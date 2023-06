L’Ukraine repousse la vague d’attaques aériennes russes sur Kiev après l’explosion de Dnipro

La Russie a lancé une vague d’attaques aériennes contre l’Ukraine tôt dimanche, avec des systèmes de défense aérienne repoussant tous les missiles et drones à l’approche de Kiev, ont déclaré les responsables militaires de la ville.

« Selon des informations préliminaires, pas une seule cible aérienne n’a atteint la capitale », a déclaré en ligne tôt dimanche Serhiy Popko, le chef de l’administration militaire. « La défense aérienne a détruit tout ce qui se dirigeait vers la ville déjà à leurs approches lointaines. »

Des témoins de Reuters ont rapporté avoir entendu plusieurs explosions dans la région de Kiev, mais pas dans la ville, à cause de ce qui ressemblait à des systèmes de défense aérienne frappant des cibles.

Toute l’Ukraine a été sous alerte aérienne pendant près de trois heures.

Des informations non vérifiées sur les réseaux sociaux ukrainiens ont fait état d’explosions entendues à Kryvyi Rih, dans le sud de l’Ukraine, près de la ville centrale de Kropyvnitskyi et dans la région nord-est de Soumy. Il n’y avait aucune information officielle immédiate sur les rapports.

« Nous réussirons »: Zelenskiy dit que l’Ukraine est prête à lancer une contre-offensive En savoir plus

Samedi, une explosion près de la ville de Dnipro, dans le centre de l’Ukraine, a touché une maison de deux étages, blessant 20 personnes dont cinq enfants, et les sauveteurs ont sorti les habitants des décombres, a déclaré le gouverneur régional.

Serhiy Lysak a publié en ligne que trois des enfants étaient dans un état grave. Au total, 17 personnes étaient soignées à l’hôpital.

Les médias ont indiqué que les équipes d’urgence avaient retiré quatre personnes des décombres dans la ville connue sous le nom de communauté Pidhorodnenska. Lysak a déclaré qu’un autre enfant était probablement encore piégé.

Des informations sur les réseaux sociaux ont indiqué qu’un missile russe avait provoqué l’explosion et qu’un bâtiment des services d’urgence avait également été touché.

Il n’y a eu aucune confirmation par les responsables militaires ukrainiens d’une frappe de missile.

Le président Volodymyr Zelenskiy a déclaré que l’explosion s’était produite entre deux habitations.

« Malheureusement, il y a des gens sous les décombres », a écrit Zelenskiy. « Une fois de plus, la Russie prouve qu’elle est un État terroriste. »

Des images publiées sur les réseaux sociaux montraient des équipes de secours travaillant dans un bâtiment brisé et fumant au milieu de tas de matériaux de construction tordus.

Des bombardements et des frappes ont également frappé la région russe de Belgorod, tuant deux personnes samedi alors que des centaines d’enfants étaient évacués de la frontière, a déclaré le gouverneur, Vyacheslav Gladkov.

« Les enfants de Shebekino sont très inquiets pour leur ville natale », a déclaré Gladkov en ligne après avoir escorté environ 600 d’entre eux des districts de Shebekino et Graivoron à Yaroslavl et Kaluga. « J’ai commencé à partir, ils m’ont arrêté et avec anxiété, ils ont commencé à poser des questions. »

Shebekino, une ville d’environ 40 000 habitants située à la frontière, et d’autres endroits de la région du sud de la Russie ont été attaqués à plusieurs reprises la semaine dernière, a déclaré Gladkov, forçant jusqu’à présent la relocalisation d’au moins 2 500 personnes.

La réalité de la guerre, que Moscou a déclenchée en Ukraine en février 2022, a été de plus en plus portée en Russie, avec une intensification des bombardements sur les régions frontalières mais aussi des frappes aériennes au plus profond du pays, y compris la semaine dernière sur Moscou.

Fin mai, l’armée russe a déclaré avoir repoussé l’une des plus graves attaques transfrontalières d’un « groupe de sabotage » ukrainien qui était entré sur le territoire russe dans le district de Graivoron. L’Ukraine a nié avoir attaqué Moscou et a déclaré que des combattants volontaires russes, et non l’armée ukrainienne, avaient mené les incursions à Belgorod.