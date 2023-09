L’Ukraine renverse davantage de responsables de la défense et dénonce l’interdiction des céréales imposée par ses voisins de l’UE

Commentez cette histoire Commentaire

KIEV — Une vaste refonte du ministère ukrainien de la Défense s’est poursuivie lundi avec le limogeage des six vice-ministres de la Défense, deux semaines après que le président Volodymyr Zelensky a remplacé le premier ministre dans le cadre d’enquêtes sur les dépenses excessives et la corruption. Ce remaniement permettra au nouveau ministre de la Défense, Rustem Umerov, d’installer sa propre équipe. Aucune raison précise n’a été donnée pour les renvois.

Les forces ukrainiennes ont réalisé des progrès progressifs dans leur contre-offensive visant à percer les lignes russes, mais le rythme effréné de l’opération a suscité des inquiétudes en Occident quant au fait que Kiev n’atteindra pas ses objectifs cette année, malgré les milliards de dons d’armes et d’autres aides militaires.

Pendant ce temps, les responsables du ministère de la Défense ont été accusés de corruption dans le système de recrutement militaire du pays et de dépenses excessives dans l’achat de nourriture et de fournitures. Le ministre déchu, Oleksii Reznikov, n’a pas été impliqué personnellement, mais sa destitution a été saluée par les défenseurs de la lutte contre la corruption.

Ces dernières semaines, la Russie a ciblé à plusieurs reprises les infrastructures céréalières ukrainiennes, cherchant à paralyser le secteur agricole, vital pour l’économie ukrainienne. Cela a poussé l’Ukraine à chercher désespérément d’autres moyens d’exporter ses céréales, notamment par voie terrestre via les pays voisins.

Signe que la stratégie de Moscou a réussi à creuser un fossé entre l’Ukraine et les pays de l’Union européenne, Kiev a annoncé lundi qu’elle porterait plainte contre la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie auprès de l’Organisation mondiale du commerce. Ces pays ont étendu l’interdiction sur les importations de céréales ukrainiennes dans le but de protéger leurs propres agriculteurs.

« Aujourd’hui, l’Ukraine engage trois poursuites contre la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie devant l’OMC », a déclaré le ministre ukrainien de l’Agriculture, Mykola Solskyi, dans un communiqué. Le moment et les détails des plaintes n’étaient pas clairs.

Dans le plus grand avant-poste africain de Wagner, la Russie cherche à resserrer son emprise

En mai, la Commission européenne a imposé une interdiction temporaire en réponse à des plaintes concernant l’inondation des marchés d’Europe de l’Est de céréales ukrainiennes relativement bon marché et faisant baisser les prix. L’interdiction temporaire a pris fin le 15 septembre.

Les voisins de l’Ukraine ont généralement été de fervents partisans de cette initiative, mais l’afflux de produits agricoles ukrainiens a mis cette solidarité à l’épreuve.

Lors du remaniement militaire de lundi, parmi les responsables licenciés figurait la vice-ministre de la Défense Hanna Maliar, qui est devenue un visage familier des Ukrainiens tout au long de l’invasion russe de l’Ukraine en fournissant des mises à jour quotidiennes sur la situation sur le champ de bataille. Le secrétaire d’État du ministère de la Défense, Kostiantyn Vashchenko, a également été démis de ses fonctions.

Il y a deux semaines, Zelensky a remplacé Reznikov par Umerov, un éminent militant politique et chef du Fonds des biens de l’État du pays, promettant de « nouvelles approches ». Le limogeage de Reznikov fait suite à des informations parues dans les médias ukrainiens selon lesquelles le ministère de la Défense aurait payé trop cher des vestes militaires.

Pendant ce temps, les forces ukrainiennes ont annoncé lundi avoir repris un village potentiellement clé à l’est. Dimanche, des soldats de la 80e brigade d’assaut aérienne séparée ont posté une vidéo devant un bâtiment détruit dans ce qu’ils disent être le village de Klishchiivka, près de la ville de Bakhmut dans la région de Donetsk. Les forces ukrainiennes se sont retirées de Bakhmut en mai, après des mois de combats pour résister à l’assaut russe.

