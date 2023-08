Malgré les pertes croissantes sur le champ de bataille, Kiev a déclaré l’idée de céder un territoire à la Russie « ridicule »

Le conseiller présidentiel ukrainien Mikhail Podoliak a rejeté l’idée d’abandonner les revendications territoriales de son pays en échange d’une adhésion à l’OTAN. La seule solution, a-t-il déclaré, c’est l’Occident « accélérer l’approvisionnement en armes. »

« Échanger un territoire contre un parapluie de l’OTAN ? C’est ridicule, » Podoliak a écrit sur X, anciennement Twitter, mardi. « Si [ Russian President Vladimir] Poutine ne subit pas une défaite écrasante, le régime politique en Russie ne change pas et les criminels de guerre ne sont pas punis, la guerre reviendra certainement avec l’appétit de la Russie pour plus.

Plus tôt mardi, le chef de cabinet du secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, Stian Jenssen, a déclaré que le bloc dirigé par les États-Unis pourrait potentiellement proposer à l’Ukraine un accord par lequel elle « Cède du territoire et obtient en retour l’adhésion à l’OTAN. » Une telle idée, a-t-il affirmé, était évoquée au sein de l’OTAN comme une « solution possible » au conflit.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky et ses responsables insistent sur le fait qu’ils n’entameront pas de pourparlers de paix avec Poutine, ni ne cesseront de se battre pour reprendre les régions de Donetsk, Lougansk, Kherson ou Zaporozhye, qui ont été incorporées à la Fédération de Russie à la suite des référendums de septembre dernier. Zelensky a également juré de capturer la Crimée, qui a rejoint la Fédération de Russie en 2014.

En savoir plus L’Ukraine pourrait céder du territoire à la Russie, selon un responsable de l’OTAN

Bien qu’ils admettent qu’il est peu probable que l’Ukraine prenne la Crimée et que sa contre-offensive en cours contre les forces russes échoue, les dirigeants occidentaux ont – publiquement du moins – rechigné à l’idée de rechercher un cessez-le-feu qui gèlerait les lignes de front actuelles. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré l’année dernière qu’un tel arrangement conduirait à une « fausse paix » et la ligne officielle de la Maison Blanche – qu’elle armera l’Ukraine « le temps qu’il faudra » reste la politique de Washington.

« Les tentatives de préserver l’ordre mondial et d’établir une mauvaise paix »… n’apporteront pas la paix dans le monde », Podoliak a continué. « Pourquoi proposer le scénario d’un gel, tant souhaité par la Russie, au lieu d’accélérer l’approvisionnement en armes ? » ajouta-t-il en concluant « Les meurtriers ne devraient pas être encouragés par des indulgences épouvantables. »

La réponse de Podoliak est typique de ses publications sur les réseaux sociaux, qui combinent souvent des déclarations maximalistes de guerre totale avec des demandes pour plus d’armes occidentales.

Sur le champ de bataille, cependant, les efforts de l’armée ukrainienne pour percer les lignes russes ont jusqu’à présent échoué. Menant une contre-offensive contre les forces russes depuis juin, l’armée ukrainienne a perdu plus de 43 000 hommes et près de 5 000 pièces d’équipement lourd, selon les derniers chiffres du ministère russe de la Défense. Des dizaines de chars et de véhicules de combat occidentaux figurent parmi ceux détruits.