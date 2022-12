L’Ukraine renforce la sécurité dans les ambassades après la découverte de lettres piégées en Espagne

Le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a ordonné à toutes les ambassades de Kyiv à l’étranger de renforcer “de toute urgence” la sécurité, a déclaré un porte-parole du ministère ukrainien, après la découverte d’une série de lettres piégées en Espagne.

L’Espagne a également renforcé la sécurité des bâtiments publics et diplomatiques après une série de lettres piégées, dont une envoyée au Premier ministre Pedro Sanchez et une autre à l’ambassade d’Ukraine à Madrid, où un responsable a été légèrement blessé.

Le ministère de l’Intérieur a révélé jeudi qu’une “enveloppe contenant du matériel pyrotechnique” adressée à Sanchez avait été reçue le 24 novembre et désarmée par son équipe de sécurité.

L’appareil était “similaire” aux colis reçus par la suite par l’ambassade d’Ukraine et une entreprise d’armement espagnole mercredi, a-t-il indiqué, et à un appareil intercepté à la base aérienne espagnole de Torrejon de Ardoz aux premières heures de la matinée de jeudi.

Plus tôt ce mois-ci, la ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles, a déclaré que le pays enverrait six systèmes de défense aérienne HAWK à l’Ukraine pour l’aider à repousser l’invasion russe et à protéger ses infrastructures endommagées. L’Espagne a également accueilli des dizaines de milliers d’Ukrainiens qui ont fui leur pays.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, à gauche, marche lundi avec le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez lors d’une session de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN à Madrid. (Andrea Comas/Associated Press)

Le siège du fabricant d’armes espagnol Instalaza à Saragosse, dans le nord-est de l’Espagne, a reçu l’un des colis suspects mercredi soir, a annoncé la police. Instalaza fabrique le lance-roquettes C90 que l’Espagne a fourni à l’Ukraine.

Un cinquième appareil a été reçu au ministère espagnol de la Défense jeudi matin et désamorcé par des policiers spécialisés, a déclaré à Reuters un porte-parole du ministère de la Défense.

Un employé de l’ambassade victime d’une commotion cérébrale

Une source proche de l’enquête a déclaré à Reuters que les appareils envoyés au bureau du Premier ministre, à l’ambassade d’Ukraine, à la base aérienne et au fabricant d’armes étaient dans des enveloppes brunes similaires et adressées aux responsables de chaque institution.

Ils contenaient de la poudre à canon en vrac avec un mécanisme d’allumage électrique qui ferait brûler la poudre au lieu d’exploser, a indiqué la source.

Le service postal espagnol Correos a été invité à collaborer à une présélection de toutes les enveloppes similaires, a indiqué la source.

REGARDER | L’OTAN renforce son aide à l’Ukraine mais reste indécise sur d’autres demandes :

L’OTAN envoie de l’aide pour le réseau électrique ukrainien et promet plus de fonds Lors d’une réunion de l’OTAN à Bucarest, les ministres des Affaires étrangères ont promis un soutien financier accru et des approvisionnements continus pour aider l’Ukraine à reconstruire son réseau électrique à l’approche de l’hiver.

La Haute Cour espagnole spécialisée dans le terrorisme a ouvert une enquête, a indiqué une source judiciaire.

L’appareil envoyé à l’ambassade d’Ukraine a été reçu vers midi mercredi et a explosé lorsqu’il a été ouvert par un agent de sécurité.

L’ambassadeur Serhii Pohoreltsev a déclaré au site d’information ukrainien European Pravda que le colis suspect qui lui était adressé avait été remis au commandant ukrainien de l’ambassade, qui l’avait sorti pour l’ouvrir.

“Après avoir ouvert la boîte et entendu un déclic qui a suivi, il l’a jetée puis a entendu l’explosion. … Bien qu’il ne tienne pas la boîte au moment de l’explosion, le commandant s’est blessé aux mains et a subi une commotion cérébrale”, a déclaré Pohoreltsev. .

Les forces de sécurité espagnoles ont également découvert jeudi matin un engin explosif présumé caché dans une enveloppe envoyée à un centre satellite de l’Union européenne situé sur une base aérienne à Torrejon de Ardoz, près de Madrid, a indiqué le ministère de la Défense.

Après avoir scanné l’enveloppe aux rayons X, les agents de sécurité de l’armée de l’air ont déterminé qu’elle contenait “un mécanisme”, selon le communiqué du ministère.

Le centre satellite soutient la politique étrangère et de sécurité commune de l’UE en recueillant des informations à partir d’appareils de renseignement spatial, selon son site Internet. Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a décrit ces systèmes comme “les yeux de l’Europe” en septembre.