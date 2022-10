L’Ukraine rejoint la candidature de l’Espagne et du Portugal à la Coupe du monde 2030

L’Ukraine a rejoint l’Espagne et le Portugal dans leur candidature à l’organisation de la Coupe du monde de football 2030, ont annoncé mercredi la Fédération espagnole de football (RFEF) et la Fédération portugaise de football (FPF).

Le nouveau partenariat a été confirmé lors d’une conférence de presse au siège suisse de l’UEFA, l’instance dirigeante du football européen.

“Maintenant, ce n’est pas une candidature ibérique mais une candidature européenne”, a déclaré mercredi le président espagnol de la FA, Luis Rubiales, au siège de l’UEFA à Nyon, en Suisse.

“Nous avons fait un pas en avant aujourd’hui.”

Le président portugais de la FA, Fernando Gomes, a déclaré : “C’est un honneur d’inclure l’Ukraine dans notre candidature. Les deux fédérations ont fait part de leur intention à l’UEFA, qui nous a apporté tout son soutien. Le football est plus que le football.

“C’est une décision logique et naturelle. Nous avons eu le soutien inconditionnel de l’UEFA. “L’Ukraine ne peut pas disparaître de nos esprits une fois la guerre terminée. Il faut leur redonner espoir.”

Dans un communiqué, le FPF a indiqué que les conditions d’adhésion de l’Ukraine à la candidature seraient définies en temps voulu.

“L’exemple de ténacité et de résilience donné par le peuple ukrainien est inspirant. Cette proposition vise à contribuer par la puissance du football au redressement d’un pays en reconstruction”, a déclaré la FPF.

La candidature de l’Espagne, du Portugal et de l’Ukraine pour le tournoi de 2030 est soutenue par l’UEFA et affrontera d’autres candidatures telles qu’une collaboration entre l’Égypte, la Grèce et l’Arabie saoudite, et une proposition sud-américaine conjointe de l’Uruguay, de l’Argentine, du Paraguay et du Chili.

La semaine dernière a marqué sept mois depuis que les forces russes ont traversé les frontières de l’Ukraine lors de la plus grande invasion militaire en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Moscou qualifie son action d'”opération militaire spéciale” tandis que Kyiv et ses alliés occidentaux disent qu’il s’agit d’un accaparement illégal de terres.

Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées dans le conflit, des millions ont fui et des villes et villages ont été réduits en décombres.

Dans un communiqué publié mercredi, la RFEF a déclaré : « La candidature (de l’Espagne, du Portugal et de l’Ukraine) renforce les liens avec l’Europe en générant de l’espoir et en fournissant des outils de reconstruction au peuple ukrainien, qui a exprimé sa fierté et sa gratitude pour sa participation à ce projet. .”

La Coupe du monde 2022 débutera le 20 novembre au Qatar, tandis que le tournoi 2026 aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique.