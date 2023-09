L’Ukraine renverse la situation face à Moscou alors que les attaques de drones se multiplient

Le président russe Vladimir Poutine regarde avec des jumelles l’exercice militaire Tsentr-2019 sur le polygone de Donguz, près de la ville d’Orenbourg, le 20 septembre 2019. Alexeï Nikolski | Afp | Getty Images

Selon les analystes, une forte augmentation des attaques de drones visant le territoire russe est susceptible de s’intensifier, Kiev semblant de plus en plus déterminée à ramener en Russie la destruction, l’instabilité et l’imprévisibilité de la guerre – même s’il ne s’agit que d’une fraction de ce qu’elle subit elle-même. La Russie a connu une forte augmentation du nombre de véhicules aériens sans pilote, ou UAV, menant des attaques contre les régions de l’ouest, du centre et du sud de la Russie, ainsi que contre la capitale Moscou et la Crimée occupée par la Russie, ces dernières semaines. Alors que l’Ukraine poursuit sa contre-offensive sur son propre sol pour regagner les territoires occupés par la Russie dans le sud et l’est du pays et vise à briser le soi-disant « pont terrestre » de la Russie vers la Crimée occupée, l’utilisation croissante de drones pour attaquer les Russes Le sol montre une autre facette de la stratégie militaire ukrainienne. « La guerre revient en Russie », a déclaré mercredi Timothy Ash, stratège des marchés émergents chez BlueBay Asset Management, dans des commentaires envoyés par courrier électronique. « L’Ukraine démontre qu’elle peut rendre la vie très difficile à la Russie, aux Russes et à Poutine », a-t-il ajouté. « Avec les attaques en Crimée elle-même, le couloir terrestre et le pont de Kertch, ainsi que les navires russes dans la mer Noire, le message clair est que même si l’invasion a été partiellement présentée comme un effort visant à améliorer la sécurité russe, elle a transformé la Crimée et La Russie est moins sûre pour les forces russes. » « Et cela ne fera qu’empirer tant que cette invasion se poursuivra », a ajouté Ash.

Des policiers bloquent une zone autour d’un immeuble de bureaux endommagé du Centre d’affaires international de Moscou à la suite d’une attaque de drone signalée à Moscou le 1er août 2023. Alexandre Nemenov | Afp | Getty Images

Les attaques aériennes se sont intensifiées ces derniers jours, avec des frappes plus loin sur le territoire russe. Mercredi matin, au moins six régions russes ont signalé des tentatives d’attaques de drones, dont l’une a détruit et endommagé quatre avions de transport militaires sur un aérodrome du nord-ouest de la Russie. D’autres attaques ont suivi dans la nuit de jeudi, avec d’autres drones abattus dans la région de Moscou et dans la région de Briansk, dans le sud de la Russie, frontalière avec l’Ukraine. Les aéroports des régions ciblées ont été contraints d’annuler et de retarder plusieurs vols à la suite des attaques.

Guerre des drones

La Russie a blâmé l’Ukraine pour les dernières attaques de drones, tandis que l’Ukraine est restée discrète sur ces assauts et sur les précédents. Il est cependant indéniable que les drones sont devenus une arme cruciale dans les arsenaux de la Russie et de l’Ukraine. L’Ukraine a été la cible de milliers d’attaques de drones russes au cours du conflit qui a duré 19 mois, ses infrastructures énergétiques, de défense et civiles étant frappées par des essaims de drones de fabrication iranienne. Mardi soir, Kiev a déclaré avoir repoussé plus de 20 attaques de drones et de missiles contre la capitale. Ces derniers mois, la Russie a également connu davantage d’attaques de drones, ciblant des bases militaires, des aérodromes et des dépôts de carburant, ainsi que des quartiers de Moscou. Les experts s’accordent sur le fait que les forces ukrainiennes dirigent les tentatives d’attaque du territoire russe et sont susceptibles d’être parfois assistées par des Russes opposés à la guerre.

Une image fixe d’une vidéo montre de la fumée s’élevant à la suite d’une prétendue attaque de drone sur un dépôt pétrolier à Sébastopol, en Crimée, le 29 avril 2023. Mikhaïl Razvojaev par télégramme | Par l’intermédiaire de Reuters

Alors que les attaques de drones causent des maux de tête à Moscou sur les plans militaire et politique, obligeant le pays à réaffecter des complexes de défense aérienne sur son propre territoire, les analystes estiment qu’il est peu probable qu’elles déstabilisent le régime du président russe Vladimir Poutine, à moins qu’une attaque n’affecte directement le pays. élite. « Toutes ces attaques de drones obligent le ministère russe de la Défense à répartir son nombre limité de moyens de défense plus profondément en Russie, par exemple en les déplaçant des lignes de front vers Moscou et les aérodromes situés sur le territoire russe internationalement reconnu », a déclaré Kirill Shamiev, politologue russe et a déclaré jeudi à CNBC un chercheur invité au Conseil européen des relations étrangères. « Cela est particulièrement important pour ce nombre limité d’actifs tels que les Pantsirs, qui sont bons et puissants. [anti-aircraft missile] systèmes en première ligne, mais ils doivent maintenant en rapatrier certains chez eux. Cela réduit donc fondamentalement leur efficacité lorsqu’ils combattent les Ukrainiens », a-t-il noté. Shamiev a déclaré qu’il était peu probable que la multiplication des attaques sur le territoire russe provoque un émoi au sein de la société russe, étant donné qu’elle n’est pas très unie et que les attaques de drones ont fait peu de morts. Néanmoins, si les drones continuaient à être utilisés pour cibler les quartiers les plus élitistes de Moscou, ceux où vivent les alliés et associés de Poutine, cela pourrait poser un problème au Kremlin. « Si ces drones continuent de frapper des cibles à l’intérieur de Moscou, et surtout s’ils tuent quelqu’un parmi les personnes les plus proches du Kremlin, ce serait regrettable et c’est quelque chose qu’ils veulent empêcher. Je pense qu’ils préféreraient que les Ukrainiens frappent. des cibles militaires que l’infrastructure politique civile à Moscou, par exemple », a déclaré Shamiev. CNBC a demandé une réponse à ces commentaires et attend une réponse du Kremlin.

La production de drones va augmenter

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré à la mi-août que Kiev s’efforçait d’augmenter considérablement sa production de drones, dans le but de fabriquer des drones ayant des portées différentes et des objectifs différents. « La production est nécessaire. Nous augmentons considérablement la production. Cependant, nous devons systématiser ce qui est déjà fourni aux troupes et utilisé. Les drones sont les « yeux » et la protection sur la ligne de front », a déclaré Zelenskyy dans un discours nocturne, ajoutant que « Les drones sont la garantie que les gens n’auront pas à payer de leur vie lorsque les drones pourront être utilisés. »

Des hommes travaillent dans une usine produisant des drones pour les forces armées ukrainiennes le 30 août 2023 à Kiev, en Ukraine. Images mondiales Ukraine | Actualités Getty Images | Getty Images