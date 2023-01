L’Ukraine renouvelle ses appels aux F-16 américains et aux avions de chasse allemands après que les pays ont annulé leur décision d’envoyer des chars

Les responsables ukrainiens ont renouvelé leurs appels aux États-Unis et à l’Allemagne pour qu’ils leur fournissent des avions de combat dans leur combat en cours avec la Russie, après que les deux alliés occidentaux ont changé leur décision sur la fourniture de chars.

Les États-Unis et l’Allemagne ont précédemment déclaré qu’ils n’enverraient pas les véhicules de combat blindés, mais ont annulé la décision après de nouvelles négociations, acceptant finalement d’envoyer plus de 30 chars Abrams M1 et 14 chars Leopard 2, respectivement.

Des responsables ukrainiens sont désormais engagés dans des pourparlers “accélérés” pour des missiles à longue portée et des avions militaires, a déclaré samedi un haut conseiller présidentiel ukrainien.

Mykhailo Podolyak, conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, a déclaré que les partisans de l’Ukraine en Occident « comprennent comment la guerre se développe » et le besoin d’avions capables de couvrir les chars qu’ils se sont engagés à envoyer.

Podolyak a déclaré que certains des partenaires occidentaux de l’Ukraine maintiennent une attitude “conservatrice” à l’envoi d’armements avancés “par crainte de changements dans l’architecture internationale”.

“Nous devons travailler avec cela. Nous devons montrer (à nos partenaires) l’image réelle de cette guerre”, a déclaré Podolyak dans des remarques sur la chaîne vidéo en ligne Freedom. “Nous devons parler raisonnablement et leur dire, par exemple, ‘ceci et cela réduira le nombre de morts, cela réduira la charge sur les infrastructures. Cela réduira les menaces à la sécurité du continent européen, cela maintiendra la guerre localisée.’ Et nous le faisons.”

Podolyak n’a identifié aucun pays partenaire.

La Russie, qui a reçu ses propres armes et fournitures de la Chine, de la Corée du Nord et de l’Iran, a accusé l’Occident de fournir à Kyiv des armes de plus en plus sophistiquées. Les responsables russes affirment que la fourniture d’armes à l’Ukraine constitue une “implication directe”.

L’Allemagne et les États-Unis ont annoncé mercredi qu’ils enverraient des chars de combat avancés ainsi que les véhicules Bradley et Marder en Ukraine et formeraient les troupes ukrainiennes à les utiliser dans le but d’aider Kyiv à faire des percées dans les impasses de combat.

La décision a suscité des gémissements et des critiques du Kremlin, qui continue de critiquer l’ingérence occidentale.

Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré que les troupes ukrainiennes apprendront à utiliser les chars Leopard 2 de fabrication allemande sur un site d’entraînement en Allemagne d’ici la fin du mois.

Le ministère ukrainien de la Défense s’est rendu sur Twitter mercredi pour célébrer le début de la formation.

Zelenskyy a également remercié les États-Unis pour l’aide militaire.

“Merci @POTUS pour une autre décision puissante de fournir Abrams à [Ukraine]. Reconnaissant envers [the U.S.] personnes pour le soutien au leadership !”, a-t-il écrit mercredi. “C’est une étape importante sur la voie de la victoire. Aujourd’hui, le monde libre est uni comme jamais auparavant pour un objectif commun – la libération de [Ukraine].”

“Nous avançons”, a-t-il ajouté.

Dans un autre tweet, il a écrit : “Chars de combat principaux allemands, élargissement des missions de soutien et d’entraînement à la défense, feu vert pour que les partenaires fournissent des armes similaires. Je viens d’entendre parler de ces décisions importantes et opportunes lors d’un appel avec [German chancellor] Olaf Scholz. Sincèrement reconnaissant.”

L’invasion russo-ukrainienne atteindra son an le mois prochain.

