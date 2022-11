L’Ukraine renforce ses relations avec l’Asie du Sud-Est avec un accord de paix

PHNOM PENH, Cambodge (AP) – L’Ukraine a signé jeudi un accord de paix avec les pays d’Asie du Sud-Est, un acte largement symbolique qui intervient alors que Kyiv cherche à renforcer le soutien international pour isoler la Russie.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kulbela, a signé le “Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est” alors que le sommet annuel de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est débutait à Phnom Penh.

Le sommet de l’ASEAN donne le coup d’envoi d’une série de trois réunions de haut niveau en Asie, suivies du sommet du G20 à Bali, puis du forum économique de l’APEC à Bangkok. Ils surviennent alors que la Russie cherche de nouveaux marchés pour ses produits énergétiques afin d’éviter les sanctions occidentales suite à son invasion de l’Ukraine.

En tant que groupe, les nations de l’ASEAN, avec une population combinée de près de 700 millions d’habitants, ont été réservées dans leur position envers l’invasion, condamnant la guerre mais essayant généralement d’éviter d’attribuer le blâme. Huit des 10 pays de l’ASEAN ont voté en faveur de la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies condamnant l’agression russe, le Vietnam et le Laos s’étant abstenus.

L’État membre Singapour a adopté la position la plus ferme, imposant des sanctions unilatérales à la Russie, tandis que le Cambodge a de plus en plus soutenu l’Ukraine dans sa présidence de l’ASEAN.

Lors d’un appel début novembre avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, le président cambodgien Hun Sen a souligné la nécessité de mettre fin à la guerre “afin que l’Ukraine puisse retrouver la paix, la stabilité, l’intégrité territoriale et le développement”, selon le bureau de Hun Sen.

“Le Cambodge est contre l’agression, la menace ou l’utilisation de la force sur la souveraineté et l’intégrité territoriale d’un État indépendant, et ne soutient pas la sécession ou l’annexion de territoire par d’autres pays”, a déclaré Hun Sen lors de l’appel.

Le dirigeant cambodgien s’est également engagé à soutenir les aspirations de l’Ukraine à devenir un “partenaire de dialogue sectoriel” avec l’ASEAN, une étape vers le “partenariat de dialogue” complet que le groupe a avec la Russie, la Chine, les États-Unis et d’autres.

Le traité de paix « TAC » établi en 1976 engage les parties au « respect mutuel de l’indépendance, de la souveraineté, de l’égalité, de l’intégrité territoriale et de l’identité nationale de toutes les nations », entre autres.

Avant le sommet, Daniel Kritenbrink, secrétaire d’État adjoint américain aux affaires de l’Asie de l’Est et du Pacifique, a déclaré que l’inclusion de l’Ukraine était importante, d’autant plus que l’invasion de la Russie “a envoyé des ondes de choc dans tout l’Indo-Pacifique, y compris les économies de l’Indo-Pacifique, alors que nous ‘ai vu à travers la hausse des prix de l’énergie et des denrées alimentaires.

Il a déclaré à un panel organisé par le Centre d’études stratégiques et internationales de Washington fin octobre que les États-Unis travailleraient avec l’ASEAN pour “s’assurer que l’Ukraine participe de manière significative et que les partenaires envoient un message fort selon lequel les grands pays ne peuvent pas simplement prendre ce qu’ils veulent de petits voisins”. .”

L’ASEAN est composée du Cambodge, des Philippines, de la Malaisie, de l’Indonésie, du Laos, de Singapour, de la Thaïlande, du Vietnam, de Brunei et du Myanmar. Les dirigeants du Myanmar ne sont pas autorisés à participer aux réunions en cours en raison de la violence en cours dans le pays et ont rejeté l’offre d’envoyer des représentants non politiques.

Le président américain Joe Biden assiste en personne aux pourparlers de l’ASEAN et du sommet parallèle de l’Asie de l’Est, tandis que le président russe Vladimir Poutine ne l’est pas – Moscou pense plutôt envoyer le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, bien que cela ne soit pas encore confirmé.

L’Indonésie a confirmé jeudi que Poutine n’assisterait pas non plus au sommet du G-20 à Bali la semaine prochaine, et il semble peu probable qu’il assiste au sommet de coopération économique Asie-Pacifique à Bangkok qui suivra.

L’absence de Poutine devrait laisser la porte ouverte à l’Ukraine pour tenter de gagner plus de soutien, a écrit Susannah Patton, directrice du programme Asie du Sud-Est à l’Institut Lowy, dans une analyse publiée jeudi.

“Alors que l’opinion en Asie sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie reste mitigée, les sommets semblent être meilleurs pour l’Ukraine que pour la Russie, et l’absence de Poutine sapera les discussions sur un pivot russe vers l’Asie”, a déclaré Patton.

_____

Rising rapporté de Bangkok

David Rising et Sopheng Cheang, Associated Press