes au sud de Bakhmut ont repris cette semaine ont représenté un gain significatif et protégeront une chaîne d’approvisionnement importante, selon les commandants de la 3e brigade d’assaut séparée de l’Ukraine, une unité des forces spéciales qui a mené l’attaque.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré avoir rencontré les principaux commandants militaires vendredi, notant que le général Oleksandr Syrskyi avait rapporté que ses forces « avaient arrêté l’ennemi et l’avaient même repoussé dans certaines directions ».

L’histoire continue sous la publicité





2:05

Le Royaume-Uni fait don de missiles à longue portée à l’Ukraine



Dans son discours nocturne au peuple ukrainien, Zelenskyy a fait l’éloge de ses troupes et a noté le moral bas des forces russes.

« Les occupants sont déjà préparés mentalement à la défaite. Ils ont déjà perdu cette guerre dans leur esprit », a-t-il déclaré. « Nous devons les pousser chaque jour pour que leur sentiment de défaite se transforme en leur retraite, leurs erreurs, leurs pertes. »

Dans une déclaration sur Telegram vendredi, la vice-ministre de la Défense Hanna Maliar a confirmé que les forces ukrainiennes avaient gagné du terrain autour de Bakhmut, réitérant les déclarations des commandants militaires plus tôt cette semaine.

À Washington, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que les États-Unis avaient estimé que Bakhmut restait un territoire contesté.

« Les Ukrainiens n’ont pas abandonné leur défense de Bakhmut et les Russes n’ont pas abandonné leurs tentatives de prendre Bakhmut », a déclaré Kirby. «Chaque jour, les lignes changent d’avant en arrière. Je veux dire, parfois bloc par bloc.

L’histoire continue sous la publicité

Les États-Unis soutiennent que Bakhmut a une valeur stratégique limitée, mais que la Russie a absorbé une énorme perte de troupes et d’armes dans la bataille pour l’ancienne ville minière qui grince depuis huit mois.

Yevgeny Prigozhin, le propriétaire millionnaire de l’entrepreneur militaire privé russe Wagner, qui critique fréquemment l’armée russe, l’a de nouveau critiqué pour avoir perdu du terrain autour de Bakhmut et exposé ses forces se battant pour la ville.

Dans une déclaration vidéo vendredi, Prigozhin s’est moqué du rapport du ministère russe de la Défense affirmant que ses forces se sont regroupées pour prendre des positions plus favorables, affirmant qu’elles ont effectivement fui et que « nos flancs s’effondrent ».

Il a averti que les forces ukrainiennes ont récupéré des hauteurs clés autour de la ville et ont effectivement débloqué le lien d’approvisionnement clé vers Bakhmut. Prigozhin a de nouveau accusé la direction militaire de refuser de fournir suffisamment de munitions à Wagner.





3:08

La Russie recrute des forces spéciales afghanes pour la guerre en Ukraine



« Vous devez immédiatement arrêter de mentir », a déclaré Prigozhin, s’adressant aux chefs militaires russes. « Si vous avez fui, vous devez préparer de nouvelles lignes défensives. »

L’histoire continue sous la publicité

Prigozhin – qui semble utiliser des critiques sévères pour faire pression sur le Kremlin pour obtenir plus de soutien et améliorer sa stature – a allégué que l’échec du ministère de la Défense à protéger les flancs de Wagner équivalait à une haute trahison et pourrait entraîner une « grande tragédie » pour la Russie.

Niant apparemment l’affirmation d’abandon de Prigozhin, le porte-parole du ministère de la Défense, Igor Konashenkov, a déclaré que les unités aéroportées russes soutenaient toujours les forces terrestres pour « arrêter les tentatives des forces armées ukrainiennes de contre-attaquer sur les flancs ».

L’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion basé à Washington, a expliqué que la prise de bec était « le reflet d’une panique accrue dans l’espace d’information russe face aux spéculations sur les contre-offensives ukrainiennes planifiées ». Cela indique une inquiétude accrue parmi les dirigeants de Wagner et du ministère russe de la Défense ainsi que « le reflet des directives du Kremlin pour éviter de minimiser les succès ukrainiens », a-t-il déclaré.

À la mode maintenant Jacklyn Zeman, acteur de longue date de « General Hospital », décède à 70 ans

Un jeune de 17 ans s’apprête à terminer ses études secondaires avec 3 diplômes universitaires

Les responsables militaires ukrainiens ont rejeté les spéculations selon lesquelles les combats et le mouvement en avant à Bakhmut indiquaient que sa contre-offensive anticipée était en cours. Zelenskyy a déclaré dans des remarques diffusées jeudi que Kiev retardait la campagne parce qu’il manque suffisamment d’armes occidentales. Certains ont vu les commentaires comme destinés à faire en sorte que la Russie devine la prochaine décision de l’Ukraine.

S’adressant à la nation vendredi soir, Zelenskyy a déclaré que davantage d’armes arrivaient « pour vaincre l’agresseur et rétablir la paix ».





0:56

Le Canada et la Lettonie formeront des troupes ukrainiennes sur le sol letton: Anand



Les gains territoriaux ont eu lieu près du canal Siversky-Donets, entre les villages d’Ivanivske et de Kurdiumivka, selon un commandant du 1er bataillon d’assaut de la 3e brigade d’assaut séparée. Il a parlé à condition qu’il ne soit désigné que par son indicatif d’appel « Rollo », conformément au protocole militaire ukrainien.

L’histoire continue sous la publicité

« C’était la tête de pont de l’ennemi, qu’ils avaient l’intention d’utiliser dans leurs futures attaques le long du canal, en direction de Kostiantynivka », a-t-il déclaré. « Nous avons dû neutraliser l’ennemi et le pousser de l’autre côté du canal. »

Un autre commandant et un porte-parole militaire ont corroboré son récit.

Kostiantynivka fait partie d’une importante chaîne logistique qui mène à la ville de Kramatorsk.

Rollo a déclaré que les gains faisaient suite à d’autres succès, dont un qui a sécurisé une route d’accès près de Khromove, au nord de Bakhmut, et un autre qui a permis aux forces ukrainiennes de récupérer les positions perdues dans le Collège industriel de la ville de Bakhmut.

L’assaut au sud de Bakhmut a été suivi d’une augmentation signalée des actions offensives ukrainiennes près de la ville de Soledar jeudi, a déclaré le ministère russe de la Défense. La Russie a repoussé 26 attaques ukrainiennes menées par plus de 1 000 soldats, a indiqué le ministère, ajoutant que jusqu’à 40 chars étaient impliqués.

La lutte lente et acharnée pour Bakhmut a été coûteuse pour les deux parties, l’Ukraine cherchant à priver la Russie de tout gain territorial malgré son importance stratégique marginale. Les forces ukrainiennes sont stationnées dans la ville, tandis que les troupes russes attaquent depuis le nord, l’est et le sud.

Dans d’autres combats, au moins deux personnes ont été tuées et 22 blessées ailleurs dans le pays depuis jeudi, selon les chiffres du bureau du président ukrainien.

L’histoire continue sous la publicité

Le gouverneur de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a déclaré qu’une frappe russe avait touché Kramatorsk, où sont basées certaines unités militaires ukrainiennes, détruisant une école et un bâtiment résidentiel. Les bombardements russes ont frappé 11 villes et villages de la région, tuant 12 civils, a-t-il dit.