Un porte-parole des forces ukrainiennes de l’Est, Ilya Yevlash, a confirmé à la télévision ukrainienne que Klishchiivka avait été reprise, ce qui, selon Yevlash, pourrait constituer un « point de départ » pour de nouvelles actions dans l’est et aider à « libérer notre territoire des occupants ».

La nouvelle de la libération de Klishchiivka est arrivée deux jours après que les forces ukrainiennes ont annoncé avoir libéré Avdiivka, un autre village près de Bakhmut.

Un aperçu des ruines de l’Ukraine

Les nouvelles concernant Klishchiivka, bien que sans aucun doute positives pour Kiev, ont également souligné la lenteur des progrès réalisés par les forces ukrainiennes – un fait que Zelensky a reconnu dans une interview diffusée dimanche soir.

« Nous avons l’initiative. C’est un plus », a-t-il déclaré au programme d’information américain « 60 Minutes » avant une visite à New York et à Washington. « Nous avons stoppé l’offensive russe et nous sommes lancés dans une contre-offensive. [But] malgré ça, ce n’est pas très rapide. Il est important que nous avancions chaque jour et libérions du territoire.

Lundi, des alertes aux raids aériens ont retenti pendant deux heures tôt le matin dans toute l’Ukraine, y compris à Kiev. L’armée de l’air ukrainienne a déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux que, dans la nuit, des bombardiers russes avaient tiré 17 missiles de croisière sur des cibles situées dans le centre et l’ouest de l’Ukraine, qui avaient tous été interceptés.

L’oligarque ukrainien Ihor Kolomoisky sous pression dans des affaires pénales

Les forces russes ont également lancé 24 drones autodestructeurs de fabrication iranienne dans les régions d’Odessa et de Mykolaïv, ont indiqué des responsables, dont 18 dont l’Ukraine prétend avoir réussi à détruire. La Poste n’a pas pu vérifier ces affirmations de manière indépendante.

L’expiration de l’interdiction céréalière de l’UE la semaine dernière est survenue à un moment particulièrement crucial pour la Pologne et la Slovaquie, alors que les deux pays se dirigent vers des élections parlementaires âprement disputées le mois prochain.

Le gouvernement populiste de droite polonais, qui s’appuie sur les zones agricoles qui bordent la frontière avec l’Ukraine comme base de soutien, s’est engagé à ne pas permettre que des céréales ukrainiennes moins chères, auparavant exportées via les ports de la mer Noire, inondent son marché et nuisent aux agriculteurs locaux. .

« Nous n’écouterons pas Berlin, nous n’écouterons pas von der Leyen, Tusk ou Weber. » Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré la semaine dernière, faisant référence à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, au chef de l’opposition polonaise Donald Tusk et à Manfred Weber, le chef allemand du plus grand parti politique de centre-droit d’Europe, qui ont tous critiqué la loi en vigueur en Pologne et Parti de la justice.

Les responsables polonais ont laissé entendre que l’UE essayait de nuire aux chances du parti Droit et Justice à l’approche des élections.

L’UE prend « des décisions politiques qui ne sont pas fondées sur le mérite », a déclaré la semaine dernière à la télévision polonaise le ministre polonais de l’Agriculture, Robert Telus. Telus a déclaré que si des restrictions n’étaient pas imposées sur les importations agricoles ukrainiennes vers l’UE, la Pologne ne soutiendrait pas la candidature de l’Ukraine à l’UE.

« C’est un très gros problème », a déclaré Sonia Sobczyk-Grygiel, analyste chez Polityka Insight, un groupe de réflexion indépendant de Varsovie. « L’Ukraine possède de superbes fermes, les meilleurs sols, une main-d’œuvre et une énergie moins chères et elle n’a pas les exigences que nous avons en tant que membre de l’Union européenne. »

La Pologne aurait dû travailler avec l’UE sur une solution plutôt que d’intensifier son discours politique avant la décision de Bruxelles, a déclaré Dariusz Szymczycha, vice-président de la Chambre de commerce polono-ukrainienne. Aujourd’hui, les fissures se creusent avec Bruxelles et Kiev, a-t-il ajouté. « C’est sûr qu’à Moscou, ils sont si heureux. »

Il était sceptique quant à l’impact de toute action à l’OMC. « En réalité, l’OMC n’est pas un tribunal », a-t-il déclaré. « Ils peuvent donner un avis, mais cela prendra du temps. »