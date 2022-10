L’Ukraine rejoint la candidature conjointe de l’Espagne et du Portugal pour organiser la Coupe du monde 2030, mais qui d’autre est en lice ? | Nouvelles du football

L’Ukraine a rejoint l’Espagne et le Portugal dans leur candidature pour accueillir la Coupe du monde de football 2030.

Le nouveau partenariat a été confirmé par la Fédération espagnole de football (RFEF) et la Fédération portugaise de football (FPF) lors d’une conférence de presse au siège suisse de l’UEFA, l’instance dirigeante du football européen.

La candidature de l’Espagne, du Portugal et de l’Ukraine pour le tournoi de 2030 est soutenue par l’UEFA et affrontera d’autres candidatures telles qu’une collaboration entre l’Égypte, la Grèce et l’Arabie saoudite, et une proposition sud-américaine conjointe de l’Uruguay, de l’Argentine, du Paraguay et du Chili.

Les temps a rapporté mardi que l’Ukraine prévoyait d’accueillir un groupe de la Coupe du monde dans le tournoi.

La décision de savoir qui accueillera le tournoi dans huit ans sera décidée lors d’un Congrès de la FIFA en 2024, où les 211 associations membres voteront pour choisir le meilleur groupe.

D’ici 2030, la Coupe du monde se sera étendue à un tournoi de 48 équipes, soit une augmentation de 16 équipes supplémentaires par rapport au format actuel.

Image:

La course à l’organisation de la Coupe du monde 2030 bat son plein





Après la Coupe du monde du Qatar cet hiver, les États-Unis, le Canada et le Mexique accueilleront le tournoi de l’édition 2026 dans une entreprise à trois nations. Ce sera également la première Coupe du monde au format 48 équipes.

Pendant ce temps, les Championnats d’Europe 2024 se dérouleront en Allemagne, les hôtes du tournoi 2028 restant à déterminer.

Qui d’autre est en lice pour la Coupe du monde 2030 ?

En août de cette année, Uruguay, Argentine, Chili et Paraguay ont annoncé qu’ils feraient une offre à quatre pays pour ramener la Coupe du monde en Amérique du Sud.

Hormis le Paraguay, tous les pays ont déjà accueilli la Coupe du monde, mais pas depuis les années 1970. La dernière fois qu’une Coupe du monde a eu lieu sur le continent, c’était pour le tournoi de 2014 au Brésil.

Image:

L’Argentine et l’Uruguay pourraient accueillir la Coupe du monde 2030 avec deux autres pays





Sky Sports Nouvelles comprend qu’une autre offre de trois pays est attendue de Arabie saoudite, Égypte et Grèce. Aucun de ces trois pays n’a déjà accueilli la Coupe du monde.

En 2018, il a été annoncé que Maroc fera une offre pour la Coupe du monde 2030, avec une éventuelle candidature conjointe avec d’autres membres africains, la Tunisie et l’Algérie, sur les cartes. Le Maroc a échoué dans sa candidature pour accueillir la Coupe du monde en 1994, 1998, 2006 et 2010.

Une autre offre inter-confédération sur les cartes est celle menée par Israëlavec le Emirats Arabes Unis et Bahreïn options pour soutenir cette entreprise. Israël et les Émirats arabes unis ont accueilli des éditions de la Coupe d’Asie au cours des 60 dernières années.

Image:

Israël a discuté de la possibilité de faire une offre pour la Coupe du monde 2030 ces dernières années





Australie a été mentionné comme hôte potentiel de la Coupe du monde à deux reprises. En 2015, la rumeur disait que la Nouvelle-Zélande cherchait à faire équipe avec le pays dans le cadre d’une offre conjointe. Mais en 2019, il a été annoncé que des pourparlers étaient en cours sur une offre conjointe Australie-Indonésie à la place.

Theresa May et Boris Johnson ont tous deux exprimé le souhait, en tant que Premier ministre, de proposer l’Angleterre comme pays hôte de la Coupe du monde 2030. Cependant, il a été annoncé en février de cette année que l’Angleterre ferait partie d’une candidature conjointe du Royaume-Uni et de l’Irlande pour les Championnats d’Europe 2028.

L’actuelle Première ministre britannique Liz Truss a toutefois suggéré que l’Angleterre viserait à accueillir la Coupe du monde féminine 2027, après le succès des Championnats d’Europe l’été dernier.