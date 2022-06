L’Ukraine remercie Ben Stiller et d’autres célébrités qui ont rencontré Volodymr Zelenskyy

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’Ukraine a remercié des célébrités, dont Ben Stiller, pour sa rencontre avec le président Volodymr Zelenskyy.

Stiller a rencontré Zelenskyy lundi dans le cadre de la Journée mondiale des réfugiés.

« [Ukraine] est reconnaissant aux stars d’Hollywood qui, malgré le danger, nous ont rendu visite. @SeanPenn, @LievSchreiber, Angelina Jolie, @BenStiller, vous êtes plus qu’une simple source d’inspiration pour nous tous », lit-on dans un tweet du pays. « Des millions de personnes dans le monde ont entendu la vérité sur la lutte des [Ukrainian] personnes. »

L’acteur de 56 ans a visité les colonies occupées de Kyiv et s’est entretenu avec des survivants de la zone occupée d’Irpin.

BEN STILLER RENCONTRE LE PRÉSIDENT UKRAINIEN VOLODYMYR ZELENSKYY EN TANT QU’AMBASSADEUR DE BONNE VOLONTÉ DU HCR

« C’est une chose de voir cette destruction à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Une autre chose est de tout voir de vos propres yeux. C’est beaucoup plus choquant », a déclaré Stiller.

« Ce que vous avez vu à Irpin est vraiment épouvantable. Mais c’est encore pire d’imaginer ce qui se passe dans les colonies qui sont encore sous occupation temporaire à l’est « , a répondu Zelensky.

Stiller a publié un article sur sa visite sur les réseaux sociaux.

« Ce fut un honneur de rencontrer le président @ZelenskyyUa lors de la #WorldRefugeeDay dans le cadre de ma visite avec le HCR @Refugees pour être solidaire avec les gens forcé de fuir en Ukraine et dans le monde entier, et attirer davantage l’attention sur la situation humanitaire », a tweeté Stiller.

Stiller n’est pas la seule célébrité à faire la lumière sur la guerre en cours entre l’Ukraine et la Russie.

Sean Penn était en Ukraine au début du conflit pour filmer un documentaire sur Zelenskyy et les forces militaires en jeu. Il est depuis retourné en Californie.

« Nous avons rencontré [Zelenskyy], un homme en costume, et le lendemain matin, les Russes ont envahi. Nous sommes revenus. Nous étions avec le président Zelensky et l’avons attendu à un point de rendez-vous. Et la prochaine fois que je l’ai vu, il était en camouflage et le monde avait changé », avait précédemment déclaré Penn à l’animateur de Fox News, Bret Baier.

Angelina Jolie a visité la ville ukrainienne de Lviv en avril. Elle s’est entretenue avec des enfants et d’autres personnes déplacées après l’attaque au missile de la gare de Kramatorsk.