L’Ukraine rend hommage à une femme russe qui s’est battue à ses côtés

Olga Simonova, 34 ans, est restée dans les mémoires pour son courage et sa gentillesse lors d’un enterrement dans la capitale ukrainienne vendredi.

KYIV, Ukraine – Une garde d’honneur a tiré un salut de trois coups vers un ciel nuageux alors que des amis et des compagnons d’armes se sont réunis à Kyiv pour faire leurs adieux à une femme russe qui a été tuée alors qu’elle combattait aux côtés de l’Ukraine dans la guerre avec son pays natal.

Le cercueil de Simonova était drapé du drapeau ukrainien bleu et jaune, surmonté d’un lion en peluche. Son nom de guerre était “Simba”, comme le personnage principal du dessin animé de Disney “Le Roi Lion”.

Née dans la ville russe de Tcheliabinsk, Simonova avait un vif intérêt pour le sport et excellait à la fois en escalade et en karaté. Elle a dit qu’elle était toujours fière de concourir pour la Russie.

Mais elle a commencé à se sentir mal à l’aise à propos de son pays natal après avoir lu la guerre de la Russie en Tchétchénie et ses actions dans la région orientale du Donbass en Ukraine et en Crimée, que la Russie a annexée en 2014.

Remplie de doutes sur le fait qu’elle “pourrait jamais hisser à nouveau le drapeau de mon pays, ma patrie”, Simonova a pris une décision qui a changé sa vie. Elle s’est rendue en Ukraine pour rejoindre le conflit dans le Donbass du côté ukrainien, d’abord en tant que combattante volontaire, puis ambulancière et finalement en tant que membre enrôlé des forces armées.

“J’avais ce sentiment intérieur que je pouvais le gérer et que ce que je faisais était juste et nécessaire, car je ne peux pas fermer les yeux sur la situation”, a-t-elle déclaré. « Je n’ai eu qu’à acheter un aller simple. Je l’ai acheté et je suis parti.